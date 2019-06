Israel Puerto mejora y confía en estar disponible para el partido en Anduva

Israel Puerto, defensa del Recreativo de Huelva, ha mejorado del golpe que recibió en el partido del pasado domingo frente al Fuenlabrada y confía en poder ejercitarse hoy sin problemas junto al resto de sus compañeros en el regreso al trabajo del plantel albiazul, que está centrado en la eliminatoria de ascenso que enfrenta al Decano con el Mirandés.

El central recreativista asegura que “estoy mucho mejor. El dolor va remitiendo y los resultados de las pruebas que me han hecho han sido positivos”. Puerto se lastimó el hombro derecho durante la primera parte del último encuentro contra el Fuenlabrada. “Fue en un lance con Randy en el que me empujó, me hizo falta y caí lastimándome el hombro. Aguanté todo el partido pero acabé muy dolorido. Afortunadamente ya me encuentro mucho mejor”, agrega.

El destino ha querido que el jugador del equipo onubense tenga que enfrentarse en la segunda ronda de la eliminatoria de ascenso al Mirandés, conjunto en el que militó la pasada campaña. “Incluso empecé la pretemporada con ellos antes de firmar por el Recreativo. El fútbol es muy caprichoso. Es cierto que allí tengo amigos y le tengo cariño a ese club, pero ahora me debo al Recre y como buen profesional está claro que trabajaré al máximo para defender este escudo. Vamos a darlo todo para intentar darle una alegría a la afición onubense, que se lo merece todo”.

En su análisis de la escuadra de Miranda de Ebro, Israel Puerto indica que “es un equipo joven táctica y técnicamente muy bien dotado, al que le gusta tener la posesión del balón y que puede llevar mucho peligro por las banda”. Sobre su plantilla destaca al lateral derecho Paris Adot “un excelente jugador, con el que tendremos que estar muy atentos. Arriba tiene gente con calidad como Claudio Medina, Matheus o Yanis; en el centro del campo futbolistas que controlan el juego y tienen llegada como Hugo Rama o Álvaro Rey, y en defensa otros jugadores que son muy buenos. Será un rival muy complicado, pero si nosotros hacemos bien las cosas confío en pasar”.