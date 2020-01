La declaración ambiental del proyecto CEUS caduca el próximo mes de octubre

Al proyecto de instalar en Huelva un centro para el desarrollo de aviones no tripulados, conocido como CEUS, le quedan nueve meses de vida. Al menos si no se reacciona a tiempo y se ponen en marcha de inmediato las dos administraciones competentes en el mismo. Según ha podido confirmar Huelva Información, la Declaración de Impacto Ambiental de dicho proyecto vence el próximo mes de octubre. Es más, después de ésta, se producirán a lo largo del año que viene una cascada de vencimientos de todos y cada uno de los permisos que fueron solicitando en su momento y no se cumplimentaron.

De cumplirse los peores vaticinios –y todo hace pensar que así pueda ocurrir– el proyecto CEUS corre un peligro más que serio de quedar definitivamente enterrado, ya que sería necesario comenzar con el procedimiento desde cero y con otras comunidades autónomas, especialmente Galicia, con otros proyectos encima de la mesa esperando a que la provincia de Huelva no pueda concurrir al mismo.

Lo último que se supo del proyecto CEUS es que se encuentra pendiente de una reunión que fue solicitada por el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, hace casi dos semanas, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos para “trastar de los asuntos pendientes que tiene planteada la provincia de Huelva”. El secretario general del PSOE, poco después de conocerse la conformación del Ejecutivo central, aseguraba que “queremos una agenda para saber cuándo empezamos y cuando terminamos cada uno de los proyectos”.

Días antes, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, aseguraba que se había conseguido desbloquear el proyecto ya que se precisaba poner en marcha la prevalencia del uso científico y tecnológico sobre el forestal en los terrenos donde se asientan las instalaciones de experimentación de El Arenosillo, que serán las encargadas de soportar el desarrollo de una infraestructura que se enclava en un espacio catalogado como monte público al ser propiedad de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

La desafección era un trámite a superar, pero a culminación definitiva del proyecto y que se pongan en marcha las obras después del verano –fecha inicialmente prevista por parte de los responsables autonómicos– no parece tan automática como se prevé.

La consolidación como terrenos científicos se aceleró después de la visita del consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, el pasado mes de julio a las instalaciones de El Arenosillo para conseguir dicha desafección de los terrenos.

De inmediato, comenzaron las críticas desde la actual oposición al Ejecutivo autonómico –antes era al contrario– aunque éstas esconden una parte de razón y es que en los Presupuestos presentados para este año, no se consigna cantidad alguna para este proyecto, un asunto capital para poder ponerlo en funcionamiento. el enfrentamiento político ha llegado a ser de tal calibre que las consignaciones de partidas concretas se han repartido entre los Gobiernos central y autonómico, a veces sin coincidir en el ejercicio concreto, con lo que a pesar de que el CEUS nació hace ya nueve años, todavía no se ha concretado su llegada a la provincia a pesar de tener todos los trámites a su favor.

La inversión prevista par el mismo asciende a 30 millones de euros, de los que 24 corresponde al Gobierno central y 6 a la Junta de Andalucía. Por el momento, no se conoce ninguna partida económica concreta destinada a cubrir ninguna de ambas cantidades.

También hay que recordar que la Administración central del Estado tenía previsto financiar el proyecto con cargo a fondos procedentes del marco europeo 2007-2013 que extendió su vigencia hasta 2015. La dilación de los procesos hizo que se perdieran de una manera definitiva. Ahora, lo que corre peligro es el proyecto en su conjunto.