Miranda presidirá el Puerto “con la mano tendida” y las “puertas abiertas”

Pilar Miranda será la presidenta del Puerto de Huelva. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer su nombramiento –junto al de otros doce altos cargos en los ámbitos de diversas consejerías– como máxima responsable de la Autoridad Portuaria, con lo que la hasta ahora portavoz popular en el Ayuntamiento de la capital relevará en el cargo al socialista José Luis Ramos (quien ha estado al frente de la institución portuaria durante 14 meses) tras el cambio de Gobierno en la comunidad autónoma.

“Estoy muy contenta de que el partido haya apostado por mi y quiero agradecer a Manuel Andrés González y al PP de Huelva el que hayan confiado en mí para esta responsabilidad. Sin duda es un reto presidir una de las instituciones más relevantes para el futuro de Huelva y desde mi nueva responsabilidad, como siempre he hecho, tenderé la mano a todas las instituciones, especialmente al Ayuntamiento, en el que he trabajado muchos años y donde siempre he tratado de buscar el bien de los ciudadanos”, aseguró ayer la popular a este rotativo.

La “unidad institucional” para alcanzar esa mejor calidad de vida de los ciudadanos y para que Huelva esté “en el sitio que se merece”, así como una gestión de “puertas abiertas a todo el mundo” serán, según avanzó, pilares de su nueva tarea, en la que primará “el beneficio de los ciudadanos” y desde donde trabajará duro y “de la mejor manera” posible.

En nombre del PP onubense, su presidente, Manuel Andrés González, mostró su “satisfacción” por la designación de Miranda, quien asume un cargo que, a su juicio, le permitirá seguir trabajando en primera línea por Huelva, tras una intensa trayectoria de 24 años en la política municipal, 20 de ellos con responsabilidades en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.

El dirigente popular destacó la “amplia experiencia de gestión” y su “detallado conocimiento y compromiso con Huelva” como algunas de las “fortalezas” de Pilar Miranda para ocupar un cargo que es “de especial relevancia y responsabilidad, pues se trata de una empresa crucial para la economía onubense y eje fundamental sobre el que gira el futuro de Huelva”.

Pero, sobre todo, González subrayó la “incombustible capacidad de trabajo” y la “empatía” de la concejala, lo que, en su opinión, “le darán un plus de cercanía a la Autoridad Portuaria y acercará esta institución aún más a toda la sociedad onubense”.

Por todo ello, González destacó que el Puerto va a tener a una presidenta “especialmente sensible” a las inquietudes de la ciudad y de la provincia, y “con lealtad institucional y con un compromiso indudable con el desarrollo de Huelva”.

Aunque el nombre de Miranda no había sonado como posible candidata a presidir el Puerto (en las cábalas estaban Carmelo Romero, Juan Carlos Duarte o Asunción Grávalos), finalmente el PP deshojó ayer la margarita y, tras apostar hace quince días por Bella Verano para estar al frente de la Delegación de la Junta en Huelva, ahora es otra mujer de partido la que liderará una institución de capital importancia para Huelva y su provincia.

Su designación se gestó a primera hora de la mañana ayer. Aunque el Consejo de Gobierno de la Junta aún no había acabado, la edil se encontraba en la Gota de Leche, participando en un encuentro del Consejo Local de Autonomía Personal del Ayuntamiento, cuando el teléfono le empezó a sonar. La noticia acababa de hacerse pública y tras atender algunas llamadas, comentó emocionada a los presentes que la habían nombrado presidenta del Puerto. Conoció la noticia poco antes, cuando le pidieron su currículum.

Miranda llega al Puerto en un momento en el que la institución vive una etapa álgida, con su inclusión en el Corredor Atlántico y tras superar su récord histórico en el tráfico de mercancías (movió 33 millones de toneladas en 2018).

Además, el Puerto está inmerso en la apertura a la ciudad, tras la reciente inauguración de la Lonja, con la Ciudad del Marisco en obras y con actuaciones licitadas el pasado año, entre las que se encuentran el proyecto de la avenida Francisco Montenegro, actuaciones en el Puerto Exterior , muelles y la Zona de Actividades Logísticas y actuaciones fuera de la zona de servicios.