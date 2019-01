El Puerto de Huelva logra el mayor tráfico de su historia con 33 millones de toneladas

Se anunció hace unos días con motivo de la visita del delegado del Gobierno a las instalaciones del Muelle Sur y ayer se confirmó con creces. Los más de 33 millones de toneladas que el Puerto de Huelva movió en sus muelles a lo largo del pasado año, constituyen la mejor marca de su historia y consigue un tercer año de récord en sus tráficos, después de los 32,33 millones logrados en 2017 y los 30,55 que se consiguieron hace apenas dos años. Esos números le sirvieron al presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, para calificar de “punto de inflexión “ el primer análisis que realizó sobre el balance del pasado ejercicio un año en el que insistió que “la apuesta por la diversificación ha servido para el posicionamiento estratégico del Puerto que pretende convertirse en “global e integral, con operaciones en todos los sectores”.

Lo más destacado del año, a juicio del máximo responsable portuario, lo constituye “la inclusión del Puerto en el Corredor Atlántico”, para lo que ha recibido el respaldo de la Unión Europea y que “servirá para situar a Huelva como nodo logístico del transporte europeo”. En pena resaca del análisis de los Presupuestos Generales del Estado conocidos a comienzo de la semana, Ramos reconoció que “la inversión en infraestructuras es insuficiente”, aunque el control europeo de la evolución de dicha infraestructura “servirá para que el Puerto comience a beneficiarse de los fondos a partir del año 2021” algo que le servirá para evitar, tal y como ha sucedido este año, la ausencia de inversiones por parte del Gobierno central.

La diversificación de tráficos y su pretensión para convertirse en un nodo logístico en todo el continente, tiene su principal ejemplo en el establecimiento de la línea con Canarias, algo que le ha permitido posicionarse en un tipo de tráfico, el de mercancía general, que “casi llega al millón de toneladas, algo que era absolutamente impensable hace apenas un año”. Los más de 2.500 trenes que han utilizado las instalaciones de la terminal ferroviaria habilitada en el Muelle Sur –otro de los hitos inversores de la gestión llevada a cabo por Ramos al frente de la Autoridad Portuaria– constituyen “la mejor prueba de la apuesta por la intermodalidad, algo que nos ha permitido también llegar casi a los 70.000 contenedores que se han movido en el Muelle Sur”, en unas instalaciones que se encuentran en pleno proceso de ampliación.No obstante, incluso más importante que las propias cifras, lo conseguido a lo largo del año pasado, viene de la mano de unas inversiones que sirven de soporte para un crecimiento continuado a lo largo de los próximos años.

Así, Ramos esgrimió los 115.227.076 euros como las licitaciones puestas en marcha que servirán para “transformar la cara del Puerto de Huelva, ya que se hacen en todas sus zonas” y en un mensaje nada velado a las manifestaciones realizadas por la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo quien sumó las mismas a lo invertido por el Gobierno para este año en la provincia, Ramos recordó que “se trata de recursos del Puerto, generados exclusivamente por su propia actividad”

No obstante, el presidente de la Autoridad Portuaria reconoció que “de lo que más orgulloso me siento, el titular que me gustaría que figurase como balance del ejercicio, es que el Puerto está más cerca de la ciudad y del territorio que nunca, con una inversión sin precedentes en la historia que nos ha permitido abrirnos a la ciudad de Huelva”. Sirva como dato que, de los 115 millones de inversión, “más de 17 se han hecho en la ciudad, sede la remodelación de la avenida Francisco Montenegro, el Muelle de Riotinto, la lonja pesquera cuya puesta en funcionamiento se está estudiando para hacerla lo antes posible y la ciudad del marisco que está actualmente en obras”, pero también hay que añadir la Zona de Actividades Logísticas en la zona de la Punta del Sebo que permitirá atraer inversiones importantes de la industria auxiliar, la logística y en materia de transformación”.

