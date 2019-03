El Puerto de Huelva sin periodo de adaptación

La nueva presidenta del Puerto de Huelva tiene un periodo de adaptación que comenzará el día que tome posesión de su cargo y que finalizará tan pronto como entre en el despacho de la avenida Real Sociedad Colombina Onubense. La evolución que mantienen las infraestructuras de transporte en Huelva, la magnitud de los cambios a los que se enfrenta en los próximos meses, la necesidad de dar continuidad a los que el anterior presidente de la Autoridad Portuaria dejó en proyecto debido al más que inesperado cambio en el signo político del Gobierno de la Junta de Andalucía, hace que Pilar Miranda no pueda, ni deba, aferrarse a los cien días de gracia que la tradición concede a todos los cargos públicos que comienzan mandato.

Muelle de levante

Era uno de los proyectos estrella del anterior presidente de la Autoridad Portuaria que se quedó aparcado por falta de tiempo para concretarlo. Sencillo en su planteamiento, aunque complejo en su puesta en funcionamiento, añade valor al objetivo de conseguir que la ciudad recupere su fachada marítima. Tiene como antecedentes el derribo del edificio de Crustamar y la rehabilitación de todo el entorno del Cargadero de Mineral, en un intento de dar continuidad a la obra del Paseo de la Ría, una de las más ambiciosas llevadas a cabo por el Puerto en los últimos años. Los responsables del Puerto querían ir más allá para conseguir la rentabilidad de un proyecto que supondrá el punto de partida de un nuevo modelo urbano. La creación de una marina de 400 amarres, permitirá dar satisfacción a una demanda con un auge creciente. Para todo ello, además de una financiación cifrada en el entorno de los 5 millones de euros, se pretende implicar a la iniciativa privada para que participe en su desarrollo. Se crearán espacios comunes y abiertos que completarán la imagen que la propia Huelva da a la ría, desde la Punta del Sebo hasta el puente Sifón.

Corredor atlántico

Es, de lejos, el gran logro del equipo de José Luis Ramos. Las negociaciones llevadas a cabo ante las instituciones europeas, la labor de información sobre las potencialidades que presenta el Puerto de Huelva como nodo logístico del suroeste europeo, consiguieron el respaldo de la Comisión Europea a la ampliación del Corredor Atlántico hasta el Puerto de Huelva. Así lo refrendó el coordinador de dicha infraestructura, Carlo Secchi, en su visita a la capital el pasado mes de noviembre. Lo que queda ahora es que el Parlamento Europeo refrende una decisión, un trámite siempre incierto pero que no augura sorpresas inesperadas, ya que históricamente no hay antecedentes de una oposición a una decisión ya adoptada por la propia Comisión con el respaldo de la mayoría de países. A partir del año 2021, Huelva entrará en el instrumento financiero que las instituciones europeas tienen previsto para el desarrollo de la infraestructura y es aquí cuando el Puerto, en coordinación con el Ejecutivo central que salga de las elecciones del próximo mes de abril, deben asegurarse de que esos propósitos llegan a cumplirse.

Zona de Actividades Logísticas

Junto a la anterior, es un enorme paso adelante dado por el Puerto de Huelva. La Zona de Actividades Logísticas supone la transformación del modelo seguido hasta el momento; de ser un mero centro de transporte, a generar actividades que potencien su valor añadido y conseguir que éste se quede en Huelva. Por el momento se encuentra en la última fase de ejecución la primera de las fases que crearán los accesos a una superficie de 60 hectáreas que, además de ingresos, supondrá la consolidación de cientos de puestos de trabajo. Todas las ciudades con un puerto, incluso aquellas que no lo tienen, apuestan por esas ZAL para rentabilizar la actividad de uno de los mantras que se repite en cualquier iniciativa que llega de ellos: la logística. De hecho, el director del Puerto, Ignacio Álvarez-Ossorio, consiguió extender entre toda la plantilla de la Autoridad Portuaria, la sentencia de que “todo el Puerto es una zona logística”. Quedan por llevar a la practica dos de las tres fases; la segunda que urbanizará unos terrenos en desuso y una última con la construcción de las naves de baja altura para unas empresas que ya han comenzado a interesarse por ellas.

Dragado

El de mantenimiento está conseguido. Fruto de las especiales características del Puerto de Huelva, la y la influencia de las mareas, hace que los sedimentos, de no quitarlos, puedan llegar a comprometer la navegación. Con las salvaguardas por encontrarse lindante con una zona como Marismas del Odiel, su conclusión permite garantizar la navegación en toda su extensión. El de profundización es más complejo. En la actualidad se encuentra en las dependencias del Ministerio de Transición Ecológica para que le de su visto bueno. La convocatoria electoral nacional, así como el cambio de Gobierno de la Junta de Andalucía, sin duda supondrá una ralentización de unos trámites complicados que deben ver la luz lo antes posible. Las empresas que operan en el Puerto, han pedido en repetidas ocasiones que se habilite la posibilidad de conseguir calado suficiente para buques más grandes. Es el denominador común en todos los puertos del mundo y Huelva no puede quedarse atrás, so pena de perder buena parte de sus clientes.

Diversificación

Junto a la logística es la otra palabra clave con la que la nueva presidenta del Puerto deberá familiarizarse. Huelva, aun sin perder la catalogación de Puerto granelero (los productos petrolíferos y los áridos son la inmensa mayoría de sus tráficos) debe buscar alternativas a los mismos. Valga como ejemplo que mientras el año pasado el tráfico de petróleo descendió, los tráficos totales aumentaron. La estrategia está servida y hace fata desarrollarla. La puesta en funcionamiento de la línea con Canarias, deberá suponer en este ejercicio, el impulso a la mercancía general, al tráfico de camiones con sus remolques. Baleària y Fred Olsen han elegido a Huelva para ser el enlace entre la península y Canarias y su potencial, apenas ha comenzado a ser desarrollado.

Muelle Sur

La salida de Concasa que se ha decidido por el puerto de Cádiz para el desarrollo de su muelle de contenedores, ha supuesto el control total de la terminal Intermodal por parte de los turcos de Yilport. Sus alianzas con las principales navieras del mundo, deben dar un impulso al tráfico de contenedores, algo desconocido en Huelva hace apenas tres años y que son el método de transporte en los puertos de todo el mundo. Por lo pronto, hay una ampliación de sus instalaciones que deberán ser desarrolladas a lo largo de los próximos meses.

Marca propia

La lonja de pesca inaugurada hace unos días, junto con la conclusión de las obras de la Ciudad del Marisco, esconden otra de las ideas que a José Luis Ramos se le han quedado en el camino: la consecución de una marca con Denominación de Origen para el pescado y marisco de Huelva. La iniciativa responde a las mismas características que para el tráfico portuario: conseguir dar ese valor añadido que se busca en todas las actividades y que es la razón de ser de la propia existencia del Puerto.

Puerto-ciudad

“El Paseo de la Ría, se consigue porque hay buques en el Muelle Exterior o en el Ingeniero Juan Gonzalo”. La máxima es incuestionable. Es imposible el primero, sin que se cuide y proteja el segundo. La remodelación de la avenida Francisco Montenegro es el último de los pasos de una estrategia que funciona, hasta el punto de que el Puerto es el principal inversor en Huelva. La continuación de los proyectos deberán conseguir que la ciudad en la que se asienta, se beneficie de su desarrollo, pero sin olvidar éste.

El mandato de José Luis Ramos levantó la casi unanimidad de todo el sector portuario. Su optimismo a la hora de encarar el mismo, contagió a todos ellos. Lo conseguido marcará el mandato de su sucesora y el tiempo no espera a relevos.