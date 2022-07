El terrible caso de la muñeca encantada de Huelva

Durante el transcurso del programa de Canal Sur, "La noche más hermosa", hablamos del problema que pueden ocasionar juguetes que están encantados. Hablamos de la muñeca Annabelle, de Robert y otros muchos que había ocasiones fenómenos inexplicables en familias que los habían tenido y que sufrían de la posesión demoniaca del mismo. Al acabar el programa, horas después, recibí un mensaje de una familia que me pedía ayuda. "Por favor, hemos escuchado el programa esta noche y tenemos una situación similar con una muñeca en casa y no sabemos qué hacer".

Sabiendo que podía tratarse de un episodio de muñeco o muñeca encantada, les pedí que habláramos al día siguiente y que me contaran todo lo que les sucedía. La familia accedió a ello y la comunicación se estableció: "Mira -me decía el cabeza de familia-, nos hemos mudado a un piso en Huelva capital, en la calle Méndez Núñez. Cuando fuimos a visitarlo en la previa de la compra nos pareció el sitio perfecto, bien ubicado e ideal para el trabajo y el colegio. La cosa fue que al comprarlo iniciamos la mudanza, una vez que nos lo entregaron, y nada más llegar mi hija fue viendo habitación por habitación y salió de una de ellas diciendo que en su cuarto había una muñeca y que era su mejor regalo. La verdad es que no la dejamos allí y pensamos que o era un detalle de la inmobiliaria, algo raro, o es que se había quedado olvidada. La cosa es que la niña se adueñó de la muñeca" me decía. Hasta ahí todo correcto, pero pronto vendrían los problemas...

"Una noche, ya en la cama, sentimos en la habitación de la niña mucho ruido y gritos. Mi hija vino corriendo y diciendo que la muñeca se había subido a la cama, nos pareció cosas de críos, que estaba buscandodormir con nosotros. Aquella noche la dejamos y para la noche siguiente estaba un poco recelosa. Sabiéndolo, cogí a la muñeca y la subí al altillo de la ropera a dos metros de altura, donde la niña no llega. Aquella noche sentimos llorar y gritar a la niña, que vino diciendo que la muñeca se había subido a la cama. Le dije que era imposible porque estaba a dos metros de altura y ella no llegada. Fui a su cuarto, al dormitorio, y la sorpresa fue que estaba allí sobre la cama, fuera de la caja. No sabía bien como había llegado allí. Pensé que, tal vez, había pensado en ello pero no había llegado a guardarla. Cogí la muñeca y la metí en su caja y la puse en el altillo" de nuevo”, narraba cariacontecido.

"El acabose fue la noche siguiente, cuando la niña llora y dice que la muñeca le había arañado las piernas. Miré las piernas de la niña y tenía como pequeños arañazos con sangre, le miré los dedos y no había ni rastro. Fui a la habitación y me encontré a la muñeca en la cama y con los dedos ensangrentados, como si hubiera sido ella. Me dio muy mal rollo y la guardé de inmediato y la llevé al trastero. Ahora, ayer, cuando escuchamos el programa, me decidí a llamarte para saber qué puedo hacer con ella...", confesaba.

Ante la situación le pedí que me enviara la muñeca para estudiarla y así lo hizo. Hoy día es parte de mi museo de objetos encantados. No ha sido la causante de ningún fenómeno paranormal que yo haya vivido relacionado con ella y, en apariencia, es sólo un juguete, una muñeca que, en este caso, estaba maldita para esta familia de Huelva.

Como colofón al caso, decir que la familia se puso en contacto con la inmobiliaria, la empresa de mudanzas y el anterior propietario y nadie sabía nada de aquella muñeca maldita...