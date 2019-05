José María Salmerón: "La afición del Recreativo ha puesto la primera piedra para la remontada contra el Fuenlabrada"

José María Salmerón tuvo el honor de inaugurar oficialmente la sala de prensa del estadio Nuevo Colombino. “Me parece muy bonita, con un color azul, perfecto. Van cambiando las cosas y a mejor”. Sería bueno que el domingo hubiese en dicho escenario una gran celebración: “Aquí, en el vestuario, en la fuente... es lo que todos queremos y esperamos, y trabajamos para ello. Lo veo posible, hay que tener esperanza y creer. Sabemos que la dificultad existe. Lo primero que hay que hacer mentalmente es cree, porque el equipo está capacitado para realizarlo (la remontada)”.

Marc Martínez ha comentado esta semana que es el mayor reto de su vida deportiva. ¿Le pasa lo mismo a Salmerón? “He tenido retos muy importantes, no es la primera vez. En mi vida deportiva tengo varios retos de meter tres goles en 10 minutos. Con el Alavés estábamos perdiendo 0-2 en el 88, y anotamos tres goles en el 89, 90 y 94, y nosotros salvarmos la categoría. El año pasado también metimos tres goles e íbamos perdiendo 0-2 con el Extremadura... tengo esperanzas porque yo no bajo los brazos nunca y el equipo está capacitado para remontar. Al principio de la semana estábamos muy mal, no sólo por nosotros, por la familia, la afición, por toda la gente que nos recibió, por las lágrimas que se derramaron y eso obviamente, a todos los que estábamos allí nos ha dolido muchísimo. Ya veníamos dolidos del partido en Fuenlabrada porque hubo 20 minutos en los que no estuvimos como teníamos que estar, y sabemos donde hemos fallado y de la dificultad, pero creemos realmente que se puede conseguir”.

Lo ideal sería llegar al descanso con ventaja en el marcador, pero el técnico albiazul tiene claro que “eso es muy relativo. En dos situaciones mías metimos tres goles en 10 minutos... algunos piensan que hay que meter cada 20 minutos un gol, pero nosotros nos marcamos objetivos cortos que es la mejor manera de ir llegando a nuestra meta. El partido hay que llevarlo a un equilibrio táctico porque sabemos que no podemos encajar. Hay que atacar y hacer las cosas, bien, llegar y tener ocasiones y ojalá tengamos una eficacia buena, siempre dentro de un equilibrio, porque no se ganan los partidos si no hay equilibrio en todos los aspectos, hay que estar bien tanto en defensa como en ataque. Estamos con muchas ganas de que llegue el domingo”.

Tenemos que hacer un partido completo en todas las facetas, no sólo en ataque

El tener la obligación de remontar un 3-0 puede exigirle al Recreativo cambiar cosas o hacer cambios importantes: “No. Vamos a intentar ganar el partido y por una diferencia que nos permita ascender. Estamos capacitados. Tenemos que hacer un partido completo en todos los aspectos, no solo en ataque. Hay que meter tres goles, evidente, y hay que crear ocasiones, pero también hay que ser eficaces en las situaciones defensivas”, reitera.

Salmerón no cree que tenga que gestionar la ansiedad de sus jugadores durante el encuentro: “No hay ansiedad, no debe de haberla, no puede haberla. Podía haberla si hubiésemos venido con un 0-0. Tenemos 21.000 aficionados que van a reventar el Colombino y van a estar en todo momento con nosotros. Sabemos de la dificultad, pero tenemos un objetivo claro, que es hacer un partido completo en todos los aspectos, sensacional. La precipitación es mala. El otro día vimos 4 goles en la Champions en 20 minutos y en Fuenlabrada en 60 minutos casi no nos llegaron a puerta y luego nos meten tres. Todo es posible. No hay que hacer cuentas, porque dos goles se meten muy rápido y tengo esperanzas; y en mi vida deportiva he estado en muchas situaciones en las que hemos metido tres goles en 10 minutos porque son situaciones que se dan. Si lo hicieron ellos también lo podemos hacer nosotros. Con 21.000 aficionados queriendo y animando van a empujar lo suficiente para que esto sea un infierno”.

