Salmerón: "La afición debe estar orgullosa porque el Recreativo lo ha dado todo"

José María Salmerón compareció en la sala de prensa dolido por la derrota y por haber dejado pasar la primera oportunidad de ascenso, pero anímicamente reforzado por la imagen que ha dado el equipo.

“Hay que estar muy orgullosos del equipo porque lo ha dado todo para poder ganar, pero al final es eficacia. Nosotros en la primera parte hemos tenido cuatro ocasiones muy claras, si alguna nos hubiera metido en el partido todo habría cambiado, pero no hemos tenido esa eficacia y en la primera que ellos han llegado a balón parado nos han hecho el 0-1. El equipo ha trabajado en todo momento, en la segunda parte ha creado otras cuatro oportunidades muy claras, por un lado por otro, no sé cuántos centros, dos balones a los palos... no ha podido ser pero hay que estar orgullosos del trabajo. Hemos dado un paso más; queríamos hacer un gran partido ante nuestra afición, que estuviera orgullosa porque lo íbamos a dar todo, y siempre creyendo en la posibilidad de poder pasar”.

Se pierde la batalla pero no la guerra. “Hemos pasado a una segunda eliminatoria, algo que nos hemos ganado por ser primeros en la liga, y hay que saber qué hemos hecho mal y qué tenemos que modificar”.

El Decano ha creado ocasiones suficientes como para pensar que era posible remontar; también se pueden extraer conclusiones positivas. “El mensaje que queríamos dar es que tenemos posibilidades; no hemos sido inferiores en nada al Fuenlabrada. Tuvimos 20 minutos de desconcierto allí, donde le regalamos prácticamente dos goles, tuvimos hasta mala suerte. Pero hemos demostrado en 60 minutos allí y prácticamente los 90 de aquí que incluso hemos sido superiores y creado más ocasiones que ellos. Es verdad que con el 3-0 todo se modifica. Jugamos bien y estamos con la tranquilidad de que hemos hecho todo lo suficiente. Pensaremos ahora quién nos toca y modificaremos, trabajaremos e intentaremos ser mejores sabiendo dónde hemos fallado y dónde hemos perdido la eliminatoria”.

Lo complicado es levantar ahora la moral del vestuario. “No lo es, porque al hacer el partido que hemos hecho, eso nos refuerza. Crear cuatro o cinco ocasiones cada tiempo y algunas muy claras, además de los centros laterales, es para salir orgullosos; en ese sentido nos vamos dolidos por haber perdido esta eliminatoria, pero saliendo más fuertes para afrontar la siguiente porque hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para darle la vuelta a la eliminatoria”.

Lo bueno es identificar los puntos débiles del equipo para corregirlos: “Nosotros perdimos la eliminatoria allí en 20 minutos; hemos podido darle la vuelta si hubiéramos sido eficaces en las cuatro ocasiones muy claras que hemos tenido y hubiéramos metido alguna, porque eso hace dudar al equipo contrario. Ellos no han visto peligrar nunca el ascenso y había que hacer que peligrara para que fuese otro partido. No ha sido así. Llevábamos 22 partidos sin perder y perdimos lo que no habíamos perdido anteriormente. Aprenderemos de esas acciones y nos enfrentaremos a grandes equipos que están con las mismas opciones que nosotros y esperemos que esa suerte que no hemos tenido, la tengamos ahora”.

El entrenador albiazul deja claro que al equipo “no le ha podido la ansiedad, ni al finalizar las oportunidades, porque eso es eficacia, meterlas dentro. No he visto ansiedad, he visto al equipo con intensidad, buscando la puerta contraria, entrando por dentro, por fuera, hemos tenido la pelota... hemos hecho el partido para haber pasado la eliminatoria, pero al final esto es eficacia; ellos la tuvieron de forma tremenda allí, incluso hoy, porque con un balón parado nos han rematado y gol, y eso les ha reforzado su situación”.

La buena primera parte del conjunto albiazul no tuvo reflejo en el marcador, llegándose al descanso con 0-1. “Hoy queríamos hacer un gran partido para levantar el resultado y en todo momentos hemos creído. También queríamos hacer un gran partido porque si no pasábamos, para salir con mucha moral de cara a la próxima eliminatoria, con fuerza, y lo hemos conseguido. Hemos hecho cosas para ganar y haber estado más cerca del ascenso”.

El ambiente en el Nuevo Colombino ha sido el de las grandes ocasiones, con el campo lleno de una afición entregada: “El ambiente ha sido de Primera División; nos vamos dolidos no sólo por nosotros, sino por toda la gente que ha venido y los que se han quedado fuera. Nos vamos dolidos por haberles fallado porque el equipo estaba muy entregado. La afición ha estado espectacular desde el minuto 1 al 95, hay que darle un 10 y estamos orgullosos de ellos. Cada día demuestran que son de Primera”.

La tarjeta roja de Carlos Fernández ha sido incomprensible para Salmerón: “Entendía que en esta liguilla venían árbitros que se están jugando el poder ascender. No me gusta hablar de los árbitros; en cinco años me han sacado una tarjeta amarilla y fue hace dos meses, soy muy respetuoso, pero me ha sacado de quicio porque no he visto igualdad en las faltas, en ninguna acción... y la expulsión es de locos, en el minuto 94 que prácticamente choca (con el rival) y sacar roja directa... no sé qué calificativo darle. Me voy muy decepcionado porque hemos tenido arbitrajes buenísimos en todo el grupo IV y se ha dado un paso adelante en el tema del arbitraje, pero en una liguilla de ascenso en la que tanto nos estamos jugando tienen que saber lo que se está jugando todo el mundo para tener un equilibrio”.

Llama la atención la ausencia de Iván González tanto del once como de la convocatoria: “Ha sido por un problema en el tendón; llevaba toda la semana con molestias; ha entrenado a medio gas porque es un gran profesional, pero yo hoy quería a todo el mundo al cien por cien, no quería ni 60 ni 40%, y él obviamente no estaba esta semana”.

Lo peor de la eliminatoria, evidentemente, han sido los 25 minutos finales de Fuenlabrada: “Encajamos dos goles que no es normal, y hubo un desconcierto; además tuvimos una ocasión clarísima que fallamos. Esta eliminatoria no estaba para nosotros, estaba para Fuenlabrada”.

De cara a la próxima eliminatoria el equipo sale reforzado en cuanto a imagen, predisposición... “en la próxima espero pasar, incluso espero jugar peor y pasar, porque hemos sido superiores en el juego y todo y nos hemos quedado”, añade el entrenador del Decano, que vuelve a elogir a la afición: “Ellos han visto a un equipo que ha dado la cara desde el minuto 1 hasta el 95. Además el público lo ha reconocido animando hasta el 95. La afición debe estar orgullosa de su equipo porque lo ha dado todo; ellos son muy inteligentes y reconocen que todos han dado hasta la última gota y seguiremos peleando por ascender”.