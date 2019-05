La peor segunda parte en el peor momento posible. El Recre ha sido arrollado por el Fuenlabrada en el choque de ida de la eliminatoria de campeones de grupo de Segunda División B. El cuadro local pasó por encima del Decano en unos segundos 45 minutos en los que el cuadro de Salmerón ha acumulado más errores que en toda la segunda vuelta. Parece que solo un milagro devolvería la sonrisa al Recre el próximo fin de semana.

El once que saltó al Fernando Torres no difirió mucho del que se proclamó campeón del Grupo IV el pasado fin de semana. Llorente, que había sido resguardado para la ocasión, recuperó su puesto en detrimento de Marc Caballé, mientras que Diego Jiménez tomó el relevo a Pina en el carril diestro. El Fuenlabrada también dispuso su once de gala, por lo que el choque se presumía como una batalla hermosa y vibrante.

Los locales comenzaron con mucho temple, con las revoluciones justas, lo que le permitió quedarse con el dominio territorial del choque, obligando al cuadro de Salmerón a defender cerca de las inmediaciones de Marc Martínez. Situación que dominó el Recre hasta que se fue sacudiendo los nervios y fue igualando la balanza. De hecho, fue Alberto Quiles el primero en encoger los corazones del Fernando Torres con un disparo envenenado que se marchó cerca de la escuadra de Biel Ribas.

El Recre se fue sintiendo cada vez más a gusto, comenzó a asociarse en campo contrario y a merodear la zona de máximo peligro de los madrileños. Sin embargo, los locales amenazaban a la contra con la velocidad de Jeisson o José Fran. Ello provocó que Marc Martínez tuviera que vivir un paso por delante de su zona de confort. El central Juanma Marrero tomó nota y, tras un robo de los azules en campo contrario, se sacó un lanzamiento de más de 50 metros que no entró de verdadero milagro en la meta del Recre.

A pesar del susto el Recre siguió manteniendo un ritmo muy constante ante un rival que no se achantaba. Los carrileros del Recre consiguieron proyectarse con relativa asiduidad, pero sus centros eran bien defendidos por la dupla David Prieto-Juanma Marrero. El Fuenlabrada volvió a asomarse con peligro en una acción de Hugo Fraile, que convirtió un error de Pablo Andrade en un disparo raso que Marc Martínez detuvo con los pies. La última ocasión del primer acto la tuvo Quiles tras una larga jugada.

Hugo Fraile, José Fran y Randy hicieron los tantos del cuadro de Mere

La vuelta de vestuarios mantuvo el escenario, aunque el Fuenlabrada comenzó a descolgar más a Iribas en ataque. No pasó nada reseñable hasta que a la hora de partido una jugada por banda izquierda de los locales terminó llegando a banda derecha, donde esperaba Iribas que la puso en el área de meta, donde apareció Hugo Fraile para empujar el cuero al fondo de las mallas. El gol dejó al Recre tocado. Tanto que comenzó a tener errores defensivos inéditos hasta la fecha. En una cadena de despropósitos floreció el segundo gol local. Randy terminó filtrando a José Fran, que ajustició a Marc Martínez.

Trató de reaccionar Salmerón con la entrada de Borja Díaz, pero el Recre apenas encontraba la continuidad necesaria para frenar el ímpetu del Fuenlabrada. Pese a todo la eliminatoria pudo haber dado un giro radical porque Diego Jiménez tuvo una ocasión inmejorable, pero el balón tocó en Biel Ribas y se quedó entre las piernas del meta. El Fuenlabrada también acarició el tercero en un saque de esquina que remató Juanma Marrero y que milagrosamente no entró. Y tanto fue del cántaro a la fuente que se rompió. En otra sucesión de rechaces el balón terminó llegando a Randy, que remachó en el punto de penalti a puerta vacía. No queda otra de agarrarse a la machada en el Nuevo Colombino.

Ficha técnica:

Fuenlabrada: Biel Ribas; Iribas, Juanma Marrero, David Prieto, Glauder; Hugo Fraile (Marcos Gullón, 87'), Clavería, Cristóbal, José Fran (Javi Gómez, 83'); Randy y Jeisson (Héctor, 80').

Recreativo: Marc Martínez; Diego Jiménez (Pina, 82'), Israel Puerto, Iván González, Jesús Valentín, Pablo Andrade (Ródenas, 63'); Tropi, Llorente, Iago Díaz (Borja Díaz, 78'), Quiles y Caye Quintana.

Goles: 1-0 (60') Hugo Fraile. 2-0 (68') José Fran. 3-0 (88') Randy.

Árbitro: González Francés (C. Canario). Amonestó a los locales Iribas y Juanma Marrero y al visitante Israel Puerto.

Incidencias: Encuentro de ida de la eliminatoria de campeones de grupo por el ascenso a la Liga 1|2|3 disputado en el Fernando Torres ante unas 3.000 personas. Al menos 300 eran seguidores recreativistas,muchos aficionados del Decano se quedaron fuera.