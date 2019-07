Alberto Monteagudo: "He de firmar a 15 jugadores y lo haré para mi idea futbolítica"

Alberto Monteagudo ha concedido una extensa entrevista al periódico La Tribuna de Albacete en la que gran parte de la misma se centra en el Recreativo de Huelva, el nuevo equipo del técnico.

Después de su experiencia en Lugo, sin final feliz, Alberto Jiménez Monteagudo (Valdeganga, 1974) vuelve a los banquillos en un ilustre como el Recreativo de Huelva, donde espera conseguir el ascenso en un club histórico con una gran masa social.

–¿Cómo fue su fichaje por el Recreativo?

–El año pasado ya hubo un interés, pero aguanté por si salía alguna oferta en Segunda; luego me salió un equipo en Grecia y después me llamó el Lugo. Este año está el mismo presidente, Manolo Zambrano, y Zamora, que ahora hace de secretario técnico. Era un poco reacio a la Segunda B, pero al Recreativo es muy difícil decirle que no.

–¿Qué nivel de estabilidad tiene el club a nivel económico? Se ha hablado de la entrada de algún inversor.

–Hay un plan de viabilidad que se lleva a rajatabla y una afición que ha hecho que el club tenga ganancias, con 22.000 personas en el playoff y una previsión de 10.000 socios, lo que supone casi un millón de euros. Además, el Ayuntamiento ha apostado por el santo y seña de Huelva que es el Recreativo.

–Ser entrenador del Decano no es cualquier cosa.

–La gente está ilusionada y aún recuerda que, como jugador, ascendí con el Recreativo a Segunda División en 1998 de la mano de Caparrós, después de 20 años en Segunda B. Es un reto porque el presupuesto no será el más alto del Grupo IV, pero conformaremos una plantilla acorde con lo que a mí me gusta.

–¿Cuándo tiene previsto comenzar la pretemporada?

En torno al 15 o 16.

–Para eso necesitará que lleguen jugadores.

–Queremos empezar con un grupo importante, aunque es verdad que el mercado de Segunda B está volviendo a precios que no acabo de entender. Queremos empezar a firmar jugadores poco a poco hasta hacer un buen equipo.

–Vayamos con sus últimas experiencias. ¿Qué ocurrió en la Superliga griega con el Apollon de Esmirna?

–No dio tiempo a nada. Era la primera vez que salía a entrenar fuera de España y había posibilidades económicas de hacer cosas. Pero había jugadores fuera de forma que necesitaban un mes para ponerse bien y la plantilla estaba muy mal configurada.

–¿Y en el Lugo?

–Faltó que en Navidad no nos hubieran tocado el equipo y que el presidente hubiera tenido un poco más de tranquilidad. Todos sabíamos que nos íbamos a salvar aunque costara un poco al final porque si se marchan dos jugadores por dos millones de euros y no se ficha a nadie, lo normal es que haya merma. Eso me perjudicó para que este año no haya podido entrar en Segunda desde el principio.

–¿El juego posicional sigue siendo innegociable para usted?

–Sí. A veces he jugado con dos puntas, pero el modelo es el de jugar la pelota, con laterales que jueguen alto e ir hacia arriba con el juego asociativo. En el Recre será igual.

–Da la impresión de que ese modelo ha caído un poco en el descrédito, una especie de vuelta atrás en el tiempo.

–Al ser efectivo el juego de armarse, ser fuerte y esperar tu momento en el partido, no dependes del talento ni de que los futbolistas estén finos. Jugar la pelota y estar fino en el pase requiere estar bien mentalmente, y no es tan fácil. Se consiguen objetivos jugando de otra manera, pero hacen que el fútbol pierda algo que había ganado en los últimos años, cuando todo el mundo quería jugar como Guardiola.

–Pero el propio Guardiola ha comentado recientemente que no juega en el City como en el Barça o el Bayern. Se adapta según sus jugadores.

–Está claro. Ahora he de firmar a 15 jugadores en el Recreativo y lo haré para mi idea futbolística: extremos rápidos para el uno contra uno, futboleros, delanteros con capacidad de correr al espacio, laterales que se incorporen... Eso es lo que me gusta.

–Se vive de los resultados, pero para llegar a ellos hay caminos diversos.

–Tengo la sensación de que en Huelva están muy contentos porque quedaron primeros, pero también de que si lo hubieran hecho con otra manera futbolística, lo estarían más. Todo el mundo quiere ganar, pero también se quiere ver un equipo con un juego dinámico y a veces no era así.

–Supongo que, por su experiencia, estará preparado para esa presión de tener que ganar continuamente.

–Esto será muy largo. Tendrás que ganar muchos partidos y el equipo con menor presupuesto te puede vencer. Todo el que ha pasado por esta categoría lo sabe y habrá que estar fuerte para estar lo más arriba posible.

–¿De cuántos jugadores dispone y qué quiere fichar?

–Tenemos un problema porque en el momento de renovar a los jugadores no se quiso hacer y deberían estarlo desde febrero. Caye Quintana se ha ido al Cádiz, lo de Tropi está difícil... Queremos renovar a tres o cuatro, más otros dos que ya teníamos, y a partir de ahí tendremos que traer a la columna vertebral.

–¿Aketxe y Rubén Cruz formarán parte de los nuevos?

–Son jugadores top de la categoría, pero veremos. Me aprecian mucho y yo a ellos, se tiene que dar el caso y el momento, porque Aketxe, en principio, no quiere moverse del Cartagena. Tengo una relación exquisita con Paco Belmonte (dueño del Cartagena) y de los que vayan a salir seré el primero (en saberlo). Hay futbolistas del Cartagena que podrían interesar si salen, pero, a lo sumo, serán uno o dos.

–Tener 10.000 socios en Segunda División B no está nada mal.

–La afición esta volcada porque pasaron por momentos muy malos cuando parecía que el Decano iba a morir. Ahora, 20.000 espectadores despiden al equipo de pie tras perder la eliminatoria de ascenso, todo lo cual supone un plus para la ciudad y espero que no se pierda porque el jugador sabe que va a estar respaldado pase lo que pase.

–Vuelve al Grupo IV, probablemente el más difícil de esta categoría.

–Tenemos al menos tres presupuestos mayores que el nuestro y debemos hilar fino. Hay que ser consciente de que si te ofrezco tres y otro siete, no llegamos.

–¿Qué rivales prevé como los más duros del grupo?

–El Córdoba acaba de descender, el UCAM siempre hace equipos muy serios, el Cartagena es candidato a ser el gallito, el Marbella tiene gente importante detrás, el Badajoz un presupuesto espectacular, la Balona ha dado un paso adelante, algún filial y el Real Murcia, que hará un equipo competitivo pese a sus problemas.