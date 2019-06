Diego Jiménez se recupera a tiempo

Diego Jiménez está recuperado. El capitán del Recreativo de Huelva, que tuvo que ser sustituido en el minuto 50 del partido del pasado domingo frente al Mirandés, ayer pudo ejercitarse junto al resto de sus compañeros por lo que todo apunta a que el técnico albiazul, José María Salmerón, podrá contar con él para el encuentro de vuelta de la eliminatoria de ascenso. En cambio la presencia de Israel Puerto parece cada vez más complicada.

Según el parte médico facilitado por el club ayer, Diego Jiménez sufría una lumbalgia “pero está reaccionando bien al tratamiento” y pudo ejercitarse con normalidad con el grupo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Decano.

En cambio, salvo una recuperación milagrosa Israel Puerto está descartado. El Recre señala que el central “sufre una lesión muscular en la zona inguinal derecha, pendiente de los resultados para determinar el alcance”.

Durante la rueda de prensa de ayer posterior al entrenamiento tanto Carlos Fernández como Jesús Valentín se mostraron poco optimistas respecto a la recuperación de su compañero. El delantero jiennense decía que “Israel creo que no va a llegar para esta semana. Esperemos que se recupere lo antes posible”. El central Valentín comentó que “Israel no sé si podrá llegar, todo apunta a que no pero el que entre, en un partido de esta magnitud, tendrá muchísimas ganas de hacerlo bien. Tendrá toda la confianza del equipo y del entrenador. Esperemos que no se note”.