Una despedida demasiado cruel

No merecía un final así este Recreativo. Podría haber algún debate sobre si el Decano merecía o no ascender, sobre si tendría que haber llegado a la última ronda... Pero lo que no era de justicia era que el punto y final a su temporada llegase con un gol en el descuento. El Recre acarició la prórroga ante el Mirandés. Después de conseguir igualar la eliminatoria el combinado de Salmerón parecía haber recuperado el timón de la eliminatoria, pero el valor de los goles fuera de casa siempre fue el riesgo con el que jugó el cuadro albiazul durante la vuelta.

El Mirandés se presentó en el Nuevo Colombino con cuatro jugadores en la parcela ancha, para evitar un partido como el de Anduva. Por momentos lo consiguió, aunque el Recre no logró sentirse cómodo. Y eso que no se había llegado al primer minuto de partido cuando Caye empaló un balón en la frontal del área que fue al pecho de Limones. Salmerón apostó por la sangre onubense, con Quiles y Víctor como principales novedades en el once. El partido parecía estar por fuera, en los enfrentamientos entre los extremos del Recre y los laterales del Mirandés porque el tráfico por dentro era muy denso e impedía la circulación fluida.

En una de las incursiones de Víctor por banda izquierda llegó un centro al corazón del área que Caye remató demasiado forzado. La suerte siguió siendo esquiva al Decano porque apenas se había llegado al ecuador del primer tiempo cuando Iván González cayó lesionado, obligando a Salmerón a realizar el primer cambio, dejándole un movimiento menos de cara al segundo acto. No hubo mucho más que destacar en el primer tiempo.

Iván González se lesionó mediada la primera mitad

En la segunda mitad el Recre volvió a salir en tromba, pero ni Víctor ni Quiles pudieron engatillar un balón suelto en el área tras un centro de Andrade que murió con suavidad en las manos de Limones. El Mirandés se asomó entre poco y nada por las inmediaciones de la meta de Marc Martínez. Matheus probó fortuna con un disparo que se marchó alto. Entonces volvieron a actuar los entrenadores. Salmerón dio velocidad al juego del Recre con la entrada de Iago Díaz, mientras que Borja Jiménez hizo lo propio con la incorporación de Álvaro Rey.

No pudo salirle mejor la jugada al Recre porque una cabalgada de Iago Díaz acabó con un centro que Caye remató y que Limones desvió, pero el cuero quedó suspendido en el aire y Caye pudo empujar el cuero al fondo de las mallas. La eliminatoria estaba otra vez igualada. Fueron los mejores momentos del Recre, que pudo aumentar su ventaja. Primero tras una galopada de Tropi de 60 metros que Caye finalizó con la zurda desviado y luego con otro centro lateral de Iago Díaz que el propio Caye envió por encima del larguero.

El partido había entrado en una fase de ida y vuelta, pero con el Recre con la sensación de estar un punto por encima de su rival. Solo alguna contra, con el buen juego de espalda de Matheus y la proyección ofensiva de Paris y Kijera parecía arrojar peligro. Así llegó el empate. Paris comenzó a conducir desde el carril diestro hacia dentro y terminó sacándose un disparo con la zurda seco y raso que se alojó junto al poste en el fondo de la portería del Recreativo. El Decano quería seguir soñando, pero sonó el despertador y otra vez se dio de bruces con la cruda rutina. Un final inmerecido para el Recre con la mejor racha de la historia.

Ficha técnica:

Recreativo: Marc Martínez, Pina, Iván González (Andrade, 23'), Jesús Valentín, Diego Jiménez, Tropi, Llorente (Iago Díaz, 53'), Víctor, Quiles (Caballé, 82'), Borja Díaz y Caye.

Mirandés: Limones; Paris, Kijera, Odei, Sergio González, Álvaro Bravo, Guridi, Cerrajería (Rodrigo, 73'), Antonio Romero; Yanis (Álvaro Rey, 57') y Matheus (Claudio, 92').

Goles: 1-0 (64') Caye. 1-1 (92') Paris.

Árbitro: Sánchez López (C. Murciano). Amonestó a los locales Pina, Tropi y Andrade y a los visitantes Limones, Paris, Kijera y Sergio González.

Incidencias: Encuentro de vuelta de la semifinal de las eliminatorias por el ascenso a la Liga 1|2|3 disputado en el Nuevo Colombino ante unos 18.500 espectadores, con presencia de un reducido grupo de seguidores del Mirandés.