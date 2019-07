Aketxe echa balones fuera sobre el interés del Decano

Isaac Aketke Barrutia es una de las opciones que baraja el Recreativo de Huelva para reforzar su ataque. El jugador de 30 años de edad (nacido en Bilbao el 3 de junio de 1989) tiene un año más de contrato con el Cartagena, pero diversos medios han apuntado que es factible su salida del club y que Huelva está entre sus posibles destinos. El atacante vasco prefiere mantenerse al margen de la rumorología y está centrado en el Cartagena, al menos por ahora.

Se formó en la cantera de conjunto vasco, llegando a jugar 12 minutos en Primera División; luego prácticamente toda su trayectoria se ha centrado en la Segunda B, jugando en el Eibar, Real Sociedad B, vuelta al Eibar, dos años en el Sestao River, otros dos en la Cultural Leonesa (en el primero marcó 20 goles), un año en el Albacete y los dos últimos en el Cartagena, anotando 13 y 11 tantos respectivamente. Aketke coincidió una temporada en el Cartagena con Alberto Monteagudo, el nuevo entrenador del Decano, y guarda un buen recuerdo de él. “Es un buen entrenador, habla mucho, explica lo que quiere, tiene contacto con los jugadores y sabe lo que quiere de cada uno; tiene tacto y buen trato con la plantilla. Personalmente mi relación con él es buena”.

Aketke, al igual que le ha pasado al Recreativo de Huelva, se ha quedado con la miel en los labios y tras una gran temporada (el Cartagena acabó la liga en segundo puesto tras el Decano; pasó la primera eliminatoria de ascenso y cayó en la segunda) no ha podido dar el salto de categoría. El atacante vasco tiene experiencia, ya que subió en dos ocasiones, con el Eibar y el Albacete. “En las fases de ascenso siempre tienes que tener un poco de suerte y la verdad es que no la hemos tenido”, se lamenta. Se define como un delantero a la vieja usanza, clásico. “Mi posición natural es la de delantero centro, pero siempre estoy dispuesto a jugar donde me lo pida el entrenador”.

Le queda un año más de contrato en Cartagena, pero diversos medios apuntan que tiene muchas opciones de salir del club en los próximos días. Aketke prefiere echar balones fuera. “Es una opción que ahora no me planteo; ahora lo que hago es cuidarme para llegar lo mejor posible al inicio de la pretemporada”.

"No me planteo salir del Cartagena por ahora"

Al Recreativo le ha marcado dos goles y ambos con Alberto Monteagudo como técnico. Curiosa coincidencia. Del Decano destaca su masa social. “Tengo referencias por lo que me comentan algunos compañeros y de haber jugado contra él; sé que su afición es una de las mejores y para un club es súperimportante contar con una afición así”.

Cuando se le pregunta por el interés que puede tener el Recreativo en ficharlo, contesta que “siempre se oyen cosas, pero estoy contento en el Cartagena, me siento valorado y ahora estoy cargando las pilas para empezar a trabajar de nuevo. Son temas que ahora no hay que hablar, porque tengo contrato en vigor”, concluye Isaac Aketke.