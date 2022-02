El chalet encantado 'Plus Ultra'

Nos encontramos en lo localidad de Gibraleón donde tenernos una casa que se construye en las afueras, en 1933, por parte de José María Pérez Carasa y que se le conocía como el chalet ‘Plus Ultra’. Es un lugar muy conocido por personas que hacían urbex en la provincia de Huelva y que destaca por su arquitectura donde, incluso, hay una especie de torreón, escalera con acceso a la segunda planta del edificio y otras singularidades poco comunes en este tipo de construcciones. Se dice que era "arquitectura expresionista" alemana según entendía Erich Mendelsohn. Se hizo según las nuevas tendencias de arquitectura de la época, con formas "náuticas" y con dinamismo pero oculta también sus secretos del más allá.

Es un sitio apartado, dejado de la mano de sus propietarios, cuando cae la noche es un espectáculo pues el cielo se muestra limpio y es un magnífico observatorio si no fuera porque en su interior la tranquilidad, en ocasiones, brilla por su ausencia dado que se comenta -según testimonios- que ocurren hechos que podríamos calificar de paranormales. En este punto indica que se escuchan voces que surgen de la nada y se pueden ver sombras, o seres sombríos, que pasean por el lugar, que intimidan con su presencia. Igualmente el sentimiento de sentirse observado y donde la oscuridad es lo que más abundan en el silencio de la noche de este lugar de "nadie". Los investigadores y curiosos que han venido hasta este punto indican que se han podido captar caídas de temperatura de hasta 20ºC -lo cual me parece excesivo- y, nuevamente, la aparición de sombras y psicofonías.

Testimonios de lo imposible

Uno de esos testigos es Miguel García, que nos decía: "Una noche vinimos con unos amigos aquí, por eso de los fantasmas, era Halloween de hace años. Entramos con las linternas y en principio de bromas, dándonos golpecitos y demás. En un momento entramos en la sala más grande y sentimos pisadas arriba, pero eran muy claras, entonces preguntamos: "¿Hay alguien aquí?" y escuchamos a oído pelado como decían: "Sí, yo". Creímos que era alguien y fuimos a ver, aquello estaba solo pero los que dejamos en el salón, al regresar, estaban blancos, habían visto a una sombra que se les puso delante y no se movía mientras bajaba la temperatura. Ellos gritaron pero nadie les oyó y, ya ves, estábamos al lado pero era como si estuviera todo ahogado. Entonces, cuando nos lo contaban, lo vimos nosotros también y salimos de allí corriendo, eso lo viví yo en primera persona y nadie me puede quitar que aquella noche vimos un fantasma" decía.

Nuestra investigación –hace unos años- fue muy tranquila y, salvo algún que otro ruido de crujido en la casa no conseguimos nada más pero, claro, no basta con ir un sólo día sino que la auténtica investigación es la que repite una y otra vez en el mismo sitio y va "recolectando" pista de lo imposible y lo imposible se manifiesta en el viejo chalet "Plus Ultra" de Gibraléon.