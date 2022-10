Los casos paranormales más terroríficos de la historia ocurridos en Huelva

Fantasmas, apariciones espectrales, experiencias con el más allá y situaciones a las que nadie ha sido capaz de dar explicaciones. Huelva acumula un sinfín de historias paranormales que viene bien recordar durante la celebración de Halloween.

Podía ser diez, doce y quince... pero son trece las noticias escalofriantes más destacadas para recordar un día como hoy. Quedan avisados los temerosos.

Encuentros inexplicables en el Colegio de Farmacéuticos

Hace poco tiempo una persona me remitía un mensaje en el que me quería contar una experiencia: “por motivos de trabajo tuve mucha relación con el Colegio de Farmacéuticos de aquí, de Huelva. En cierta ocasión me pasó algo muy extraño. Estaba cerrando unos temas administrativos cuando sentí como si alguien llamara, como si alguien me siseara, el típico "ssssss, ssssss". Miré pero no había nadie. Seguí a lo mío y nuevamente me llamaron. No eché más cuenta y terminé", decía.

Experiencia VdD: la extraña visita nocturna a una familia de Huelva

Son muchas las personas que durante el sueño pueden experimental lo que se denomina como “parálisis del sueño” o “terrores nocturnos”, una experiencia intensa e irreal que pertenece a lo onírico pero parece real. Sin embargo, hay otras que son más lúcidas y provocan la duda, sobre todo cuando hay constancia de que lo vivido no ha sido un sueño...

Una aparición en la carretera de Mazagón a Matalascañas

Hoy nos encontramos en una localidad popular de Huelva como es Mazagón, en pleno verano. Pasando unos días de vacaciones en un apartamento familiar se encontraban nuestros dos protagonistas, Carmen y Javier. Como en otros veranos, habían decidido llegarse a la vecina localidad de Matalascañas a visitar a unos amigos y pasar una agradable velada, así que tomaron la carretera que une ambas localidades y disfrutaron de una noche en un clima incomparable.

Ouija y aparición fantasmal en la costa de Huelva

Pasaban unos días de vacaciones en una casa familiar. El matrimonio, acompañado de sus dos hijos, y dos amigos. “Es una casa familiar grande, con muchos dormitorios y baños y nos la repartimos en verano entre los hermanos, por meses, para pasar las vacaciones”, decía Antonio, cabeza de familia. El hilo de lo que les ocurrió a sus hijos, me explicaba: “Una tarde-noche salimos mi mujer y yo a la farmacia (yo tengo una enfermedad en la piel y me hacía falta la crema). Estábamos muy bien y decidimos comer algo fuera, los niños se iban a hacer unas pizzas y tampoco es necesario que estemos allí, además con casi 20 años que tienen, nosotros, a veces, sobramos. La cosa es que cuando llegamos los encontramos con mala cara y les dijimos que si se habían peleado o algo y me respondieron que no, que lo que pasaba es que les había pasado una cosa muy rara. Me dijeron que si yo tenía una foto del abuelo, de mi padre, les dije que sí y se la enseñé. Se pusieron blancos... Entonces les pedí que me contaran lo que había pasado”.

El terrible caso de la muñeca encantada de Huelva

Durante el transcurso del programa de Canal Sur, "La noche más hermosa", hablamos del problema que pueden ocasionar juguetes que están encantados. Hablamos de la muñeca Annabelle, de Robert y otros muchos que había ocasiones fenómenos inexplicables en familias que los habían tenido y que sufrían de la posesión demoniaca del mismo. Al acabar el programa, horas después, recibí un mensaje de una familia que me pedía ayuda. "Por favor, hemos escuchado el programa esta noche y tenemos una situación similar con una muñeca en casa y no sabemos qué hacer".

La sorprendente experiencia de teletransportación de una familia onubense

En no pocas ocasiones un fenómeno inexplicable sucede a personas que son de nuestro entorno más cercano y que merecen de toda nuestra confianza. Es el caso que les quiero comentar hoy y que le sucedió a una buena amiga, compañera onubense de radio, de forma directa. Ella, tras un programa en el que hablamos de la increíble experiencia de abducción que padeció un vecino de Punta Umbría al que llamamos “Domingo”, me escribió un mensaje privado y me quiso contar su propia experiencia ante mi sorpresa.

El fantasma del manicomio

Hoy les quiero llevar a vivir la experiencia de una persona que tuvo una experiencia aterradora dentro de lo que fue el viejo hospital psiquiátrico de Huelva, el edificio conocido como La Morana. Fue allí donde nuestro protagonista, Manuel R., vivió episodios que llegaron a afectarle de forma personal.

Fenómenos extraños en el Hospital Juan Ramón Jiménez

Para saber más de ello hay que trasladarse a los inicios de este centro inaugurado en el año 1993 y que nos lleva a recoger una serie de hechos de personas que sintieron diferentes tipo de fenómenos paranormales en su interior.

Uno de ellos es en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital. Allí se pudo comprobar cómo hay una presencia pero distinta a la de otros hospitales en los que también hay hechos paranormales. No es una sombra negra o una silueta sino algo más tranquilizador. En unos casos se la ha descrito como “una figura de luz”, y en otros, como una “luz blanca” que ayudaba a los pacientes. Por increíble que pueda parecer, es así.

