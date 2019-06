Salmerón: "El Recreativo no quiere salir vivo de Anduva, quiere ganar"

José María Salmerón encara con optimismo y renovados bríos la primera de las dos eliminatorias que deben llevarle a conseguir el ascenso. El técnico espera que no se repitan errores y que el Recreativo muestre su verdadera imagen durante los 90 minutos en Anduva ante el Mirandés (domingo, 12:00).

“La semana ha ido bien, normal, con tranquilidad, trabajando muy bien, no hemos tenido grandes problemas; la única baja es la de Carlos Fernández (sanción) e Iván González ha ido entrenando con normalidad y todos están preparados para el partido”, comenta. Israel Puerto, que acabó el domingo con molestias, podrá jugar sin problemas.

El técnico ha analizado sobradamente el partido de Fuenlabrada para no cometer los mismos errores. “Ese análisis ya lo hicimos el mismo domingo, no fuimos inferiores a nadie; la eliminatoria acaba 4-1, pero la perdimos en 25 minutos malos en la segunda parte; esto es deporte. En 24 partidos no nos había pasado (tener unos minutos muy malos) y pasó ese día. Tratamos que no pase nunca más, esperemos que hagamos un buen partido y podamos ganar”.

La plantilla albiazul viaja al completo hasta Miranda de Ebro. “Carlos se iba a quedar, pero tenemos un entrenamiento en Burgos y era conveniente que vinieran todos; incluso prefiero que Carlos vea el partido y tenga conocimiento del rival y demás”.

Iván González ha entrenado con normalidad toda la semana

El Mirandés apuesta gran parte de sus opciones a salir de Anduva con una victoria. ¿El Recre saldrá con un planteamiento diferente al de Fuenlabrada? “No queremos salir vivos, queremos ganar. Hemos ganado muchos partidos fuera y la trayectoria del equipo ha sido muy buena tanto en casa como a domicilio. Es verdad que un play off es distinto a cualquier partido en el que se juegan tres puntos, son 180 minutos. La mejor manera (de pasar) es ir a ganar el partido, ellos tendrán momentos en los que intentarán tener la pelota y atacar y nosotros defenderemos, pero siempre intentando buscar la puerta contraria. Fuimos a Fuenlabrada con la idea de ganar, tuvimos 60 minutos a un nivel alto, pero por circunstancias que todos sabemos todo se fue al traste. Siempre vamos a por la victoria”, recalca.

De cara a esta eliminatoria lo mejor sería que el Recreativo se volviera a encontrar con la versión fiable de la Liga, porque durante varios minutos en Fuenlabrada el Recre no ofreció su mejor imagen, y la vuelta estuvo condicionada por el 3-0. “Nos tenemos que reencontrar y aprender la lección. Lo que intentamos es volver a tener ese equilibrio que hemos tenido todo el año. No hemos sido un equipo ni más defensivo ni más ofensivo, sino equilibrado, y eso es lo que pretendemos, ser el equipo que hemos sido siempre; en la eliminatoria contra el Fuenlabrada lo fuimos salvo 25 minutos. Hemos analizado todas las situaciones para que todo salga bien”.

Salmerón tiene claro el once inicial, aunque como es habitual se lo guarda hasta última hora. “Sí, el lunes siempre tengo la alineación aunque luego pueda cambiar algo”.

¿Siente que había gente tanto dentro como fuera del club que esperaba que el equipo perdiera para atacarle? “En toda Huelva sólo hay una persona que quiere que pierda el Recre, y está siempre en el mismo sitio, que siga”, contesta.

Quizás se ha hablado demasiado de Fuenlabrada cuando ya es historia y toca centrarse más en el Mirandés: “Muchas veces no saben por qué pasan las cosas, por qué esos 25 minutos. He oído análisis de todo el mundo y cada uno dice una cosa, pero esto es deporte. Todo el que está alrededor tiene un razonamiento que se le da credibilidad por haber perdido, pero nada más”.

“Va a ser una eliminatoria igualada; sé que en un play off es distinto a la liga, y cualquier acierto, cualquier detalle decide, un día malo te puede tirar y vamos a tratar de ser el equipo serio de toda la liga, sabiendo jugar en cada fase, sabiendo contrarrestar al rival y aprovechar sus puntos débiles. Ahora es una eliminatoria nueva y ojalá podamos ganarla, y si no es así saldrán los mismos de siempre (a criticar), pero tengo fe en que mi equipo pase la eliminatoria”.

