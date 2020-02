La Junta regulariza los terrenos del INTA y desbloquea el proyecto CEUS

La vinculación entre ambos expedientes, se produjo a instancias del propio INTA, ya que según pudo saber Huelva Información , se negaron a respaldar una inversión que rondará los 30 millones de euros sin las garantías suficientes que le permitieran continuar en el lugar que ocupan desde hace 54 años sin temer una expropiación de unos terrenos que no estaban reconocidos para la labor que se efectuaba en los mismos.La propuesta concreta insta a la exclusión del Catálogo de los Montes de Andalucía , en concreto 74,93 hectáreas de los montes de Mazagón y Flores en los términos municipales de Moguer y Lucena del Puerto con medidas medioambientales compensatorias.

Fue el consejero de Presidencia, Elías Bendodo , quien anunció la aprobación de la prevalencia al uso científico-tecnológico sobre el forestal en los terrenos donde se ubica el Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea). La Junta da por “concluido el trámite para desbloquear la construcción en Huelva del Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados , el proyecto CEUS”.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el primero celebrado un lunes por mor del cambio producido en la celebración del cónclave ministerial en Madrid, dio ayer carpetazo al último trámite administrativo que bloqueaba el proyecto de instalación en Huelva de un centro de vuelos no tripulados. Tal y como adelantó Huelva Información , el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas que tiene unas instalaciones en el paraje ElArenosillo en la localidad de Moguer desde que se instalara en el lugar en 1966, había ligado su participación en el mismo, a una decisión de la Junta de Andalucía que regularizara su situación en el lugar. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa , ocupaba casi 75 hectáreas de un terreno con la calificación de monte público.

Reacciones a la aprobación

Caraballo y Jiménez piden “que no se deje caducar el proyecto”

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva y secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, pidió que la Junta trabaje de forma diligente al objeto de que termine su tramitación para que “no caduque” la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto CEUS, cuyo plazo expira en octubre. Caraballo mostró su temor a que la Junta deje que pase el tiempo sin resolver su parte al respecto. El dirigente socialista recordó que la administración regional debe entregar la documentación de los terrenos del proyecto al Gobierno central y espera que lo haga cuanto antes. A su juicio, el gobierno de la Junta “no se toma en serio” los proyectos que “están encima de la mesa”, toda vez que ha remarcado que debe ejecutar el procedimiento “en tiempo y forma” sobre la titularidad de los terrenos. Por su parte Mario Jiménez , exigió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que “se haga cargo del proyecto CEUS y garantice que su gobierno se pone a trabajar para que no se pierdan los recursos”. Además, el Grupo Parlamentario Socialista registró en sede parlamentaria una comparecencia del consejero de Economía, Rogelio Velasco, para que explique “qué han hecho y qué no han hecho y se comprometa a no dejarlo morir”.

Cs destaca “la determinación” de la Junta con el proyecto CEUS

El portavoz provincial de Ciudadanos en Huelva y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, destacó que “el Gobierno del cambio está determinado a que el proyecto CEUS, un proyecto de interés estratégico preferente para Andalucía, sea una realidad en esta legislatura”. Díaz recordó que su formación ha sido “fundamental para desenterrar CEUS del olvido de los gobiernos de Griñán y Díaz”. “Nos lo encontramos en un cajón olvidado, aunque con toneladas de postureo encima, y el consejero naranja Rogelio Velasco se afanó en sacarlo adelante con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que, con plena disposición y coordinación, lo están haciendo”.