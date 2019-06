Salmerón: "Hemos hecho muchas cosas para ganar el partido"

El técnico del Recreativo, José María Salmerón, ha comparecido ante los medios al término del encuentro en Anduva ante el Mirandés. El preparador almeriense valoró el choque diciendo que "creo que hemos hecho un partido muy bueno y hemos sido superiores a ellos. Antes del gol de ellos hemos tenido una que se ha marcado rozando el palo, hemos tenido un mano a mano, hemos tenido ocasiones de gol, hemos llevado el peso del partido, salvo alguna fase de cinco o diez minutos, como es normal. Hemos sido superiores, pero no basta con ser superiores, hay que tener suerte, eficacia... Hemos hecho muchas más cosas para ganar el partido, pero habrá que ver la vuelta en el Nuevo Colombino".

Ha continuado señalando el entrenador del Recreativo que "hemos hecho merecimientos para ganar el partido, pero hay que meter la pelotita, pero ellos han sido capaces de meterla desde 25 metros y nosotros no hemos sido capaces desde 5 metros". Sobre el desarrollo del partido ha comentado que "hemos estado más que decentes. Jugar una eliminatoria de ascenso y llevar el peso del partido fuera de casa, tener más ocasiones que el contrario... Hemos hecho el partido ideal para ganar hoy, otra cosa es que no lo hayamos conseguido".

Sobre el planteamiento del choque, con defensa de cuatro y con la entrada de Marc Caballé para reforzar el centro del campo indicó que "al final queríamos tener la pelota, no dejar que ellos la tuvieran con sus tres mediocentros. Queríamos tener superioridad por dentro y poner un mayor ritmo al partido". Acerca de su elección del once ha señalado que "la alineación no tiene nada que ver, es una cuestión de eficacia. Ocasiones estamos teniendo, por eso tenemos que seguir creyendo. Estamos teniendo más ocasiones que en otros partidos de la liga. Este resultado nos obliga a no tener que encajar".

Sobre la sustitución de Iago Díaz solo quiso indicar que "es una decisión técnica". Eso sí, Salmerón aclaró que las lesiones de Diego Jiménez y, en especial de Israel Puerto, alteraron su intervención en el choque: "Esas dos lesiones han modificado cambios que nos hubiesen dado velocidad y nos hubieran hecho ser más peligrosos. Podríamos haber metido a Víctor o Ródenas, pero la lesión de Israel nos ha impedido poder hacer otro cambio". El técnico no es positivo en cuanto a las opciones de contar con los dos defensores en la vuelta: "Cualquier lesión a estas alturas te hace tener mucho riesgo de que los jugadores se pierdan lo que queda".

Por último, y cuestionado por el posible trabajo para mejorar la eficacia, ha indicado que "porque tiremos más a puerta en los entrenamientos no vamos a meter más goles el domingo. Esto va por épocas. Muchas veces con menos hemos marcado. No vamos a hacer un mundo de esto. Cuando se generan ocasiones al final la vas a marcar".