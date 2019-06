La plantilla del Recreativo confía en la remontada frente al Mirandés

Carlos Fernández vuelve a estar disponible. El delantero del Recreativo de Huelva cumplió el pasado domingo el encuentro de sanción con el que fue castigado tras ser expulsado en el partido de vuelta de la eliminatoria frente al Fuenlabrada y ahora el entrenador albiazul, José María Salmerón, puede volver a contar con él para el trascendental choque del domingo (19:00) ante el Mirandés en el Nuevo Colombino.

“Estoy con muchas ganas de que llegue el domingo después de una semana en la que no he podido estar con los compañeros. Espero poder ayudar al equipo”, ha explicado esta mañana el ariete jiennense, quien confía en poder remontar el 1-0 adverso cosechado en la ida en el municipal de Anduva y mantener vivo el sueño del ascenso a Segunda División. “El equipo está haciendo bien las cosas y por mala suerte no están entrando los balones pero lo importante es que las ocasiones se están generando. Hay que tener paciencia porque seguro que el gol llegará”, agrega.

El Recre necesita marcar frente al Mirandés y el regreso del delantero es una buena noticia para la escuadra albiazul, ya que Fernández amplía el abanico de posibilidades ofensivas. “Estoy con muchas ganas y trabajando para poder jugar lo que me ponga el míster, si así lo decide. Me entreno al 100% para estar preparado y ayudar al equipo a ganar y a pasar la eliminatoria”, dice.

Tras destacar el potencial del conjunto burgalés, que asegura “es un gran equipo”, el delantero recreativista se muestra convencido de que el Decano pasará a la ronda decisiva por el ascenso. “Creemos en nuestro trabajo y estamos seguros que haciendo las cosas como sabemos podemos pasar la eliminatoria. Es verdad que el Mirandés tiene muy buenos jugadores, con calidad, pero si aprovechamos al máximo las oportunidades que tengamos, con paciencia porque el partido es largo, todo es posible y más en nuestro campo”.

Para lograr la remontada el plantel albiazul confía en contar con el apoyo incondicional de la afición, que desde que el martes se abrieron las taquillas ha vuelto a demostrar su pasión por el Decano. “Para nosotros es súper importante; nosotros dentro del campo sentimos ese apoyo y sobre todo en los momentos mas difíciles (que en un partido como estos seguramente los tengamos) ver cómo está el estadio como por ejemplo el otro día contra el Fuenlabrada, nos da un plus”, concluye.

También ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva el defensa Jesús Valentín, quien coincide con su compañero y también cree que el respaldo de la afición onubense desde la grada puede resultar determinante. De hecho, las sensaciones en el vestuario albiazul son muy diferentes a las de hace dos semanas frente al Fuenlabrada. “Contra el Fuenlabrada perdimos 3-0 y las sensaciones no fueron tan buenas. El otro día perdimos 1-0 y tuvimos ocasiones para meter más de un gol. Confiamos en nosotros mismos, sabemos que la afición va a estar de nuestro lado e intentaremos sacar el partido adelante”.

Para ello sería muy importante no encajar goles. “Hay que intentar que no nos marquen porque si nos hacen uno tendríamos que hacer tres”, ha asegurado el canario.

En otro momento el central ha indicado que "Tenemos que salir tranquilos y con la cabeza fría, con mucha confianza en la remontada. Simplemente con un gol nos iríamos a la prórroga”.

Durante el entrenamiento de esta mañana del equipo se ha podido comprobar que Israel Puerto tiene muy pocas opciones de entrar en la convocatoria del partido. El central, que tuvo que retirarse lesionadodel terreno de juego en el tramo final del encuentro disputado en Miranda de Ebro, se ha ejercitado esta mañana al margen del grupo y está a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas que se le han practicado. La buena noticia es que Diego Jiménez ha trabajado sin problemas y parece que todo ha quedado en un susto.