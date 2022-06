El fantasma del manicomio

Fue allí donde nuestro protagonista vivió episodios que llegaron a afectarle de forma personal. Sucedió en el ‘viejo manicomio’ de Huelva, nos decía el testigo. Manuel R. comentaba: “Era un centro para enfermos mentales que estaba cerca de la Barriada del Huerto de Paco”, un grupo de edificios de varias plantas “y, la verdad, en su día estaba repleto de gente con problemas de este tipo, tú sabes... Locos”, comentaba. Así, en la capital onubense se recepcionaron muchos enfermos de diferentes lugares, incluidos aquellos que eran enviados desde el psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla. Tenía capacidad para albergar a 400 enfermos mentales, tuvo 142 que eran “fijos”, crónicos y que llegaban de Sevilla o Ciempozuelos. Con el paso del tiempo se modernizó y se aceptó a pacientes mixtos y de larga estancia. En 1982 se logra que se separen pacientes judiciales y no judiciales, así como la división entre enfermos agudos, crónicos y asilares, luego la reintegración de enfermos a su ámbito sociolaboral y al fin se inicia la creación de pisos asistidos para enfermos crónicos sin apoyos familiares.

En 1984, y debido a la “criba” que se le hace, se pasa a tener tan sólo 131 pacientes. En 1990, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva realizan la transferencia del viejo Hospital Psiquiátrico a la administración andaluza.

En este entorno histórico es cuando se produce la experiencia de Manuel: “mira, allí pasaban cosas raras, no sé si es por el sitio que era o por lo que se hacía allí. Había un ala en la que estaban los pacientes que estaban peor y sujetos a terapia, que no siempre eran las mejores. Incluso hubo algún fallecimiento... Pues bueno, había una habitación en la que siempre se encendía la luz sola. Decíamos que era el ‘loco’ invisible, pero allí no había nadie. Sucede que, una noche, vemos cómo una puerta de una habitación, cerrada con llaves, se abre y, vemos salir a un paciente. Mi compañero miró rápidamente qué habitación era mientras que yo le decía: ‘Eh, ¿tú dónde vas?’, y mi compañero me dijo: ‘Para Manolo, que en esa habitación no hay nadie’. Desde el pasillo y la luz apagada no distingues bien la habitación pero, efectivamente, no había nadie. Entonces fui hacia donde estaba aquel hombre que estaba parado en medio del pasillo”.

“Cuando llegué a 4 metros de él, se dio la vuelta, era una persona con la cara muy demacrada, ojeras, estaba muy mal, abrió la boca y dijo algo, como si no pudiera hablar o le pasara algo, y desapareció. Me puse malísimo, se esfumó delante mía. Se me bajó la tensión y tuvo que venir un médico a atenderme, que nos dijo que de eso no dijéramos ni una palabra a nadie si no queríamos acabar en una habitación de esas. Sonó a amenaza pero, realmente, comprendimos como nos estaba ayudando, porque luego supimos que a otro compañero que le pasó algo similar lo mandaron a otro centro y era tenido por loco... Vamos, que nos hizo un favor”. Acceder a registros de la época es casi imposible, pero mi testigo me arrojó más luz: “supimos, por los más viejos que trabajaban allí, que hubo un paciente, que murió, con muchos problemas, entre ellos que no podía hablar. Se comportaba de una forma violenta y era un tipo que se trató de fugar varias veces allí y se le sometió a tratamientos muy duros. Estoy convencido que se trata de ese mismo paciente” finalizaba.

En 1994 se cede a la Delegación Provincial de Salud el uso de uno de los pabellones para el Laboratorio de Salud Pública Provincial y para Proyecto Hombre, la Escuela de Enfermería y otros servicios.

Nuevamente un edificio dedicado a fines sanitarios donde se manifiesta lo imposible. ¿Es solo casualidad?