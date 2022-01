El Ayuntamiento encantado de la localidad de Manzanilla

Otro fenómeno inquietante es el que se produce en la localidad onubense de Manzanilla donde, recientemente, se conoció que ocurren hechos extraños e inexplicables teniendo como testigos de ellos a parte de la corporación municipal.

El teniente de alcalde, Juan Camacho, personalmente, me decía: “Mira, aquí pasan cosas muy raras, yo hay muchas tardes que me quedo solo completamente, repasando documentos y otras tareas y escucho el corretear de un niño, por el tipo de pisadas, por el pasillo, me asomo y no hay nadie”.

“En otras ocasiones se escuchan en los despachos como si alguien arrastrara las sillas y te asomas y no pasa nada” afirmaba.

Testimonios y pruebas

Debido a ello y a las experiencias vividas, igualmente, por el alcalde de la localidad, Cristóbal Carrillo, que también atesora fenómenos que no sabe explicar y que puede atribuir a esos hechos inexplicables.

Incluso se llegó a autorizar una primera investigación del grupo Activity Ghost, con Jose, Lolo y Luis Lérida en el que, con un completo equipo, captaron psicofonías, formas diversas con la Kinect, descensos de temperatura muy fuertes y un reloj con un funcionamiento “endemoniado”.

Debido a todo ello acudí a investigar en este ayuntamiento y puedo corroborar todo lo afirmado por alcalde y teniente de alcalde así como por los compañeros de Activity Ghost.

Una gran cantidad de psicofonías, detectores de presencia que saltaban, descensos bruscos de temperatura, ruidos y movimiento de objetos absolutamente extraordinarios así como una experiencia con un médium, Rafael de Alba, que dejó muy claro lo que ocurre en el edificio y que tiene que ver con su pasado un pasado vinculado a un viejo convento y a la Guerra Civil.

Hay otros ayuntamientos encantados, como el de Sevilla o Coria del Río, aunque eso es otra historia que me permitiré contarle en otra ocasión junto a otros de la provincia de Cádiz.

La próxima semana hablaremos de.... brujas.