La posible alineación indebida del Fuenlabrada apenas ha tenido repercusión dentro del vestuario: “Hemos estado al margen de esa situación. Es normal que el club pueda pedir explicaciones y está en su derecho de intentar ver qué ha pasado, y ya está. Nosotros estamos centrados en lo deportivo”.

El hecho de ver un Colombino hasta la bandera puede suponer una presión extra: “No hay ninguna presión para nosotros, sólo hay un objetivo. Tiene que haber una unión para que suceda (la remontada) y que la presión sea para ellos. Tener 21.000 personas ayudándote continuamente va a ser un aspecto importante para la remontada”.

El entrenador del Decano prefiere no dar pistas al rival sobre el sistema que utilizará y si sigue siendo válido jugar con tres centrales en un partido de esta exigencia: “Ha servido durante 22 partidos (tres centrales), pero también el otro sistema, porque hemos cambiado. La gente está pendiente de si juegas con tres o con cuatro... pero si juegas con carriles muy altos ¿con cuántos estás jugando? Las cualidades de los jugadores son las que marcan la diferencia. Ese debate es para cuando termine el partido justificar o no una cosa u otra. El equipo está preparado para jugar con cuatro, con tres... lo hemos hecho siempre y no es un problema. No voy a desvelar cómo vamos a jugar, pero la reflexión es que eso no va a ser problema para meter cuatro goles o para perder”.

A la hora de elegir un once inicial para un encuentro de estas características ¿pesa más las cualidades del futbolista a nivel técnico o lo que se percibe durante la semana? “Todo, incluso hasta jugadores que veas que más creen en esa situación. Tenemos jugadores muy iguales para cualquier circunstancia y dando posibilidades a lo que queremos futbolítiscamente, tenemos que buscar el mejor once. Y los que tengan que salir (con el partido empezado) nos tienen que dar esa fuerza para romper cualquier situación”.

La mayor dimensión del Colombino respecto al estadio Fernando Torres “no afecta para nada a la hora de hacer el once. Intentamos sacar el mejor equipo para ganar el partido teniendo en cuenta todas las circunstancias, empezando por nuestra filosofía, por nuestras armas”.

Todos los mensajes que se han ido mandando durante la semana han sido una buena gestión psicológica de cara al rival: “Pasamos un día muy malo al caer en Fuenlabrada, y cuando llegamos y vimos la tristeza y las lágrimas y al mismo tiempo intentar animarnos nos ha llegado. La afición ha puesto la primera piedra pensando que es posible. Vi imágenes saliendo la gente del partido tras perder 3-0 y diciendo que se puede remontar. Eso es digno de alabar; tenemos muchas ganas de que llegue el partido. No sabemos qué va a ocurrir pero vamos a poner todo para que esto finalice de forma positiva. No podemos perder fuerzas pensando en la próxima eliminatoria, vamos a intentar ganar el partido por una renta que nos permita ascender en nuestro campo”.

Salmerón reconoce que no le ha pasado nada parecido a lo vivido el domingo, con el recibimiento que tuvo el equipo en Huelva tras perder por 3-0: “El cariño de la gente y la fuerza que nos ha dado es para sentirnos muy orgullosos de nuestra afición, y por eso creo que merecemos estar el año que viene en Segunda A. Vamos a trabajar hasta nuestras últimas fuerzas para que el equipo ascienda. Sabemos de la fuerza que tiene esta afición, y será un infierno de alegría y de animar al equipo, porque esta afición ha sido respetuosa en todos los campos a los que ha ido. El ambiente del Colombino es el que queremos, que sea tremendo y que seamos capaces de trabajar por un objetivo difícil. Estoy convencido de que el Recreativo va a pasar la eliminatoria. ¿Un resultado? 4-0. El objetivo es pasar, también puede ser un 3-0 y penaltis, pero nos va a dar algo en el corazón, por eso prefiero el 4-0 o un 5-1 que ya lo hemos conseguido. El que sea, pero lo importante es que el año que viene estemos en Segunda División A”.