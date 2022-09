Encuentros inexplicables en el Colegio de Farmacéuticos

Hace poco tiempo una persona me remitía un mensaje en el que me quería contar una experiencia: “por motivos de trabajo tuve mucha relación con el Colegio de Farmacéuticos de aquí, de Huelva. En cierta ocasión me pasó algo muy extraño. Estaba cerrando unos temas administrativos cuando sentí como si alguien llamara, como si alguien me siseara, el típico "ssssss, ssssss". Miré pero no había nadie. Seguí a lo mío y nuevamente me llamaron. No eché más cuenta y terminé", decía.

Pero nuestro comunicante ampliaba la información: "un día llamaron pero no había nadie. Me llamó la atención porque al irme vi una sombra perfecta en el pasillo, como si algo se paseara por allí. Sé que otros compañeros tuvieron alguna vivencia rara. De esto poca cuenta se echó salvo los que vivimos algo. No sé si actualmente seguirán viviendo cosas raras, pero al leerle en Huelva Información le busqué y quise contarlee mi historia en este sitio y saber a qué se pudo deber, porque yo, hace ya años, sí los viví. Muchas gracias por tu atención", concluía.

No sé si mi comunicante -cuya identidad pide ser mantenida en el anonimato- es consciente o no de la historia del edificio, pero en mis investigaciones descubrí aspectos interesantes que pudiera explicar su experiencia. Está en uno de los lugares que más leyendas despierta en Huelva, en su capital, es la llamada "Casa del Diablo" y que resulta realmente curiosa. Siempre que se cita al Diablo parece que hay un punto de maldición y de oscuridad, por eso, quizás, la leyenda negra le persigue. Se sabe que perteneció a una familia de poder económico en la capital onubense y que, en 1755, debido al terremoto de Lisboa, se tuvo que acometer una obra importante en la misma, añadiendo una serie de adornos muy inquietantes.

Se trataban de cabezas a las que pronto se les encontraron el parecido a demonios y seres del inframundo, por ese motivo se le comenzó a llamar "La Casa del Diablo" y a correr todo tipo de rumores sobre la motivación que pudieron tener sus propietarios para poner semejantes y heréticos adornos, pero lo cierto es que no se supo ni que eren ni si, en realidad, eran demonios.

Se ubicaba junto a la Casa de la Cruz y era algo así como el "Bien" y el "Mal", lo sagrado y lo profano. Dentro de la leyenda se cuenta que una mujer se comprometió con el mismo Satanás a coserle su capa, pero no pudo cumplir dicho compromiso al sobrevenirle la muerte. Así, Satanás, con su poder, hizo que aquella mujer, más allá de la muerte, trabajara todas las noches cosiendo su capa, sin descanso y por toda la eternidad.

En 1914 pasa a ser edificio colegial de la Unión Farmacéutica Nacional, siendo en 1919 cuando se funda. La casa se encontraba en la antigua calle de los palos, por las señales que se ubicaban avisando del peligro de las epidemias, siendo, ahora, la calle Palos de la Frontera. No está exenta de fenómenos paranormales que se escuchan en la zona, como he relatado, y dentro de esas mismas leyendas, se habla de voces y quejidos lastimeros, del sonido de una máquina de coser que por las noches trabaja sin descanso o de extrañas siluetas en su interior.

Hoy día la "Casa del Diablo" es el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva sin que haya trascendido que la figura de la impenitente modista siga paseándose por sus pasillos y cosiendo por toda la eternidad.