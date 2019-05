José María Salmerón, entrenador del Recreativo de Huelva, se muestra tranquilo y confiado de cara al encuentro del domingo, la ida de la eliminatoria de ascenso ante el Fuenlabrada. La semana de trabajo ha trascurrido con normalidad y tiene a todos sus jugadores a punto.

“Las sensaciones son buenas. El equipo ha trabajado muy bien; sé de la importancia y lo que nos jugamos en estos dos partidos pero tratamos de estar tranquilos, de centrarnos en lo que tenemos que hacer para ganar”.

No es un partido en el que haya en juego tres puntos, sino una eliminatoria a dos partidos: “La mejor manera de afrontarlo es intentar ganar; sabemos que es muy importante marcar; al final buscaremos la victoria”.

Salmerón elogia al Fuenlabrada, campeón del grupo I. “Nos enfrentamos a un equipo que defensivamente es muy fuerte, se le hacen pocas ocasiones y a balón parado es poderoso. Trabajaremos todas esas situaciones y rentabilizaremos donde podemos hacerle daño. Tienen cuatro jugadores determinantes del centro del campo hacia adelante; las dos bandas son muy rápidas, los delanteros también lo son y fuertes; y es poderoso en el juego a balón parado, lo que nos obligará a estar muy concentrados. De mitad hacia adelante tienen jugadores de calidad, y hacia atrás tienen experiencia, se le hacen pocas ocasiones de gol y saben jugar este tipo de partidos; todo está 50%-50%”.

El técnico albiazul tiene claro cómo encarar este decisivo duelo. “Tengo claros todos los aspectos; sé dónde es fuerte el rival, lo conozco perfectamente y en mi cabeza siempre estar el ganar, cómo podemos contrarrestar su potencial. Hay que mantener la concentración y la regularidad que hemos mantenido todo el año y que seamos capaces de hacer las cosas bien en todas las fases del juego. Jugar con tranquilidad, combinar, correr, trabajar en lo defensivo... intentaremos ganar todas esas fases del juego y buscar la puerta contraria”.

Marcar en campo contrario es vital: “Es importante anotar algún gol, pero tanto como ganar; la mejor manera de encarar el encuentro es buscar la puerta contraria. Nos tocará defender, atacar... habrá momentos para todo. El gol tiene doble valor, pero el objetivo es ganar la eliminatoria”.

Respecto a la polémica que ha habido durante la semana con el tema de las entradas, el entrenador comenta que “ya sabíamos que iba a haber un problema; tenemos 10.000 socios y sólo dan 113 entradas... ha habido llamadas de todo tipo para intentar solucionarlo. Si nos tocaba Baleares o Fuenlabrada sabíamos que era un problema en este sentido porque son campos pequeños; sólo el campo del Racing de Santander es grande para albergar a muchos aficionados. Es una pena, porque estar apoyado en todo momento por nuestra afición siempre es un valor añadido a nuestro equipo; por ahí nos apena que no estén todos los que podían estar, porque seguramente si se pudiera habría 5.000 nuestros. Nosotros hemos estado tranquilos y nos olvidamos de temas de entradas y de polémicas, y nos centramos en lo importante, que es el partido del domingo”.

El conjunto madrileño ha encajado 21 goles y el Decano 23, por lo que se prevé un encuentro cerrado: “Todas esas estadísticas apuntan a una cosa y al final es otra, nunca se sabe cómo se va a desenvolver un partido. Los dos equipos trataremos de hacer las cosas bien y ganar. Ellos juegan en su campo, pero a nosotros nos da igual, vamos a jugar de la misma manera, que es buscando la puerta contraria. En estos partidos, cuando hemos jugado contra UCAM, contra Cartagena... nos toca en algún momento defender, en otro atacar, tener la pelota y hay que ser mejor que el contrario en esas facetas para poder ganar”.

Borja Díaz es de Fuenlabrada y está especialmente motivado. ¿Puede influir eso en la confección del once inicial? “No busco situaciones que uno sea de un lado o de otro; buscamos el mejor once posible para ganar; también se puede tomar al revés y decir que se puede poner más nervioso porque está en casa. Borja está motivado y con muchas ganas de jugar, como todos. Hacer una alineación va a ser un problema, porque todos querrán estar, tanto en el once como en los 18 convocados. Todos han hecho méritos durante la temporada para contribuir, pero tendremos que hacer dos descartes, que es lo que más me preocupa, porque no estarán en el terreno de juego. Aunque viajaremos todos, los descartes no participarán en ese sentido”.