Es en este aspecto social y de apoyo a las iniciativas que surgen en la provincia, donde tiene especial cabida la “cátedra de logística y transporte que se pondrá en marcha próximamente fruto de un convenio que se firmará con la Universidad de Huelva para dar formación y oportunidades laborales a los jóvenes que se interesen por un asunto que será prioritario para nosotros”. También, destacó los 80 proyectos culturales, sociales o deportivos que se han puesto en funcionamiento en los últimos meses y, en un aspecto más empresarial, las “76 acciones comerciales relacionadas con la logística, el tráfico de contenedores, logística del frío, gas natural, megayates o con la conexión Huelva-Casablanca entre otras que nos permitieron estar en 25 jornadas técnicas en 2018”.

Ramos fue más allá y remarcó el esfuerzo realizado desde la Autoridad Portuaria de Huelva y recordó “nuestro posicionamiento este año en el mapa europeo como segundo puerto con mayor crecimiento en la última década y nuestra entrada en el top 30 por volumen de tráfico de entre 1.200 puertos europeos”. “Partimos, por tanto, de la mejor posición para seguir en la senda del crecimiento”. A pesar de que no se trata del objetivo principal en la actividad de la Autoridad Portuaria, en relación con los resultados económicos, el importe de la cifra de negocio ha alcanzado los 44,8 millones de euros, sensiblemente superior al del pasado ejercicio que fue de 44,1 millones de euros, cifras que reflejan que el Puerto de Huelva es muy competitivo a pesar de su apuesta clara por la bonificación de sus tasas en la mayoría de los tráficos. No obstante, Ramos quiso puntualizar que “se trata de conseguir mayores oportunidades de negocio para las empresas que trabajan con nosotros y que el año pasado llegaron a las 215 distintas, algo que permitió la creación de más de 2.000 puestos de trabajo”.Se trata en definitiva, de un balance consolidado de cara a diseñar espacios e infraestructuras para generar negocio y riqueza a medio plazo en Huelva, de aquí a los próximos 10 ó 15 años, tanto desde el punto de vista portuario, como la interacción con la ciudad y con nuestro ámbito de influencia”.

La ZAL y el gas natural como retos para 2019

Además de la consolidación de las cifras conseguidas en este último año, continuar la estrategia de diversificación económica que les permitan abarcar cada vez una mayor variedad en los distintos tipos de tráficos algo que vendrá de la mano del asentamiento de la nueva línea con Canarias, José Luis Ramos apuntó directamente a la ZAL y a la estrategia mantenida con el gas natural como dos de los retos a los que deberá enfrentarse para el ejercicio de este año. Respecto a la Zona de Actividades Logísticas, el presidente del Puerto señaló a su “comercialización de los espacios resultantes de la misma”, como uno de los puntos sustanciales que les permitirán “conseguir atraer inversiones al Puerto”, una vez que se liciten y se pongan en marcha las obras de la segunda y tercera fase que complementarán a la de los accesos actualmente en curso.

También destacó la estrategia llevada a cabo en torno al gas natural como “el combustible, no tanto del futuro, como del presente”. Los esfuerzos llevados a cabo por parte de la Autoridad Portuaria en coordinación con Enagás, tanto en materia de aprovechamiento del frío –proyecto reconocido como estratégico por la Unión Europea– como en el suministro del mismo, hacen que “aspiremos a ser la gasolinera de gas natural de todo el Estrecho de Gibraltar”. El año que acaba de comenzar debe ser también el de la consecución de una de las aspiraciones del Puerto de Huelva, como es la consecución de los tráficos procedentes de Extremadura. “Queremos ser el Puerto de Extremadura”, reconoció Ramos quien apuntó directamente al “impulso a la línea férrea como uno de los asuntos pendientes de conseguir en los próximos meses”.

Además de los procesos de digitalización (Puerto 4.0) que supondrán la entrada del mismo en unos métodos pioneros entre todas las autoridades portuarias españolas y el impulso a “los más de 80.000 metros cuadrados del Muelle de Levante” para lo que buscan la implicación de la iniciativa privada, el primero de los objetivos es también “el confirmar la ejecución de todos los proyectos actualmente en marcha”.En este sentido, Ramos reconoció que “simplemente hay que tener en cuenta que con la licitación de la remodelación de la avenida Francisco Montenegro por casi 12 millones de euros, estamos ante la obra más importante de todas las que se llevan a cabo en la ciudad; el resto, los Edusi y Banco de España, no llegan ni a la mitad”.