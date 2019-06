Diego Jiménez, cara en el Recreativo; Israel Puerto, cruz

Cara y cruz para el Recreativo de Huelva respecto a las lesiones sufridas por dos de sus jugadores durante el encuentro del domingo en Miranda de Ebro (Burgos). A falta de que se les realicen las pertinentes pruebas médicas, los problemas de Diego Jiménez invitan al optimismo de cara al partido de este domingo, todo lo contrario que sucede con Israel Puerto. Ambos fueron sustituidos por Salmerón (el cambio de Iago Díaz fue por cuestiones tácticas) y dejaron mucha preocupación, ya que no pudieron abandonar el terreno de juego por si mismos.

Diego Jiménez se tuvo que retirar en el minuto 50 (sustituido por Andrade) ya que peleando un balón con un rival, pisó mal y se quedó frenado. El defensa, a través de su twitter, ha tranquilizado a los aficionados asegurando: “Gracias por los mensajes de apoyo! Todo ha quedado en un susto. Ya estamos pensando en la vuelta! Quedan 90 minutos! Vamos Recre”. Así, no está para nada descartado de cara al encuentro de este domingo con el Mirandés.

Distinta es la situación de Israel Puerto; el central se lesionó en el minuto 80 (entró por él Iván González) y aseguró a Antena Huelva Radio tras el encuentro que notó cómo le crujía el abductor. “Ahora mismo soy bastante pesimista. No me he roto pero he escuchado crujir el abductor y voy a esperar a las pruebas. Mi sensaciones son bastante malas y Se me antoja bastante complicado estar para la semana que viene”.

Diego Jiménez ha jugado 26 partidos de Liga (24 de ellos como titular, y 22 completos) con un total de 2.156 minutos, anotando tres goles. Además ha sido titular en los tres encuentros de play off (dos de Fuenlabrada y ante el Mirandés, con 222 minutos).

Israel Puerto es otro fijo para Salmerón. En la Liga ha disputado 36 partidos (36 como titular y 35 completos, con 3.217 minutos, logrando 4 goles);en el play off ha sido titular en los tres duelos, con un total de 260 minutos.

En la parte positiva, destacar que Carlos Fernández estará a disposición del entrenador tras cumplir su partido de sanción.