Empresarios de Huelva, Sevilla y Cádiz exigen a las administraciones un impulso final al Ceus

Además, los representantes empresariales insistieron en que “teniendo en cuenta el potencial tecnológico de las instalaciones, el proyecto traería aparejada la implantación de industrias auxiliares del ámbito aerospacial en zonas próximas que podrían ser utilizadas por el Ceus como apoyo logístico al mismo”. “No hay que olvidar que, según los expertos en la materia, el mercado esperado para los sistemas no tripulados en la próxima década alcanzará cifras millonarias , produciéndose un efecto redistribuidor de riqueza en el sector de la industria auxiliar tanto para Huelva como para el resto de Andalucía”, recordaban los representantes de las Cámaras de Comercio y Organizaciones Empresariales.

Al término de la visita a las instalaciones, los líderes empresariales se unieron en reclamar el desbloqueo “desde la unidad y lealtad institucional del más mínimo escollo que impida avanzar en la puesta en marcha de esta inversión que ofrecerá a la industria europea en general, y a la española en particular, unas instalaciones únicas en las que poder desarrollar y experimentar tecnologías y conceptos de operación aplicados a sistemas no tripulados de manera continua y segura”.

Ayer tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Experimentación de El Arenosillo (Cedea) pertenecientes al Instituto de Técnica Aerospacial (INTA) en la localidad de Moguer una cumbre empresarial como no se recuerda una semejante desde los tiempos en los que se reivindicaba la autovía A-49 . Era la primera vez desde entonces que se reunían los más altos representantes de las federaciones empresariales de Huelva, Sevilla y Cádiz, junto con los presidentes de las cámaras de comercio de las tres provincias y el impulso que ofrece ir de la mano de la Confederación de Empresarios de Andalucía y del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio .

El proyecto de instalar en Huelva un centro de Aviones no Tripulados , conocido como proyecto Ceus , vive sus horas más críticas. A menos de tres meses de llegar al 9 de octubre , fecha en la que se producirá la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental , lo que obligaría a comenzar de cero toda su tramitación algo que puede demorarse durante dos años, las partes que tratan de impulsarlo comprenden que no hay tiempo que perder e intentan conseguir que las administraciones implicadas en su llegada a la provincia, entiendan que el tiempo se agota.

Llamamiento al Ministerio, Junta y Ayuntamiento

El presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano pidió a las administraciones que “se impliquen en que el proyecto sea una realidad, ya que se trata de un proyecto tangible, ya desarrollado, que tiene fondos Feder, que tiene clientes privados para empezar riqueza”. Toscano rogó a éstas “que sean fieles con su provincia y se alineen con el proyecto. Se tiene que desbloquear; octubre está a la vuelta de la esquina. No podemos dejar pasar esta oportunidad, nos jugamos la dignidad de la provincia de Huelva”. A su juicio, el Ceus “supone consolidar un triángulo estratégico Huelva-Sevilla-Cádiz”, por lo que el convenio “que está en el Ministerio de Defensa, se tiene que desbloquear”. También solicitó al Ayuntamiento de Moguer que no ponga obstáculos porque los 500.000 euros en los que ha valorado los terrenos “pueden ser los más caros de la historia”.

Por su parte, José Luis García-Palacios, presidente de la Federación Onubense de Empresarios aseguró que se trata de un “hito histórico con una actitud de reivindicar un proyecto esencial para las provincias y la industria que colocaría a Huelva como centro de evolución tecnológica”. A su juicio es “una oportunidad no podemos dejar esperar. Octubre es la fecha límite, por lo que tiene una enorme importancia para ser competitivo tecnológicamente al más alto nivel internacional”.