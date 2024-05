Desde las playas de Matalascañas y Punta Umbría hasta un petrolero: Todos los escenarios de Huelva en la nueva película de Alberto Rodríguez

El rodaje de Los Tigres, la nueva película de Alberto Rodríguez, arranca esta semana y lo hace con protagonismo onubense, pues no son pocos los escenarios de la provincia que servirán de plató. El film es un thriller atmosférico de personajes escrito por el propio director junto a Rafael Cobos. Esta película, protagonizada por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, es una producción original Movistar Plus+, en coproducción con Kowalski Films, Feelgood Media, Mazagón Films AIE y la compañía francesa Le Pacte.

El rodaje arrancó este lunes y se desarrollará durante nueve semanas en escenarios naturales de la provincia de Huelva, Algeciras y en los platós la Ciudad de la Luz (Alicante). Matalascañas y sus playas, Punta Umbría, Mazagón, la Ría de Huelva, El Rompido, la Isla de Saltés, Palos de la Frontera, el embalse de Aracena, un barco petrolero, un remolcador y su refinería petroquímica, así como la ciudad de Huelva y su puerto, serán los escenarios del rodaje terrestre y de las complejas escenas acuáticas y subacuáticas.

Alberto Rodríguez es uno de los directores más reconocidos de su generación. Sus películas, como la multipremiada La isla mínima, ganadora de 10 premios Goya y de la Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián a mejor actor, combinan potentes universos visuales.

La habilidad de Rodríguez para crear historias cautivadoras le ha valido un amplio reconocimiento, tanto del público como de la crítica especializada nacional e internacional, habiendo sido nominado al Goya a la mejor dirección un total de cinco veces.

Alberto Rodríguez cuenta, además, con otros dos premios Goya a mejor guion y mejor guion adaptado, ambos junto a Cobos. Su más reciente película, Modelo 77, un original Movistar Plus+, recibió cinco premios Goya y 16 nominaciones en 2023.

En 2018 dirige su primera serie, La Peste, una producción original de ficción de Movistar Plus+, que fue la primera serie en participar en el Festival de Cine de San Sebastián.

Rafael Cobos, que firma junto a Rodríguez el guion de Los Tigres, es uno de las guionistas con mayor prestigio de nuestro país, ganador de dos premios Goya, ambos junto a Alberto Rodríguez, a mejor guion por La isla mínima y mejor guion adaptado por El hombre de las mil caras.

Cobos también ha estado nominado a cinco Premios Feroz por su trabajo tanto en el cine como en la televisión, donde ha estrenado series como La Peste y Apagón.

Con la serie El hijo zurdo, su primer proyecto como creador, guionista y director obtuvo un importante galardón en Canneseries como mejor miniserie.

Protagonizan esta historia Antonio de la Torre (dos veces ganador del premio Goya a mejor actor por El reino y Azuloscurocasinegro, y hasta 14 veces nominado por su ecléctico trabajo actoral) y Bárbara Lennie (Goya a mejor actriz por Magical Girl, ha estado nominada en otras cuatro ocasiones).

Completan el reparto, Joaquín Núñez (Goya a mejor actor revelación por Grupo 7), José Miguel Manzano Bazalo "Skone" (reconocido rapero malagueño que debuta en la actuación) y Silvia Acosta (Fueron los días, Lava, Mamacruz).

En palabras de Alberto Rodríguez, Los Tigres es una película que "habla del fin de las capacidades de un hombre casi anfibio, alguien que está llegando a entender que su tiempo se ha acabado y que no es especial ni distinto, sino uno más. Alguien que de pronto ha de transformarse para comprender a los demás y poder sobrevivir en el mundo que le rodea y que no entiende, fuera del agua".

"Al final los personajes harán un viaje a un sitio tan recóndito e insondable como el fondo marino. Un viaje hacia alguien cercano e inédito como tu propia hermana y su pasado", ha añadido.

En el apartado técnico, destacan los nombres de Pau Esteve (Goya a mejor fotografía por 'Caníbal', 'La Peste') como director de fotografía, Pepe Domínguez del Olmo (Goya a mejor dirección artística por 'Modelo 77', 'La Peste') como diseñador de producción, el figurinista Fernando García (ganador de dos Goya a mejor figurinista por 'Modelo 77' y por 'La isla mínima'), José M. G. Moyano (Goya a mejor montaje por 'La isla mínima' y 'Modelo 77') como editor, Yolanda Piña (Goya a mejor maquillaje por 'Modelo 77') como jefa de maquillaje, Daniel de Zayas (nominado al Goya al mejor sonido por 'Modelo 77' y por 'La isla mínima' y ganador del mismo premio por 'Tres días') y Julio de la Rosa (nominado a un Goya a mejor música original por 'Modelo 77' y ganador de ese premio por 'La isla mínima') como compositor de la banda sonora original.

Los Tigres es una película original de Movistar Plus+ producida por Koldo Zuazua (Kowalski Films), Juan Moreno y Guillermo Sempere (Feelgood Media), Domingo Corral, Fran Araújo, Manuela Ocón y Guillermo Farré (Movistar Plus+), Alberto Rodríguez, Rafael Cobos (productores ejecutivos), y Jean Labadie (Le Pacte). El filme será distribuido en cines de España por Buena Vista International y se estrenará posteriormente en exclusiva en Movistar Plus+.