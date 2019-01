El Puerto de Huelva invierte 5,4 millones en la recuperación del Muelle de Levante

Si en el último año la Autoridad Portuaria licitó “con proyectos, no con anuncios que se quedan en el cajón “proyectos por más de 118 millones de euros”, en los próximos días verán la luz la puesta en funcionamiento de la lonja de pesca que debe ser el primer paso para la consecución de una marca propia del pescado y marisco en la provincia y uno de los proyectos estrella de la transformación de la fachada marítima de la ciudad, la rehabilitación del Muelle de Levante que permitirá “que la ciudad vuelva a tocar el agua”. Así lo expresó el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, en el transcurso de un desayuno-coloquio sobre las Oportunidades de negocio surgidas al amparo del plan estratégico del puerto, organizado por la Asociación de Directivos de Andalucía, Ceuta y Melilla (Adacem) y celebrado en Gabitel Ingenieros.

Antes de plantearse una remodelación del Muelle de Levante que será presentada a lo largo de los próximos días, Ramos reconoció que “lo primero que nos preguntamos fue el porqué en Huelva, una ciudad portuaria, la gente tenía tantos problemas a la hora de acceder al Puerto y pregunta dónde está”. La perentoria necesidad de eliminar esas barreras y la de adaptarse a los nuevos usos que se pretenden dar a una superficie de 80.000 metros cuadrados, parte de las cuales ya han comenzado a llevarse a la práctica.

Se trata en concreto de la parte que discurre entre el Muelle de Riotinto y la plaza de las Canoas, que pretende convertirse “en el gran atractivo para los megayates o minicruceros, un sector en alza y que permite paliar una de las deficiencias que nos encontramos cuando llegan los cruceros de gran tamaño y es que llegan al Muelle Sur, un espacio desangelado y a 14 kilómetros de la ciudad”.

Lo que la Autoridad Portuaria busca es “que los pasajeros de estas embarcaciones puedan desembarcar junto al Cargadero y que tengan a su disposición una amplia variedad de actividades de ocio y recreo y que lo hagan en el mismo centro de la ciudad, que es lo que este tipo de pasajeros buscan.Esa sería nuestra principal baza para competir con puertos como Málaga o Cádiz que en la actualidad presentan una oferta mucho más atractiva”.

El siguiente tramo –entre la plaza de las Canoas y la lonja de pesca– corresponde al verdadero cambio que se busca en toda la zona y es la creación de una marina deportiva con “cerca de 400 amarres” para los que Ramos aventuró que no tendrían problemas con las peticiones para su utilización. Junto a ella “la más completa oferta posible de servicios de hostelería y restauración que se pueda ofrecer”, entre los que citó “la construcción de un hotel” que serviría para que “una buena parte de los ciudadanos decidiera pasar el día en el Puerto y no sólo de Huelva, sino que pretendemos convertirnos en atractivo para Sevilla, Extremadura, Portugal o Madrid, porque en esos lugares no tienen la posibilidad de hacerlo”. Se trata de una obra que contará con un presupuesto aproximado de 5,4 millones de euros, aunque la misma se encuentra a la espera de la participación de la financiación privada.

Además, Ramos aseguró que “la intención es fomentar la práctica de la náutica deportiva en toda la zona de la Ría”, para lo que se están estudiando alternativas y rutas para las embarcaciones” a través de “una serie de estudios cuyas primeras valoraciones que nos llegan son más que positivas” y que desde la Autoridad Portuaria “esperamos hacer públicas a lo largo de la próxima semana, una vez cumplimentada toda la tramitación necesaria”. Ramos insistió también en el hecho de que “la demanda de amarres que hemos recibido tan pronto anunciamos el proyecto, es bastante considerable”.