Salmerón comentó hace unos días que prefería el encuentro de vuelta fuera y el sorteo no ha sido 'generoso' en ese sentido, aunque el técnico matiza: “Era superstición porque los ascensos que he logrado han sido fuera de casa y no lo he podido hacer con mi afición, que eso debe ser espectacular. Que haya ascendido como visitante no significa que quiera jugar primero como local, porque yo prefiero el segundo partido en casa, pero por lo que sea me había tocado hacerlo fuera. Celebrarlo ante nuestra afición, como celebramos el domingo pasado el hecho de ser primeros, será una cosa inolvidable para todos los que participemos ahí, si se da esa situación”.

El director deportivo del Fuenlabrada comentó tras el sorteo que habría que ver cómo respondía el Recreativo a la presión que supone jugar la vuelta ante 20.000 personas, y que su equipo tiene más experiencia: “Su equipo juega ante 2.500 aficionados todo el año; nosotros hemos tenido una media de 8-10.000, 15.000 o 20.000; nosotros ya hemos demostrado que jugamos con tranquilidad y no tenemos ningún problema en ese sentido. El domingo se pudo ver una situación muy positiva de la afición desde el minuto 1, y eso es lo que se va a ver; el equipo está orgulloso de su afición, queremos que el próximo domingo vayan 20.000, pero vamos a centrarnos primero en este encuentro. Seguramente que llenaríamos dos campos, y eso es un potencial para el equipo; todos los deportistas quieren jugar en ese tipo de campo (lleno), lo que no quiero es jugar ante 500 personas. Lamento que no puedan estar las 4-5.000 personas que podían haber ido a Fuenlabrada, porque nos ayudarían muchísimo y sería un ambiente espectacular. Son momentos muy bonitos de estar dentro de un campo, porque son partidos que recordarás toda tu vida, incluso en partidos de otras categorías, son momentos felices y la gente puede disfrutar de lo que se va a hacer”. “Ese comentario no venía a cuento en ese momento (el del director técnico del club madrileño); nos anima mucho más que nos empeora; ya veremos lo que ocurre”, añade.

Salmerón no tiene dudas de que el Recreativo llega al partido en el mejor momento de la temporada: “Sí, el equipo está en el momento que queríamos; estos sí son los dos partidos más importantes de la temporada, y ojalá seamos ganadores y podamos disfrutar del ascenso. Sabemos que nos tocará sufrir muchísimo, que llegarán momentos críticos, pero eso es normal, porque contra equipos tan fuertes se sufre, pero ojalá tras ese sufrimiento veamos un encuentro brillante y podamos conseguir el objetivo”.

Tendrá complicado elegir al equipo titular, porque como ha comentado muchas veces, tiene 20 titulares. “Es el momento que todos quieren estar, y es normal. Es duro hacer las alineaciones estas dos semanas. Siempre habrá quien diga 'tenía que haber jugado aquel' porque tenemos una igualdad que permite que esas situaciones se den, pero trataremos de ver lo que podemos hacer para hacerle daño al contrario e intentaremos acertar, y que tanto lo que salgan de inicio como los que entren con el partido empezado sean determinantes, como así ha sido todo el año. Eso en parte es lo que nos ha permitido estar aquí”.

Tener a toda la plantilla 'enfuchada' supone un plus: “Los 20 están trabajando al máximo nivel; el entrenamiento es de espectáculo y al final se hacen mejores entrenando así; si todos aprietan, están intensos... hay que mejorar el rendimiento para estar en una alineación titular; y si no salen de titulares luego demuestran que pueden aumentar el nivel del equipo, y eso es para estar orgulloso”.

La estrategia puede ser fundamental en esta eliminatoria. “Los partidos, cuando están cerrados, se pueden abrir con el balón parado, tanto a favor como en contra, por eso tenemos que estar muy fuertes en el aspecto defensivo y en el ofensivo. Hasta ahora lo estamos siendo, sabiendo que el domingo nos medimos a un equipo que trabaja bien la estrategia y es fuerte en ese sentido. Tenemos que evitar jugadas a balón parado cerca de nuestra portería, y a la vez, nosotros también somos fuertes y podemos ser determinantes en esa faceta”, añade.

“Estos son partidos en los que no hay que motivar al jugador, son finales, hay que estar más centrados en los pequeños detalles; esta semana no hace falta ni hablar (de motivación), está en cada uno porque saben lo que nos jugamos”, concluye Salmerón.