El técnico del Decano elogia al rival: “El Mirandés es un equipo que viene de Segunda División hace dos años, tiene una buena estructura, cada año ha jugado liguilla de ascenso; el Fuenlabrada también llevaba tres liguillas de ascenso... prácticamente todos los clubes que están peleando por subir han jugado liguilla de ascenso menos nosotros. Cuenta con jugadores con experiencia en Segunda A, y será un duelo muy igualado, pero no le tememos a nadie. Somos capaces de eliminarlos y sabemos cómo hacerlo. Tiene gente fuerte defensivamente, un mediocampo con experiencia, jugadores que desequilibran arriba... domina todas las fases”, afirma.

Fuenlabrada y Mirandés no son rivales iguales: “Son parecidos en muchas cosas pero tienen debilidades y potencias diferentes; son equipos que han llevado una trayectoria brillante; cuando tienen que defender defienden bien, jugadores desequilibrantes... No sé si eso cambiará o condicionará nuestro planteamiento, ya veremos”.

Pese a esas circunstancias, Salmerón afirma que “el Recre no ha pecado de novado en la primera eliminatoria; ¿por qué pasan las cosas? ¿alguien puede dar una explicación lógica de por qué sucedieron esos 25 minutos malos en Fuenlabrada? Es un cúmulo de cosas, pero la respuesta exacta no la puedo decir porque no soy adivino. Queremos que no vuelva a suceder y que aprendamos la lección, pero le puede pasar al cualquier equipo”.

"Prefiero el 'infierno' del Mirandés al del Fuenlabrada"

Un aspecto a mejorar es la eficacia cara al gol, aunque eso no depende de sacar más delanteros: “¿Cuántos jugaron el domingo? Han dicho que jugamos con cinco defensas, y si se mira la alineación había cuatro en el campo en todo momento, pero algunos son capaces de decir que jugamos con cinco. Seamos serios. Además, aunque haya cinco nuestra propuesta es otra y si vas al campo ves que el sistema lo cambiamos a los 20 minutos... tuvimos ocasiones de gol y no fuimos capaces de materializarlas. Pienso que hay que llegar más que estar”, en referencia a que lo importante es crear ocasiones ante la portería rival.

El entrenador albiazul conoce bien Anduva: “Prefiero el 'infierno' de Mirandés al de Fuenlabrada. El campo está fenomenal, la gente está sentada, anima... es un campo de Segunda A, no hay comparación en ese sentido. Los jugadores tienen que estar adaptados a los buenos campos, al buen ambiente, a jugar ante 20.000 personas... esa es la mejor manera de demostrar que aquí estamos”, asegura Salmerón.

En esta eliminatoria no hay red, y el que pierda dice adiós a la temporada; además el Mirandés viene de ganar y el Recre de perder. “No creo que eso incida; hay que tener fe. Aquí en Huelva queríamos remontar y también hacer un gran partido; lo primero no lo conseguimos, pero lo segundo sí, jugamos un gran partido en todos los sentidos y hay que estar satisfechos. Hay que estar acostumbrado a perder para luego saber ganar. (Ante el Fuenlabrada) Nos fuimos satisfechos del trabajo, del juego, de las ocasiones de gol que creamos, y un día tienes más acierto y otro menos. En estas eliminatorias hay que estar muy acertados y cometer pocos errores”.

El Decano tiene la única pero importante ausencia del sancionado Carlos Fernández. “Nos condiciona mucho porque tiene unas cualidades distintas. Esperemos que todo vaya bien y no necesitemos esas cualidades. Obviamente yo siempre quiero tener a la gente para que puedan aportar lo que hace falta en determinados momentos del partido. Es un jugador intenso, que va bien arriba, y nos aporta”.

El Mirandés no podrá contar con Matheus, pero sí con Claudio. “Uno tiene 12 goles y otro 8. Son buenos jugadores los dos, y distintos; tienen unas cosas y han perdido otras, más o menos como nosotros. El sábado empiezan las fiestas en Miranda de Ebro. “Ojalá que eso les pueda distraer pero no creo. Son profesionales y estarán concentrados. Veremos si le podemos aguar la fiesta”.