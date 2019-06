La falta de gol condena al Recreativo en Anduva (1-0)

Resulta extraño que un Domingo de Pentecostés no acabe con una sonrisa del recreativismo. El Decano ha perdido en Anduva y volverá a encomendarse a la heroica para revertir el marcador cosechado en tierras burgalesas (1-0). Un solitario tanto de Hugo Rama nada más comenzar el choque fue suficiente para que los locales certificasen su ventaja. El Recre ha dispuesto ocasiones para empatar, pero careció de pegada.

De inicio Salmerón presentó una alineación muy parecida a la del choque de vuelta ante el Fuenlabrada, con la única novedad de Marc Caballé por Ródenas. El Recre, eso sí, cambió de sistema (1-4-2-3-1) ante un Mirandés que también se reforzó por dentro aprovechando la sanción de Matheus, lo que llevó al combinado burgalés a juntar a Álvaro Bravo, Hugo Rama y Guridi en el centro del campo.

Comenzó el partido con un Recre ordenado y tratando de asomarse al campo contrario. De hecho, fue Marc Caballé el primero que probó fortuna con un disparo lejano que se marchó demasiado cruzado. El Recre amagó y el Mirandés golpeó. Tras una incursión por banda izquierda y un despeje corto de Jesús Valentín, Guridi dejó el cuero en la frontal a Hugo Rama, que le pegó duro, superando a Marc Martínez.

El Recre cambió de sistema para jugar con defensa de cuatro

No se descompuso el Recre que se mostró con más serenidad que tras el gol de Fuenlabrada. Los albiazules intentaban asociarse para generarle problemas a la defensa burgalesa, pero la mejor ocasión llegó tras un robo de Caye en la salida de balón de los locales. El isleño condujo hasta fijar a la defensa y dejó solo a Iago Díaz, que resolvió con un disparo raso y centrado que no puso en problemas a Limones cuando parecía una ocasión inmejorable para establecer la igualada. A renglón seguido, y tras una buena jugada combinativa, el Recre volvió a rozar el empate con otro remate de Iago Díaz a centro de Pina que se marchó besando el poste. Siguió acumulando llegadas el Decano. Otro robo en la zona de iniciación del Mirandés de Marc Caballé terminó llegando a Caye, que resolvió con la zurda, volviendo el cuero a las manos de Limones.

El Mirandés se asomaba poco, pero con un peligro superlativo. Así, tras un centro desde la derecha, el cuero quedó muerto en el área a Yanis, que ensayó un disparo que superó a Marc Martínez, pero que se encontró con Diego Jiménez, vestido de salvador, sobre la línea de gol. El susto hizo que el Mirandés volviese a recuperar el dominio del cuero, mientras que el Recre se fue alejando de las inmediaciones de Limones. Hubo que esperar casi al final del primer tiempo para ver a Caye sacar petróleo en una acción en la que condujo muchos metros hasta pisar el área y ceder a Marc Caballé, que no pudo controlar y terminó chocando con Limones.

El Decano tuvo ocasiones para empatar, aunque Diego Jiménez también tuvo que sacar el 2-0 bajo palos

La segunda parte nació con la lesión de Diego Jiménez, que dejó su lugar en el once a Pablo Andrade. El encuentro entró en una fase sin demasiado ritmo. El Recre no encontraba la forma de hacerle daño al Mirandés, mientras que los locales no eran capaces de poner en peligro a los hombres de Salmerón. Así, hubo que esperar al balón parado para que el Decano volviese a meter el miedo en el cuerpo al Mirandés. Un centro lateral fue cabeceado por Israel Puerto justo por encima del larguero. El empuje albiazul coincidió con la salida de Quiles. El onubense también tuvo una ocasión clara, pero su disparo desde el vértice del área de meta lo sacó un defensor a córner cuando se cantaba el gol.

En el saque de esquina Caye remató desviado. El pichichi albiazul volvió a intentarlo con un disparo lejano que un defensor desvió en su trayectoria hacia la portería de Limones. El Mirandés respiró con la entrada de Rodrigo y el ímpetu albiazul se terminó diluyendo. Al final el marcador no se movería más y la eliminatoria tendrá que resolverse en el Nuevo Colombino.

Ficha técnica:

Mirandés: Limones; Paris, Kijera, Odei, Sergio González, Álvaro Bravo, Hugo Rama (Antonio Romero, 41'), Guridi; Álvaro Rey (Carlos Julio, 89'), Claudio y Yanis (Rodrigo, 72').

Recreativo: Marc Martínez; Pina, Israel Puerto (Iván González, 80'), Jesús Valentín, Diego Jiménez (Andrade, 50'); Tropi, Llorente, Iago Díaz (Quiles, 63'), Marc Caballé, Borja Díaz y Caye.

Gol: 1-0 (3') Hugo Rama.

Árbitro: Ruiz Álvarez (C. Asturiano). Amonestó a los locales Claudio y Yanis y a los visitantes Diego Jiménez, Jesús Valentín y Llorente.

Incidencias: Unas 4.000 personas en Anduva, con unos 200 seguidores del Recreativo.