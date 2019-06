Salmerón: "Este equipo merece estar en Segunda"

“Este equipo merece estar en Segunda”, asegura el entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, quien se muestra optimista ante el partido de mañana frente al Mirandés en el que la escuadra onubense aspira a remontar el 1-0 adverso cosechado el pasado domingo en el municipal de Anduva de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. “Tenemos fe e ilusión. Creemos que somos capaces de pasar la eliminatoria”, agrega.

El técnico, en su habitual comparecencia previa a los partidos, ha confirmado que Israel Puerto es baja por lesión para este encuentro debido a una rotura en el abductor y también la recuperación de Diego Jiménez, quien tuvo que retirarse del terreno de juego en el anterior choque debido a problemas físicos.El preparador puede volver a contar con el delantero Carlos Fernández, quien no pudo jugar en Anduva por sanción federativa tras ser expulsado en el encuentro de vuelta de la eliminatoria contra el Fuenlabrada. Con la presencia del ariete jiennense las opciones ofensivas recreativistas aumentan. “Carlos Fernández va a darnos unas circunstancias y habrá que encontrar el momento, si es desde el principio, la mitad o los últimos 35 o 40 minutos. Es un jugador que será importante en la eliminatoria”, señala.

Salmerón descarta que haya habido falta de ambición y resalta el trabajo efectuado por su plantel. “Si este equipo no ha tenido ambición durante toda la temporada apaga y vámonos. Lo que pasa es que la derrota siempre tiene justificación. Y esto es lo más negativo, cualquiera tiene razón cuando hay una derrota. Los entrenadores, cuando hay una derrota o una victoria, analizamos el merecimiento que podamos haber tenido y cómo el equipo se ha entregado. A este equipo le doy un diez en entrega y eso no lo puede negar nadie. Este equipo se ha entregado desde el primer día al máximo. Que podamos estar más o menos acertados... Obviamente esto es deporte y hay momentos. Yo digo que en las eliminatorias hemos estado bien, sólo tuvimos 25 o 30 minutos malos en Fuenlabrada y hemos cometido errores en las dos áreas que han hecho que perdamos partidos. Así de sencillo. El equipo va a pelear al máximo, no lo duden, hasta el último segundo por pasar la eliminatoria y ascender. Ojalá lo consigamos”, desea.

En el vestuario recreativista se respira confianza en la remontada. “Sabíamos que la dificultad era muy grande en todos los aspectos porque nos enfrentamos a grandes equipos, tan fuertes como nosotros. Pero nosotros tenemos fe e ilusión y creemos que somos capaces de pasar la eliminatoria y afrontar la siguiente”, comenta.

El entrenador admite que durante el play off “hemos cometido errores que nos han penalizado pero en líneas generales en los dos partidos frente al Fuenlabrada y en este último contra el Mirandés salvo en los 25 o 30 minutos de la segunda parte que nos metieron tres goles, hemos estado bien en líneas generales. El otro día en Miranda tuvimos nuestras ocasiones, no las aprovechamos, no fuimos determinantes en las áreas y en la nuestra concedimos un gol. Pero lo que no puedo permitir es que se diga que este equipo no se ha entregado. Cada uno que opine lo que quiera pero vamos a trabajar para estar en Segunda. No somos conformistas, queremos ascender y si no ascendemos somos los principales que perdemos, futbolistas y cuerpo técnico”, subraya.

Como siempre, da escasas pistas sobre la alineación titular que presentará ante el Mirandés ni el sistema de juego que empleará, aunque sí comenta que “jugaremos con cuatro defensas, como el domingo pasado, el anterior o casi siempre. Tenemos seis defensas en la plantilla y el sistema es muy relativo, depende del momento de los partidos”.

En su análisis del encuentro, Salmerón indica que “tenemos que ser un equipo equilibrado. Atacar, defender y volver a insistir, sea combinado o directo, ser un equipo rápido y buscar esas fases, que creo que se han mejorado en todos los aspectos”.

Sobre la ausencia de Hugo Rama en el conjunto burgalés dice que “es una baja importante para ellos como Israel lo es para nosotros. No creo que sea determinante ni una cosa ni otra”.

Salmerón también resalta el papel decisivo que puede tener la afición onubense en el encuentro, animando sin descanso al Decano. “Seguro que estará de diez, como siempre. Nosotros estamos muy orgullosos de ellos. Siempre lo he dicho, no podemos ponerle ningún pero, sino todo lo contrario, un enorme agradecimiento. La pasión que tiene Huelva hacia su equipo es increíble”, concluye.