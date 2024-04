Vértigos y mareos tratados desde la fisioterapia vestibular

Desde tiempos inmemoriales, el equilibrio ha sido fundamental para la supervivencia y el bienestar humano. Cada paso que damos, cada movimiento que realizamos, se sustenta en la delicada armonía de nuestro sistema vestibular. Sin embargo, para muchos, esta armonía se ve perturbada por vértigos, mareos y trastornos del equilibrio, trastornos que pueden impactar significativamente en la calidad de vida de quienes los padecen. Es en este escenario donde emerge la figura de Kinética Salud, una clínica de fisioterapia contemporánea centrada en el paciente, que ha consolidado su posición como pionera en Huelva en el estudio y tratamiento de estos desafiantes trastornos.

La Unidad de Rehabilitación Vestibular y Equilibrio

En la búsqueda constante de soluciones para quienes sufren de vértigos, mareos o trastornos del equilibrio, Kinética Salud ha dado un paso audaz al establecer la primera Unidad de Rehabilitación Vestibular y Equilibrio en la provincia de Huelva. Esta unidad no solo representa un hito en la fisioterapia local, sino que también coloca a Huelva en el mapa de la vanguardia médica en este campo.

Esta unidad multidisciplinaria reúne a especialistas en fisioterapia, otoneurología (de la mano del Dr. Manuel González Revuelta, referente en esta especialidad) y psicología para proporcionar un enfoque integral para el tratamiento de trastornos del equilibrio. La colaboración entre estos profesionales permite un enfoque que aborda no solo los síntomas físicos, sino también los aspectos emocionales y psicológicos del vértigo y el mareo.

Encabezando este equipo se encuentra el director de la clínica, Saulo Terrades, cuya dedicación y visión han sido fundamentales en la creación y desarrollo de la Unidad de Rehabilitación Vestibular y Equilibrio. Desde el año 2016, Saulo ha centrado su investigación en los pacientes con mareos, vértigos y trastornos del equilibrio, convirtiéndose en una figura destacada en el ámbito nacional.

Saulo Terrades no solo posee el Certificado Internacional de Rehabilitación Vestibular otorgado por The American Institute of Balance, sino que también cuenta con un posgrado en fisioterapia vestibular en los trastornos del equilibrio y numerosos cursos de actualización. Su liderazgo se extiende más allá de los límites de la clínica, ya que es un ponente frecuente en jornadas y congresos relacionados con el área vestibular, contribuyendo así al avance y la difusión del conocimiento en este campo. Cabe remarcar que además es socio fundador de la Sociedad Española de Rehabilitación Vestibular y Equilibrio (SERVE), cuyo objetivo fundamental es la difusión de conocimiento actualizado en los trastornos vestibulares desde una perspectiva multidisciplinar.

La ciencia detrás de la Rehabilitación Vestibular

La fisioterapia vestibular se fundamenta en una comprensión profunda de la anatomía y fisiología del sistema vestibular, así como en técnicas y terapias específicamente diseñadas para abordar los desafíos que enfrentan los pacientes. En Kinética Salud, cada tratamiento se adapta de manera individualizada a las necesidades de cada paciente, combinando la experiencia clínica con las últimas investigaciones en el campo.

La rehabilitación vestibular puede incluir una variedad de enfoques, como ejercicios de habituación, ejercicios de adaptación visual y ejercicios de estabilidad postural. Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la capacidad del sistema vestibular para procesar la información sensorial y restaurar el equilibrio y la estabilidad.

Para aquellos que sufren de vértigos, mareos o trastornos del equilibrio, la vida puede convertirse en un desafío constante. Actividades cotidianas como caminar, conducir o incluso levantarse de la cama pueden ser difíciles y peligrosas. Sin embargo, gracias a los avances en la fisioterapia vestibular, muchos pacientes han experimentado una mejora significativa en su calidad de vida.

Al abordar las causas subyacentes de los síntomas, la rehabilitación vestibular no solo alivia el malestar físico, sino que también restaura la confianza y la independencia de los pacientes.

El papel de la Tecnología en la Fisioterapia Vestibular

Una de las claves del éxito de Kinética Salud radica en su compromiso con la innovación. En este sentido, la clínica ha adoptado una variedad de tecnologías de vanguardia y técnicas de tratamiento innovadoras para mejorar la precisión del diagnóstico y la eficacia del tratamiento. Entre estas destacan:

Agudeza Visual Dinámica Computarizada: Esta tecnología de última generación permite una evaluación precisa de la función visual, proporcionando información crucial para el diseño de planes de tratamiento personalizados.

Videonistagmografía: A través de la videonistagmografía, Kinética Salud puede realizar un análisis detallado de los movimientos oculares involuntarios, ayudando a diagnosticar y tratar una variedad de trastornos vestibulares.

vHIT (Vídeo test de Impulso Cefálico): Mediante un software muy avanzado, esta tecnología permite evaluar y cuantificar de forma objetiva el reflejo vestíbulo ocular. Además, el software permite ver la respuesta al tratamiento de este reflejo y cuantificar la evolución y el grado de compensación.

Posturografía Computarizada: Mediante la posturografía computarizada, Kinética Salud puede evaluar con precisión la estabilidad postural de los pacientes, identificando deficiencias y diseñando estrategias de tratamiento específicas para mejorar el equilibrio y la coordinación.

Realidad Virtual Inmersiva: Esta innovadora técnica aprovecha el poder de la realidad virtual para proporcionar ejercicios de rehabilitación vestibular altamente efectivos, ayudando a los pacientes a recuperar el equilibrio y la funcionalidad perdidos.

Con su enfoque centrado en el paciente y su compromiso con la innovación y la tecnología, esta clínica de Huelva ha establecido nuevos estándares en el estudio y tratamiento de los vértigos, mareos y trastornos del equilibrio.

Para aquellos que buscan soluciones efectivas para sus trastornos del equilibrio, Kinética Salud es sin duda una clínica de confianza.

Web: kineticasalud.com