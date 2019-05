Los 197 expedientes atascados por la Junta en Huelva acumulan retrasos de dos años

La comparecencia que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, tiene una estación de paso en Huelva. El informe que hizo público sobre expedientes de calidad ambiental que estaban pendientes de tramitar en todas las provincias, hacía referencia a los que se encuentran en esa situación en la provincia de Huelva. De los más de cuatro mil que suman en toda la comunidad autónoma, 197 de ellos se encuentran en Huelva, según confirmó ayer el delegado provincial Álvaro Burgos, quien señaló a Huelva Información que la mayor parte de ellos “corresponde a los relativos a las playas, industria con informes sobre la calidad del aire, residuos y control ambiental”, muchos de ellos con un retraso superior a los dos años.

Según Burgos, “muchos de ellos acumulan más de dos años sin tramitarse, algo que no tiene justificación normativa alguna, ya que las autorizaciones tanto unificada como integral, no deben llevar más de ocho o diez meses de tramitación, por lo que hay 197 proyectos que se encuentran paralizados por culpa de la no tramitación de esos expedientes, algo que lastra de una manera importante a miles de puestos de trabajo que Huelva y cualquier otro lugar, no está en condiciones de desperdiciar”.

El más numeroso de los capítulos afectados es el caso de los “chiringuitos en las playas, muchos de los cuales tienen autorizaciones pendientes, algo que tiene una repercusión directa en el turismo, especialmente ahora que se aproxima el verano; sencillamente no pueden abrir sus instalaciones, porque no cuentan con todas las autorizaciones”.

A pesar de que el delegado provincial no quiso entrar en ejemplos concretos, por la salvaguarda de la confidencialidad con las empresas que han solicitado esos permisos para proyectos muy determinados, Burgos reconoció que “afectan a todos los sectores productivos, desde el minero, con ampliaciones de explotaciones y proyectos para el desarrollo de su actividad, a industriales que requieren certificados de calidad del aire para ponerse en marcha y también están los solicitados incluso por algunas instituciones públicas”.

El delegado provincial de Medio Ambiente se compromete a agilizar los trámites antes de que termine la legislatura

En cualquiera de los casos, el responsable de Medio Ambiente en la provincia de Huelva, reconoce que “no puede entenderse un retraso de tanto tiempo de manera tan injustificada como se ha dado hasta ahora; un proyecto, sencillamente no puede tardar más de dos años en sacarse adelante, porque no tiene justificación alguna”.

Para tratar de paliar el retraso en la tramitación de dichos expedientes, se va a contar con “el propio personal de la Delegación de Medio Ambiente, que además de analizar cuales se encontraban sin tramitar, se van a poner en funcionamiento para tratar de que se agilicen los trámites”. Para ello, también se contará con los 60 funcionarios que la consejera Carmen Crespo, comprometió para ello después de su comparecencia tras la celebración del Consejo de Gobierno del pasado martes”.

Según el delegado, “la Junta se ha comprometido a agilizar los trámites administrativos a lo largo de esta legislatura, algo complicado de llevar a efecto debido a la cantidad de normas que existen y a que las mismas no dependen exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo andaluz, pero que se encuentra entre los principales objetivos de nuestro departamento de cara a los próximos meses, para que este retraso que se ha vivido en los últimos años, no pueda volver a repetirse en Andalucía”.