Fenómenos extraños en el Hospital “Juan Ramón Jiménez”.

Para saber más de ello hay que trasladarse a los inicios de este centro inaugurado en el año 1993 y que nos lleva a recoger una serie de hechos de personas que sintieron diferentes tipo de fenómenos paranormales en su interior.

El fantasma de la UCI

Uno de ellos es en UCI del hospital, allí se pudo comprobar cómo está una presencia distinta al de otros hospitales donde también hay hechos paranormales, no es una sombre negra o una silueta sino es algo más tranquilizador. En unos casos se la ha descrito como “una figura de luz” y en otros cómo una “luz blanca” que ayudaba a los pacientes, por increíble que pueda parecer es así. También es el escenario donde se manifiesta un médico que se presentaba en “UCI coronaria” y donde muchos de los pacientes estaban conscientes y orientados. Allí sobre todo estaban los que habían sido sometidos a intervenciones por marcapasos, bypass. etc.… Muchos de ellos hablan de cómo allí llegaba un médico presentándoles como se encontraban y dando una vuelta de verificación, les decía que era “el médico que llevaba el caso” y explicaba el diagnóstico al enfermo y las pruebas que iban a realizar al día siguiente así cómo las altas de UCI a planta, todo ello “lo anunciaba este médico en la madrugada”.

Nuestro confidente indicaba: “Decían los pacientes que eran un médico que daba mucha calma y cariño. El personal de la mañana, al llegar a su puesto de trabajo, preguntaba cómo habían pasado la noche y decían que muy bien y que un médico se había pasad, contaban que era muy atento y ya los pacientes sabían las pruebas que se les habían hecho o iban a hacer por ese misterioso doctor. Además muchos sabían su diagnóstico de forma exacta y con mucho acierto, todo esto creaba el desconcierto en las enfermeras que veían cómo no era posible que un médico pasara pacientes por la noche sino por la mañana. Los cardiólogos no pasan por la noche…” explicaba.

Descripción del médico fantasma

“Se le describía como un médico de unos 40 años, barba negra, pelo negro y no muy algo, risueño y estatura media. Esto no podía ser una alucinación colectiva sino algo más y se conocía como “el fantasma” de aquella planta” indicaba. ¿Cómo podían saber los pacientes su diagnóstico antes que los propios médicos? No había ningún profesional con esa descripción que coincidiera con el personal sanitario de allí. “El único que podría parecerse era un enfermero y este no era reconocido como el médico que les atendió cuando se les ponía frente a los pacientes. Decían de un antiguo doctor pero tampoco recordaban a nadie así y los compañeros médicos que no tenían constancia de nadie así”.

Esto pasó en el “Juan Ramón Jiménez” entre los años 2000 y 2003, era “una especie de espíritu que era real y transmitía calma e insuflaba ánimo. En ese momento incluso había mejoría en muchos casos”. Dejó de manifestarse en 2003 y, que se sepa, no ha vuelto a pasar nada más así y máxime en una UCI donde hay un gran control. Lo único cierto es que en esos tres años los pacientes hablaran de este “médico fantasma”. ¿Casualidad?

Otros hechos paranormales

En el BOX número 1 “no funcionaba nada y también se saturaba todo durante la noche, fallo “eléctricos cruciales” y terminaban fallando todo sin encontrarle explicación. En una ocasión, en uno de esos casos, llegó una paciente con una parada cardio-respiratoria y no funcionaba nada en aquella habitación. Se debió buscar otros medios manuales para poder reanimar a la paciente, sacando a la misma adelante y salvándole la vida. Se hicieron partes de mantenimiento y, curiosamente, durante el día iba todo bien pero de noche no funcionaba nada”. En el “cuarto de paradas” del hospital –ya desaparecido- se atendía a personas en “parada” y se decía que aquel sitio estaba “muy cargado, como si “se dejara la energía allí aquellas persona que, en muchos casos, fallecían”. Cuando las enfermeras iban a coger algún material de esa habitación todas tenían la sensación de angustia en su interior. El “cuarto de paradas” era donde se registraban más muertes y esa impregnación estaba allí” decía nuestro confidente. “En la UCI pasan muchas cosas” finaliza el testigo allá donde sabemos que hay innumerables testimonios que nos cuentan historias de este tipo de cuya realidad no hemos de dudar.