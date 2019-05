El Recre se queda el trono de bronce

Campeón. Por la puerta grande y al calor de los suyos, sin vacilaciones, con una racha de 22 partidos sin perder, con seis victorias consecutivas, con solo seis goles en contra en la segunda vuelta. El Recreativo se ha ganado a pulso figurar mañana en el bombo de los ganadores de grupos de Segunda B. El encuentro ante el Villanovense no fue vistoso, ni falta que hacía. El Decano necesitaba un punto y sumó los tres. Ahora a pensar en el play off.

La ausencia de Llorente, apercibido de sanción y reservado para el play off, devolvió a Marc Caballé a la titularidad, mientras que Ródenas y Carlos Fernández también se cayeron del once para que Caye Quintana y Quiles tuvieran su sitio. El choque arrancó con el Nuevo Colombino volcado, como si la tierra hubiera cedido y hubiese pendiente descendente hacia la portería que tiene a su espalda el Tiro Pichón. El Recreativo quiso, desde el principio, evitar el suspense, pero el Villanovense sabía que, en su situación y en las circunstancias que rodeaban el partido, solo podría seguir vivo siempre que no encajara.

Los serones se encerraron en campo propio y el encuentro discurrió en la parcela de campo perteneciente al cuadro visitante. Al Recre no le quedaba otra que masticar cada jugada para buscar algún espacio, pero a los albiazules les costó desmontar el esqueleto defensivo de los pacenses. Solo la velocidad punta de Iago Díaz generó algún desequilibrio en los metros finales, pero las tentativas recreativistas fueron todas desde larga distancia.

En la primera media hora el peligro se concentró en las jugadas a balón parado y en los pocos errores que cometieron los visitantes en la salida de balón. En una de ellas Caye se marchó de Espín para terminar lanzando desde lejos cuando quizás la mejor opción hubiese sido buscar a un socio. Los locales no quisieron ser menos y también se liaron en el inicio del juego para terminar cediendo una falta a media distancia con la que Poley obligó a meter los puños a Marc Martínez.

Y como el guión dictaba tuvo que ser a balón parado, en la pelota quieta que dicen los sudamericanos, como el Recreativo se pusiera por delante en el marcador. Otra vez de un córner botado por Iago Díaz nació el tanto albiazul, como en Granada. El servicio del canterano del Lugo lo envío Caye al fondo de las mallas rematando con el pie en el segundo palo. El mejor epílogo para una primera parte con pocas ocasiones.

La segunda parte trajó un Villanovense con mayor distancia entre sus líneas, por lo que el Recre pudo gozar de algún acercamiento peligroso más. De un robo de Tropi en el área contraria surgió una ocasión clara para Iago Díaz, cuyo disparo se marchó junto al poste. Volvería a intentarlo el extremo albiazul con un lanzamiento desde fuera del área que sacó como pudo Óscar a córner.

Salmerón gestionó la ventaja para ir dosificando a sus jugadores. Iago Díaz y Caye abandonaron el campo para que Borja Díaz o Ródenas dieran frescura al ataque. El canterano del Atlético de Madrid fue el que asistió a Quiles dentro del área a falta de cinco minutos para el final, pero el disparo del canterano albiazul se marchó demasiado cruzado.

Lo que restaron fueron minutos de jolgorio y algarabía de una afición que celebró el campeonato de Liga por todo lo alto y que vuelve a disfrutar del Recreativo como se lo merece un equipo de la historia del Decano.

Ficha técnica:

Recreativo: Marc Martínez; Pina, Pablo Andrade, Israel Puerto, Iván González, Jesús Valentín, Tropi, Marc Caballé (Carlos Martínez, 86'), Iago Díaz (Borja Díaz, 67'), Quiles y Caye Quintana (Ródenas, 75').

Villanovense: Óscar; Juanjo (Moussa, 60'), Álex Romero, Javi Sánchez, Espín, Pajuelo (Tapia, 75'), José Ramón, Poley, Carrasco, Jaime Almagro (Sergio Domínguez, 67') y Borja García.

Gol: 1-0 (40') Caye Quintana.

Árbitro: Bosch Doménech (Valenciano). Amonestó a los locales Israel Puerto e Iván González y a los visitantes Álex Romero, Borja García (2) y Moussa. Borja García fue expulsado en el minuto 90 por doble amonestación.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 38 del Grupo IV de Segunda División B, última del campeonato regular. Más de 20.000 personas en el Nuevo Colombino.