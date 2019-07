El Recreativo busca un salto de calidad

La plantilla del Recreativo de Huelva va tomando cuerpo poco a poco y de momento Alberto Monteagudo cuenta ya con 16 jugadores. Quedan por llegar varios refuerzos (alguno podría aterrizar en los próximos días e incluso hoy mismo), pero varios se guardarán para el final, a la espera de lograr algún chollo que aporte mucha calidad y marque diferencias a un precio asequible. La intención, como ya han manifestado los rectores del club, es doblar todas las posiciones.

La línea de atrás del equipo está bastante avanzada, pero quedan por incorporar a buena parte de los teóricos titulares de arriba. Así, la portería es la única línea completa tras mantenerse Álex Lázaro y la incorporación del canario Nauzet Pérez (procedente de Las Palmas).

El puesto de lateral derecho todavía está vacante, y para el centro de la defensa se cuenta con el renovado Diego Jiménez, con Iván González (con contrato en vigor) y con el regreso de Jorge Morcillo, que llega desde la liga de Israel. Para el lateral izquierdo ha llegado Nano González (Almería) y al club le gustaría seguir contando con el brasileño Andrade, que ya estuvo este año en Huelva cedido por el Ourense.

Para el doble pivote, en la faceta defensiva, se ha contratado a Sergio Jiménez (El Ejido) y al ecuatoriano Gustavo Quezada, cedido por el Lugo, mientras que como pivote ofensivo está el onubense Miguel Cera (Sevilla Atlético), que también podría desenvolverse como lateral derecho.

Para jugar por las bandas Monteagudo cuenta con Víctor Barroso, Carlos Martínez (que continúan del pasado curso) y Alfonso Fernández (El Ejido); para la media punta o el ataque la apuesta es el onubense Alberto Quiles, cedido el año pasado y que ha fichado tras desvincularse del Córdoba; y como delantero está Carlos Fernández, que sigue. A ellos hay que sumar a los canteranos Nené y Ponce, que serán los que tengan ficha del primer equipo a falta de confirmación oficial.

El club puede contar con 16 fichas profesionales y por ahora tiene 12 cubiertas, puesto que Cera, Quezada, Nené y Ponce son sub 23. Así, le quedarían cuatro fichas libres de profesional, que podrían ser cinco si no se inscribe a Iván González, que está lesionado de larga duración. Esos 4/5 refuerzos profesionales que restan por llegar son los que deben marcar la diferencia y darle un plus de calidad a la plantilla, sobre todo en ataque. Son muchos los jugadores que han sonado como posibles refuerzos y el club está dispuesto a esperar.

El mediocentro Irizo, del Betis Deportivo, será jugador del Decano en breve

Algunos están prácticamente imposibles, casos de Juan Carlos Menudo, muy del agrado de Monteagudo y cuya incoporación a la Cultural Leonesa ya es oficial. También estuvo en la órbita albiazul Jesús Rueda, pero finalmente ha optado por el Extremadura de Segunda A. El palmerino Alejandro Alfaro es otro futbolista objeto de deseo; está libre tras rescindir con el Córdoba, pero su prioridad es jugar en Segunda A; sólo si no encuentra hueco en la categoría de plata se plantearía bajar un escalón, y además el Recre no sería el único interesado en sus servicios.

Más cerca está otro jugador al que conoce bien Alberto Monteagudo. El delantero vasco Aketxe. Tiene un año más de contrato con el Cartagena, pero su director deportivo ya dejó abierta la puerta a una posible salida. Y la situación podría volverse aún más favorable para el Decano si el conjunto departamental logra un refuerzo para su delantera. Su objetivo es Toché, que el viernes rompió su relación con el Oviedo a pesar de que le quedaba un año más de contrato. Se apunta que su destino puede ser el Cartagena, y si es así, tendría que prescindir de uno de sus delanteros, y Aketxe tiene casi todas las papeletas para salir. El otro jugador con serias opciones de vestir la elástica albiazul es Quique Rivero, que sería el ‘cerebro’ en el centro del campo.

Por su parte, el periodista Ángel García asegura que el Decano se ha adelantado al Mérida en la contratación del mediocentro José Manuel Irizo Fernández, la temporada pasada en el Betis Deportivo, y que ocupa plaza de sub 23 ya que nació el 29 de enero de 1998 (tiene 21 años). El sevillano, de 1,81 de altura, puede incorporarse al club a lo largo de esta semana.