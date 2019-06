Un final inmerecido

Todo tiene su fin. El de esta temporada era ayer o dentro de 15 días, pero había formas y formas. El Recre tuvo que despedirse de manera forzada e inmerecida de una campaña que quedará siempre en el recuerdo. Es duro sopesarlo ahora, con el gol de Paris rondando una y otra vez la mente, pero la naturaleza humana tiende a ser selectiva en el almacenamiento de su información, recopilando momentos dulces y borrando los duros. El jarro de agua fría que cayó sobre el Nuevo Colombino es tan injusto que dan ganas de subir al Olimpo para hablar con el Dios del fútbol y cantarle las cuarenta.

El Mirandés fue un digno rival, sin más. El cuadro de Miranda de Ebro pudo acumular tres disparos entre palos en 180 minutos, pues le bastó. El choque de ayer fue más igualado que el de ida, aunque el Recre terminó acumulando muchas más llegadas y remates que su rival, que ensayó su primer disparo a puerta en el minuto 92.

Los visitantes saltaron al Nuevo Colombino con cuatro medios en rombo y con Yanis y Matheus dispuestos a correr al espacio, mientras que Salmerón satisfizo la demanda de ver a Quiles y Víctor Barroso desde el inicio, aunque ello se cobró a Iago Díaz, a la postre decisivo, como víctima. La otra novedad en el once fue la entrada de Iván González por Israel Puerto, pero no aguantó el malagueño más de la mitad del primer tiempo. El zaguero tuvo que ser sustituido en el minuto 23, reordenándose el Recre con Diego Jiménez y Valentín como centrales y con Pablo Andrade en la izquierda. Ahí se gastó una bala.

El Decano empezó el choque con brío y energía. Cuarenta segundos tardó Caye en probar suerte con un disparo desde la frontal del área que acunó Limones sin demasiados problemas. El Mirandés estaba cumpliendo con su plan de evitar el juego interior y la mayor celeridad en el fútbol del Decano, a lo que hay que aunar la falta de acierto de Tropi oLlorente en pases aparentemente fáciles. Tampoco fue capaz el Recre de llevar el balón a las bandas, donde Borja Díaz y Víctor se emparejaban con Kijera y Paris, respectivamente. Precisamente, en una de las pocas penetraciones de Víctor por banda izquierda llegó un cabezazo demasiado forzado de Caye.

Los primeros 45 minutos se consumieron sin que pasara nada, por lo que el Decano se veía obligado a pisar el acelerador en el segundo acto para nivelar la eliminatoria. El arranque del segundo tiempo fue parecido al del primero, pues Pablo Andrade filtró un balón al área que ni Victor ni Quiles pudieron engatillar con potencia y que terminó muriendo mansamente en las manos de Limones. Replicó el Mirandés con un disparo de Matheus que se marchó alto un minuto después y que, hasta el momento, era la ocasión más clara de los visitantes.

Los dos técnicos se habían guardado un as bajo la manga y entendieron que tenían que gastarlo llegando a la hora de partido. Salmerón dio entrada a Iago Díaz en el choque por un errático Llorente, lo que también supuso la ubicación de Borja Díaz por dentro, ahí creció el Decano. El Mirandés, por su parte, dio entrada a Álvaro Rey, más jugador que Yanis.

La salida de Iago Díaz dio más mordiente al Decano, que comenzó a acumular llegadas

El Recre creció muchos enteros y comenzó a generar peligro. Iago Díaz sacó a relucir su velocidad en una cabalgada con Kijera para ganar línea de fondo y poner el cuero al área. Allí llegó Caye para rematar, pero el isleño se topó con Limones. Entonces se detuvo el tiempo. El balón quedó suspendido en el aire y encontró la mirada cómplice de Caye. Volvió a acelerarse la escena para que el pichichi albiazul empujase el balón con la cabeza al fondo de las mallas. El Recre había logrado anular la derrota de Anduva.

Los siguientes diez minutos arrojaron a un Mirandés algo más atrevido y, por lo tanto, más largo. El Recre comenzó a nadar a favor de corriente y pudo darle la vuelta completa a la eliminatoria. Primero tras una galopada de Tropi de 60 metros, que atrajó al último defensor para aperturar a la izquierda, donde aguardaba Caye.El goleador recreativista tuvo tiempo para recibir y acomodarse, pero se durmió en exceso y terminó golpeando con la zurda desviado. Poco después, en una acción similar a la del gol, volvieron a encontrarse Iago y Caye, pero esta vez el remate se marchó por encima del larguero.

El Nuevo Colombino empujó con el alma para buscar el segundo, pero no llegó y el tiempo se esfumaba. Se entró entonces en el tiempo de descuento y la temporada se marchó en un saque de banda a la altura del banquillo visitante. Paris recibió y comenzó a conducir, se fue haciendo hueco hacia dentro para sacarse un disparo desde 20 metros con la zurda. El balón salió raso y pegado a la cepa del poste, pero daba la sensación de que Marc Martínez tendría tiempo para meter la manopla, pero el arquero no llegó y el cuero terminó besando las mallas de la portería recreativista.

Un escalofrío, el silencio, alguna lágrima furtiva... El sueño del ascenso hecho añicos. No había consuelo alguno, ni en el césped, ni en el banquillo, ni en el palco, ni en la grada... Pero volvió el ruido:“Decano de mi alma, no quiero verte llorar...”. Ayer terminó la temporada 18/19, pero la siguiente ya viene de camino. Y es que el tiempo no es problema para el que es eterno.

Ficha técnica:

Recreativo: Marc Martínez, Pina, Iván González (Andrade, 23'), Jesús Valentín, Diego Jiménez, Tropi, Llorente (Iago Díaz, 53'), Víctor, Quiles (Caballé, 82'), Borja Díaz y Caye.

Mirandés: Limones; Paris, Kijera, Odei, Sergio González, Álvaro Bravo, Guridi, Cerrajería (Rodrigo, 73'), Antonio Romero; Yanis (Álvaro Rey, 57') y Matheus (Claudio, 92').

Goles: 1-0 (64') Caye. 1-1 (92') Paris.

Árbitro: Sánchez López (C. Murciano). Amonestó a los locales Pina, Tropi y Andrade y a los visitantes Limones, Paris, Kijera y Sergio González.

Incidencias: Encuentro de vuelta de la semifinal de las eliminatorias por el ascenso a la Liga 1|2|3 disputado en el Nuevo Colombino ante unos 18.500 espectadores, con presencia de un reducido grupo de seguidores del Mirandés.