La Junta promete su apoyo y anuncia la firma del convenio del proyecto CEUS

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, garantizó ayer el apoyo del Ejecutivo autonómico en el desarrollo del Centro de Aviones no Tripulados (CEUS) a través de la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) con el que se han mantenido conversaciones recientes. El responsable de Economía del Gobierno de la Junta quiso garantizar también que “no se perderán fondos europeos” comprometidos para su desarrollo.

Velasco matizó que las conversaciones pretenden “acelerar el proceso” y que lo antes posible se pueda firmar entre las dos entidades el convenio necesario para la ejecución del proyecto y que supone el último trámite administrativo. “El convenio se va a firmar, hemos retomado las conversaciones con el INTA porque la zona de El Arenosillo en Moguer reúne condiciones ideales para el desarrollo de la industria de drones tanto para fines civiles como militares”. Asimismo, aseguró que “se trabaja para que esta zona se convierta en una referencia en España en los aviones no tripulados”.

Con respecto a la posibilidad de que si se retrasara la firma de dicho convenio se pudieran perder fondos europeos ya concedidos para este proyecto ha mandado un mensaje de tranquilidad: “Por parte de este nuevo Gobierno no se va a desaprovechar ni un solo euro de fondos europeos, no se va a perder dinero, ni de este ni de ningún otro proyecto”.

El Pleno de la Diputación provincial de Huelva aprobó con los votos en contra del PP una moción relativa al proyecto CEUS en la que se insta a la Junta de Andalucía a “firmar el convenio con el INTA para el desarrollo del proyecto de infraestructuras y equipamiento para la creación del Centro de Excelencia de Sistemas no Tripulados (CEUS)”.

El CEUS cuenta con la financiación de los fondos Feder hasta totalizar 24 de los 30 millones de euros previstos; los 6 restantes iban a ser aportados por la Junta. El proyecto tenía como fecha límite diciembre de 2015. Tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la Junta finalizan la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Unificada respectivamente. Después de la conclusión de los expedientes, se concluye que no es posible llevarlo a cabo dentro de esa fecha y no es sino hasta el año pasado cuando el proyecto aparece en los Presupuestos Generales del Estado y comienzan los contactos entre ambas administraciones, aunque hasta el momento no se han producido avances significativos para retomar el proyecto en su totalidad.

Está previsto que sea una de las mayores instalaciones de certificación y ensayo de aeronaves no tripuladas (UAV) de toda Europa. El Proyecto CEUS, un centro de excelencia para ensayos y certificación de aeronaves no tripuladas que se construirá en Huelva, está concebido para que se convierta en el mejor de Europa merced a sus capacidades integradas con las del Centro de Experimentación de El Arenosillo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Tiene previsto la generación de 250 empleos director y más de 500 inducidos.