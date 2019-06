Sin gol no hay paraíso

Así de caprichoso y cambiante es el fútbol. Se pasa del éxtasis absoluto a la decepción más profunda en cuestión de minutos, de ahí la importancia de valorar todo con perspectiva. El Recreativo, que no había perdido en los 22 últimos encuentros de la liga regular, ha acumulado dos derrotas y un empate en los tres partidos que ha disputado del play off, como para no llamar pozo a la Segunda División B. Los marcadores están ahí y son inamovibles, pero la justicia es valorar el conjunto.

El Recreativo no mereció perder ayer en Anduva. Es más, ni siquiera mereció empatar. Los albiazules sumaron ocasiones de sobra para ganar el choque ante un rival que aprovechó su primer zarpazo para poner la eliminatoria cuesta arriba a los hombres de Salmerón. Se pueden discutir muchas cosas, como que el técnico podría haber puesto a algún acompañante más a Caye desde el inicio o pedir la presencia de Quiles o Víctor Barroso desde el inicio, pero todo eso hubiese quedado en un segundo plano con otro marcador. Por eso las lecturas pospartido siempre van a ser mucho más fáciles, porque ya se sabe lo que va a pasar.

El Recreativo gozó de muchas más ocasiones que el Mirandés y no mereció perder el partido

El Recre que, repito, mereció, como poco, lo mismo que el Mirandés, parece haber perdido la alegría, como si el no haber ascendido de manera directa lo hubiese sumido en depresión. No se debe olvidar que habría 70 equipos de Segunda División B que se cambiarían con los ojos cerrados por el Decano. Aún con el 1-0 de ayer.

Encima la fortuna le ha dado la espalda al cuadro albiazul porque ayer trató de imponerse desde el principio, pero lo que recibió fue un mazazo. Salmerón cambió de sistema, pasando a la defensa de cuatro y alineando a Caballé y Llorente por delante de Tropi en una línea de cuatro completada por Borja Díaz a la derecha e Iago Díaz a la izquierda. Quiso el Decano igualar numéricamente al Mirandés por dentro para evitar la asociación de sus tres mediocentros, pero en la primera llegada del Mirandés Guridi recogió un balón en la frontal y cedió a la llegada de Hugo Rama, que sacó el látigo para fustigar al Decano con un disparo desde la frontal del área que se coló algo centrado, pero con mucha potencia en la portería de Marc Martínez.

En ese momento lo que pasó por la cabeza de cualquier que fuera con el Recre, al margen de los improperios que acompañan a cualquier gol en contra, fue cuestionarse la reacción del combinado albiazul. Pues bien, la reacción del combinado recreativista fue inmejorable, tanto que contó con tres ocasiones claras, sobre todo las dos de Iago Díaz.

El ex del Almería o la Ponferradina pudo convertirse en el héroe de la eliminatoria. Pudo ser y no fue, por ser la vida como es, como dice una canción de Alejandro Sanz. El extremo desaprovechó, primero, una gran jugada personal de Caye, que robó, condujo, atrajo a todos los defensores y dio el cuero a su compañero en la frontal del área. Solo quedaron Iago Díaz y Limones, pero el atacante del Recre golpeó raso y centrado ante su incredulidad y la de todos los que festejaban el gol.

Todavía con el lamento en el cuerpo, Pina ganó línea de fondo y la puso rasa al área. El balón cruzó toda la zona de máxima riesgo mirandesa hasta llegar al segundo palo, donde Iago Díaz se anticipó a Paris para enviar el cuero junto a la cepa del poste derecho de Limones. Fueron ocasiones lo suficientemente claras como para poder voltear el marcador. Caye también tuvo la suya tras un robo de Marc Caballé. El isleño bailó en el área con Odei para encontrar un espacio para finalizar con pierna izquierda, pero su disparo lo atajó sin problemas Limones.

Iago Díaz gozó de dos ocasiones inmejorables tras el tanto inicial de Hugo Rama

Se mascaba el empate, pero no llegaba. Eso lo aprovechó el Mirandés para estirarse y volver a golpear tras una jugada embarullada que dejó a Yanis escorado en un mano a mano ante Marc Martínez, al que rebasó con su disparo. Por suerte para el Recre apareció Diego Jiménez para salvar sobre la línea el 2-0. Ahí se hizo con el ritmo del partido el Mirandés, que logró defenderse con posesiones largas, pero sin generar más peligro. De hecho, hasta la recta final del primer acto no volverían a aparecer los porteros. Limones mantuvo la ventaja para los suyos ante Marc Caballé, al que el pase de Caye, tras otra buena jugada personal, se le escapó por poco.

En la segunda mitad el Recreativo fue el claro dominador del encuentro, aunque sin hacerle demasiado daño al Mirandés. Coincidieron los mejores minutos del Decano en fase ofensiva con la entrada de Quiles, aunque la primera gran oportunidad para los visitantes llegó en una falta lateral que Israel Puerto remató justo por encima del larguero. Poco después Quiles se escapó por banda derecha, sentó a Álvaro Bravo y buscó el gol, pero un defensor se cruzó para mandar a córner. Lo intentaría Caye también, primero al rematar desviado ese saque de esquina y luego con un disparo desde la frontal que un defensor sacó cuando parecía que se colaba en la meta local.

El Mirandés movió el banquillo y logró respirar. El Recre ya no volvería a generar peligro. Encima las lesiones de Diego Jiménez e Israel Puerto impidieron la reactivación del ataque. Tocará encomendarse otra vez a la remontada, aunque las posibilidades en esta ocasión parecen ser mayores.

Ficha técnica:

Mirandés: Limones; Paris, Kijera, Odei, Sergio González, Álvaro Bravo, Hugo Rama (Antonio Romero, 41'), Guridi; Álvaro Rey (Carlos Julio, 89'), Claudio y Yanis (Rodrigo, 72').

Recreativo: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto (Iván González, 80'), Jesús Valentín, Diego Jiménez (Andrade, 50'); Tropi, Llorente, Iago Díaz (Quiles, 63'), Marc Caballé, Borja Díaz y Caye.

Gol: 1-0 (3') Hugo Rama.

Árbitro: Ruiz Álvarez (C. Asturiano). Amonestó a los locales Claudio y Yanis y a los visitantes Diego Jiménez, Jesús Valentín y Llorente.

Incidencias: Unas 4.000 personas en Anduva, con unos 200 seguidores del Recreativo.