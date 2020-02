Defensa se decide por la compra de los terrenos donde se asentará el CEUS

El Ministerio de Defensa, organismo del que depende el Instituto de Técnica Aerospacial que desarrollará el centro de vuelos no tripulados conocido como proyecto CEUS, se decanta por la compra de las 75 hectáreas en las que se asentará en el término municipal de Moguer.

Según ha podido conocer Huelva Información, de entre todas las opciones posibles para hacerse con la gestión de los terrenos cuya prevalencia del interés público sobre el forestal fue aprobada en el mes de noviembre de 2013, el INTA se ha decidido por la compra de los mismos, algo para lo que el Ayuntamiento de Moguer no pondría impedimento alguno.

En este sentido, ya han comenzado los contactos entre las distintas administraciones para hacer efectivos los últimos trámites administrativos antes del comienzo de las obras el próximo mes de octubre, requisito imprescindible para que la Declaración de Impacto Ambiental no caduque y no sea necesario comenzar el proceso de nuevo. El proceso deberá ser concretado, no obstante, en una reunión que se mantendrá en Madrid entre el consejero de la Junta, Rogelio Velasco y el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, en la que se firmará el convenio que obligará a las dos administraciones y que deberá incluir el compromiso financiero del mismo.

En cualquier caso, los primeros contactos entre las partes implicadas parecen ir, según reconocieron a Huelva Información, “bien encaminados para conseguir la implantación del proyecto CEUS en la provincia y empezar las obras a tiempo”.

En la negociación que se establecerá en los próximos días, en encuentros en los que se irán concretando todos los aspectos que todavía quedan pendientes por cerrar, se deberá poner sobre la mesa los instrumentos financieros de cara a financiar un proyecto cuyo coste podría quedarse por debajo de los 30 millones de euros inicialmente previstos.

Por otro lado, desde el lunes está en vigor el acuerdo por el que se regularizan los terrenos que ocupa el INTA en El Arenosillo, cuya declaración de prevalencia fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la semana pasada. Ésta afecta a una superficie de otras 75 hectáreas y que había permanecido al margen de la legislación desde que recibiera la autorización de ocupación de monte público otorgada con fecha 8 de julio de 1969 mediante una Orden Ministerial que afectaba a una superficie original de 30 hectáreas y que se extendió a lo largo de 30 años con un carácter renovable.