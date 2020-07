Las jornadas decisivas para el proyecto Ceus

Desde que Huelva Información adelantara el pasado 27 de enero la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del Centro de Vuelos no Tripulados que está previsto instalarse en la localidad de Moguer (publicada con fecha el 9 de octubre de 2014), se han sucedido los intentos por dotarla del empuje suficiente para llevarla a buen puerto. Se trata de impulsar una infraestructura vital para el desarrollo económico de toda la provincia, calificada por todos y cada uno de los actores como más que trascendente para la creación de riqueza y empleo y clave para entender el paso adelante que en materia tecnológica supondría para Huelva contar con este tipo de instalaciones.

Con el parón que supuso la pandemia de Covid-19 que hizo que se perdieran casi dos meses de negociaciones, el proyecto llega a sus jornadas decisivas. De lo que ocurra en los próximos días dependerá si la provincia vuelve a dejar pasar una oportunidad de oro para encarar una recuperación económica que se antoja fundamental, o si se sube a lomos de un proyecto requerido por las principales industrias aeronáuticas de todo el mundo y que supondrá la llegada de proyectos millonarios que se aprovecharían de una situación única en todo el continente europeo; 360 días de sol al año, un entorno sin aglomeraciones urbanas y la ausencia de un aeropuerto cercano que limitaría el vuelo de las aeronaves sin piloto, además de un espacio en altura sin igual en toda Europa.

El proyecto se encuentra en manos de las dos administraciones. Por parte de la Junta de Andalucía, la implicación del consejero de Economía, Rogelio Velasco, resultó clave desde el primer minuto. Esta misma semana señaló que estaría dispuesto a firmar el convenio con el Ministerio de Defensa, “mañana mismo”. Se trata de un acuerdo fundamental para desatascar el parón que ha sufrido el proyecto a menos de tres meses de su fecha límite.

La respuesta del Ministerio de Defensa, todavía no se conoce. La sustitución del secretario de Estado,Ángel Olivares, portavoz en Madrid de los actores implicados en su desarrollo añade tiempo cuando no se dispone del mismo. Los impulsores del proyecto en Huelva, anunciaron esta misma semana la intención de entrevistarse con su relevo, Esperanza Casteleiro Llamazares, una mujer de la más cercana confianza de la titular del Ministerio, Margarita Robles, con quien también buscan un encuentro para superar el compás de espera en el que parece haberse asentado el Ceus en el momento más inoportuno.

En el centro de la desconfianza de la administración central, se encuentran los intentos anteriores por llegar a desarrollar el proyecto en Moguer y los fracasos que hasta el momento han tenido como resultado.Tampoco ayuda a que la adjudicación de la limpieza de los terrenos resuelta por el Ayuntamiento de Moguer hace unos días, se declarara finalmente desierta como consecuencia del abandono de la empresa ganadora de la subasta debido a una bajada del precio de la biomasa que le hizo retirar su oferta final. La adjudicación definitiva está pendiente de una decisión municipal. Ésta contará con un plazo de realización de tres meses, según el pliego de condiciones, con lo que se iría más allá de la fecha límite del mes de octubre.

La única manera de dar un paso adelante sería que de manera simultánea se llevaran a cabo los trabajos de desbroce y que el Ministerio de Defensa movilizara a la Unidad Militar de Emergencias para que, con medios propios que sortearían el farragoso proceso de una nueva licitación y adjudicación, comenzara las obras de inmediato, al menos lo suficiente para sortear ese límite marcado del 9 de octubre.

Además de la firma del convenio y del compromiso por parte de las dos administraciones por dotar de una partida económica en sus próximos Presupuestos para el proyecto Ceus, la Delegación Provincial de Agricultura y Ordenación del Territorio, se ha comprometido a la descatalogación como monte público tan pronto como se inicien los trabajos.

El mando en la Dirección General del Instituto de Técnica Aerospacial del teniente general José María Salom puede servir de acicate para encontrar en el INTA la respuesta que desde Huelva se espera, ya que en estos últimos meses no se ha pronunciado, más aún cuando desde el Ayuntamiento de Moguer, se aseguraba que había aceptado la oferta hecha por el mismo y que cifraba en el entorno de los 600.000 euros la compra de las 75 hectáreas en las que iría ubicado. Hasta que esto no se produzca, el suelo sigue siendo de titularidad municipal y no se puede intervenir por parte de un Ministerio de Defensa todavía en silencio.