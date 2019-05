Marc Martínez dice que "estamos ante el mayor reto de nuestras vidas"

Marc Martínez también cree que la remontada es posible. El portero del Recreativo de Huelva asegura que “el vestuario no sólo es que crea, sino lo siguiente. El camino de vuelta hacia Huelva el otro día fue difícil, pero una vez que llegamos y vivimos lo que vivimos con toda esa gente llorando y nosotros también llorando ahí se metió el primer gol. Estamos convencidos que va a ser difícil pero estamos ante el mayor reto de nuestras vidas y no lo vamos a dejar pasar. Estoy convencido de que con la ayuda de la gente vamos a hacer historia el domingo”, apunta.

El guardameta resalta que “a día de hoy no tenemos nada que perder porque es un resultado jodido y difícil y ellos sí que tienen mucho que perder. Estamos convencidos de que si hacemos las cosas bien y pudiendo hacer un gol antes del descanso vamos a tener muchas posibilidades. Seguramente va a ser un partido largo y nosotros estamos convencidos. Tenemos fe, creemos y estamos viviendo una semana muy bonita, y con el paso de las horas aún más. Vemos cómo está la afición y que el martes en nueve horas se agotaron las entradas. Creemos y no sólo por decirlo. Hemos visto vídeos, analizado las cosas y de verdad que pensamos que se puede. Vamos a hacer ocasiones seguro y a hacer gol y también sabemos que tenemos que defender bien y no sólo atacar porque un gol nos pondría las cosas más difíciles. Estamos convencidos de que podemos hacer historia”, indica el meta.

Sobre el hecho de que el Fuenlabrada tiene peores números lejos del Fernando Torres, el meta comenta: “Creo que de sus seis últimos partidos fuera de casa solo ha ganado uno y hemos visto que en Pontevedra encajó un 3-0, así que por qué no creer. En casa siempre creamos ocasiones y el domingo crearemos más aún y con la ayuda de todos vamos a intentar conseguirlo”.

En su análisis del encuentro, Marc Martínez comenta que “lo ideal sería irnos con un gol o dos al descanso, pero si eso no se consigue tampoco pasa nada. Tenemos muchos ejemplos. El otro día el Nástic contra el Elche marcó tres goles en los últimos minutos del partido, está el partido del Barça contra el París Saint Germain o nosotros contra el Sanluqueño, que al descanso íbamos 0-0 y ganamos 0-3. En diez minutos se pueden hacer tres goles. Lo ideal sería marcar nada más empezar y en el minuto 10 hacer el 2-0. Pero no hay que volverse locos. Hay que plantear un partido serio y crear muchas ocasiones llevándonos las segundas jugadas. Es muy importante atacar y defender bien. Nos tendremos que volcar, pero con cabeza” concluye.