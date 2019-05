Salmerón: "Siempre que he ascendido he jugado la vuelta fuera"

El entrenador del Recreativo, José María Salmerón, ha atendido a los medios tras el encuentro ante el Villanovense. El técnico almeriense ha señalado que "hay que estar felices porque hemos dado un paso adelante y los chavales se lo merecen, pero volveremos a trabajar para llevar a esta afición a donde se merece, que es la Segunda División. Nos falta la guinda. Ser campeón del Grupo IV con los equipos que había era complicado, impensable, pero los chicos han creído y lo conseguido".

Sobre la gestión de la plantilla que hizo para el encuentro ante el combinado serón ha dicho que "hoy se han quedado sin jugar Fernando Llorente y Víctor, que son importantes para nosotros, por las tarjetas. Tomaremos las decisiones sabiendo que nos estamos jugando todo".

Hablando ya de la eliminatoria del campeones el míster recreativista no quiso mostrar su predilección por ninguno de sus rivales (Racing de Santander, Fuenlabrada o Atlético Baleares): "Nunca voy a nombrar a ningún equipo. Los tres son campeones de grupo y nuestro trabajo está hecho. Vamos a tener en frente un equipo con calidad y talento, que puede tener un día bueno, como nosotros. Nos da igual el que nos vaya a tocar". Sobre la visión del resto de campeones sobre el Recre ha señalado que "no sé qué pensarán de nosotros. Pero ser campeón significa que eres un equipo fuerte. Hay equipos con categoría y oficio. Serán enfrentamientos muy igualados".

Sí que mostró su predilección Salmerón sobre el orden de los encuentros en la eliminatoria: "No soy supersticioso, o algo sí. Las veces que he ascendido ha sido fuera de casa. Se me ha dado así. Me da igual, pero creo que tiene sus cosas positivas y también las tiene negativas. Vamos a esperar a ver qué nos depara el sorteo".

De la gestión de las emociones en esta recta final del ejercicio ha indicado que "hemos intentado durante esta semana controlar la euforia, pero no hay que decirle nada a un equipo que se está jugando lo que nos estamos jugando nosotros".

Sobre el partido ha comentado que "es verdad que ellos no han tirado. Han jugado en un espacio muy reducido, hemos tenido la pelota durante los 90 minutos, pero el propio partido no te deja estar tranquilo. Cualquier cosa podía ser un problema, pero ellos han optado por no atacarnos. El segundo gol nos hubiese dado tranquilidad. Sí que es cierto que no lo hemos pasado mal, pero siempre se vive con incertidumbre".

Por último, valoró la derrota del Melilla, diciendo que "el Ibiza tiene un gran equipo, optaba a meterse entre los cuatro primeros. El calendario del Melilla era complicado. Cuando tienes en frente a un equipo como el Ibiza, que tiene potencial puedes perder. Me ha sorprendido un poco, pero en este mundo cualquier cosa puede suceder".