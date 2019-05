El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, atendió a los medios tras el final del encuentro de ida de la eliminatoria de ascenso de los campeones de grupo de Segunda División B. El preparador almeriense analizó el choque señalando que "creo que en la primera parte controlamos el partido y no tuvimos ningún problema e incluso tuvimos el control del juego por momentos, y ellos se limitaban a robar y a correr. En la segunda parte, a partir del gol, creo que nos ha pesado el no haber perdido en los últimos 22 partidos. Habíamos dicho muchas veces que la eliminatoria duraba 180 minutos, pero a partir del gol hay cosas que no hemos hecho bien, hemos tenido algún error y también hemos tenido mala suerte, porque el tercer gol es un rebote. No es normal que encajemos tres goles, pero tras el gol hemos dejado espacios y nos han cogido en las transiciones, deberíamos haber seguido igual".

Continuó asegurando que "el vestuario está jodido, pero ya está pensando en el partido de vuelta". De hecho, el preparador albiazul aseguró que "hemos estado tranquilos en todo momento hasta que nos han marcado el primer gol, que nos ha trastocado. Tendríamos que haber buscado el 1-1, pero de otra forma porque nos han robado y nos han hecho daño. No estamos acostumbrados a perder y hemos corrido demasiado y a destiempo y hemos cometido errores. Nos vamos dolidos porque hemos sufrido mucho en la segunda parte".

Sobre la eliminatoria comentó que "no tiramos la eliminatoria y vamos a hacer nuestro partido. Sabemos que es complicado, pero el equipo tiene fe. Los chicos están dolidos en el vestuario y dando puñetazos diciendo que vamos a ir a por la remontada en el Nuevo Colombino. Si nos vamos a la segunda parte parece que ha pasado una cosa, pero si miramos la primera creo que hemos competido de tú a tú. Con 20.000 personas vamos a salir a hacer un gol pronto y a partir de ahí ver qué pasa". "Vamos a soñar con que podemos remontar. Está difícil, pero también lo tenía complicado el Liverpool. Habrá gente pesimista, pero mi gente está jodida y cabreada. Y cuando mi gente está jodida y cabreada, cuidado. Lucharemos hasta el último segundo y si no podemos conseguirlo trabajaremos al máximo”.