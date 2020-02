Moguer cierra la venta del suelo para el proyecto CEUS por 600.000 euros

La disponibilidad financiera del Ejecutivo central quedaría así despejada, pese a que no se han concretado la partida de la que procedieran, ya que los Presupuestos Generales del Estado , no contemplan cantidad alguna a tal fin. Además, Cuéllar quiso hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía para que se concreten los términos del acuerdo necesario para desarrollar el proyecto CEUS , algo que está previsto que se lleve a cabo en una reunión la semana que viene entre el propio Ángel Olivares y el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco , donde con toda probabilidad se firmaría el convenio que vincularía a ambas administraciones y que es preciso para desarrollar el proyecto de una manera vinculante entre las dos administraciones.

El proyecto para instalar un centro de aviones no tripulados en Moguer , conocido como CEUS y la necesidad de poner en marcha las obras necesarias antes del próximo mes de octubre cuando caduca la Declaración de Impacto Ambiental actualmente vigente, continúa con los pasos administrativos necesarios para su puesta en funcionamiento. El último lo dio el alcalde de la localidad donde irá ubicado, Gustavo Cuéllar , quien confirmó que mañana cerrará la venta de los terrenos al Ministerio de Defensa, se concretará en una reunión que mantendrá en el Instituto de Técnica Aeroespacial por una cantidad de 600.000 euros.

Interés frente a la falta de confianza de la Junta

Para Gustavo Cuéllar el Estado, tiene “interés” y los fondos necesarios para proseguir los trabajos, una vez que se ponga ahora en marcha esa primera fase para construir una pista y un hangar. No obstante, criticó que la Junta “desconfía” del proyecto y no concreta y pone en marcha la consignación presupuestaria necesaria para el mismo. De hecho, Cuéllar quiso contrastar la actitud del Consistorio que tiene “los deberes hechos” con la de la Junta que, a su juicio, no termina de materializar su voluntad. El alcalde de Moguer criticó la poca voluntad del anterior Gobierno del PP con la ejecución del proyecto en Huelva y subrayó que el nuevo gobierno andaluz se ha encontrado con la descatalogación de 2013 ya realizada y con el expediente de 2018 ya iniciado y que ahora se está culminando. También expuso el interés y los trámites hechos por el Gobierno del PP de cara a favorecer la instalación del CEUS en localizaciones como Galicia o Torrejón.