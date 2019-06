Caye Quintana pone fin a su etapa en el Recreativo de Huelva y se marcha al Cádiz

El Cádiz Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el futbolista onubense Cayetano Hernández Quintana Caye Quintana para su incorporación al club de la Tacita de Plata para las tres próximas temporadas. Nacido en Isla Cristina (20-12-1993), el delantero llega libre tras finalizar vinculación con el Recreativo de Huelva, con el que ha estado disputando fase de ascenso a LaLiga123, tras quedar campeón del grupo IV de Segunda B.

Formado en las categorías inferiores del Isla Cristina, llegó como juvenil al Decano antes de dar el salto a la categoría de bronce cedido en el Écija y debutando en Segunda División con el Recre en la temporada 2014-2015. Real Valladolid, Racing de Santander, Mallorca B o Jumilla, fueron sus siguientes destinos antes de regresar al Recreativo de Huelva donde ha conseguido anotar 18 goles la pasada temporada. Con el Decano, durante la liga, disputó 35 partidos (todos como titular) con un total de 2.935 minutos, además de los cuatro del play off completos (360 minutos).

Caye ha sido el segundo máximo goleador del grupo IV con 16 tantos (luego marcó un gol ante el Fuenlabrada y otro ante el Mirandés, ambos en Huelva) sólo superado por Elady (Cartagena), que se llevó el pichichi con 19. Para José María Salmerón ha sido un jugador fundamental.

La directiva del Recreativo tenía intención de hacer un esfuerzo para asegurarse su continuidad, pero ahora tendrá que buscar un delantero en el mercado. El propio Caye Quintana, tras acabar la liga, manifestó que escucharía al Recreativo y que para irse a otro equipo de Segunda B se quedaba en Huelva. El problema para que siguiera en Huelva estaba en la posible llegada de una oferta de superior categoría y además con una atractiva oferta económica, que es lo que finalmente ha pasado con el Cádiz, que volverá a militar en Segunda División. El isleño es uno de los jugadores que más se ha revalorizado esta temporada, y pese a que había interés entre ambas partes, no se ha podido sellar su continuidad.

El isleño, pichichi del Recre con 18 tantos, estará ahora a las órdenes de Álvaro Cervera

El atacante, que en el Cádiz estará bajo las órdenes de Álvaro Cervera, ex entrenador del Decano, manifestó ayer nada más conocerse su fichaje que “estoy encantado de estar ya con vosotros cadistas, y sueño con marcar mi primer gol en el Carranza”

“No va a faltar trabajo para poder cosechar grandes éxitos, voy a trabajar a tope para estar lo mejor posible en lo que me pida el entrenador”, respondió cuando se le preguntó qué espera de su incorporación al conjunto gaditano.

Los 18 goles conseguidos en Segunda B la pasada temporada en el Recreativo de Huelva son su principal aval, que se une a los números que ha conseguido temporadas atrás donde el gol ha sido su denominador común: “Vengo de mi mejor temporada como profesional, no sólo por los goles, sino por el año tan bonito que he vivido en el Recre quedando campeones. Ha sido algo muy ilusionante aunque no hayamos podido conseguir el ascenso”, asegura.

Ahora regresa a LaLiga123 en la que ya ha jugado con Recreativo de Huelva y Valladolid: “Siempre es una categoría muy complicada con máxima competitividad, pero a la vez muy bonita de jugar”. El jugador ha querido ya mandar su primer mensaje a los cadistas cara al nuevo curso: “Promero sobre todo trabajo, ilusión y hambre. Tengo mucha hambre y lo que quiero es ayudar con trabajo y goles, que al final es lo que prima. Soy el primero en apretar en el campo y en ayudar al equipo en lo que me necesite”, concluye.

El Cádiz está contruyendo su proyecto para otra temporada en Segunda A, y no se sabe aún si Caye será en teoría el delantero titular o actuará como revulsivo. El de Caye es el segundo fichaje del club tras el lateral derecho Carlos Akapo, que también se ha comprometido por temporadas. Nacido en Elche (12-03-93) procede del Huesca donde ha jugado las últimas tres campañas.