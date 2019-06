Diego Jiménez: "Anímicamente la plantilla del Recreativo está muy bien y con ganas"

Diego Jiménez tiene ganas de que llegue ya el encuentro del domingo (12:00, Anduva) ante el Mirandés, en primero de esta segunda oportunidad en busca del ascenso. El defensa albiazul fue el protagonista de la Tertulia Deportiva de Huelva Información.

“Anímicamente la plantilla está muy bien, con ganas e ilusión, y deseando ya volver a jugar para traernos un buen resultado”. Lo que tiene claro el jugador de Benavente es que no se volverán a repetir los errores de Fuenlabrada: “El equipo creía en la remontada, si no, no hubiésemos ido a por el partido y nos habríamos reservado para esta segunda eliminatoria. Salimos dolidos no sólo por nosotros, sino por el ambiente, por la afición.... Si yo hubiese metido el 2-1 en Fuenlabrada quizás la historia habría cambiado, pero eso no se puede cambiar y tenemos que centrarnos ya en el Mirandés”. “No he visto al entrenador (Salmerón) tocado, estaba dolido por la ocasión que se nos escapó, al igual que todos lo estábamos, pero pensando desde el primer momento en el encuentro del domingo. Todo lo que ha pasado hasta ahora no sirve de nada, ni la racha de 22 partidos sin perder, ni ser campeones del grupo... ahora no valen lamentos ni nada, empezamos una eliminatoria nueva desde cero”.

El del pasado domingo fue un duelo especial, sobre todo por el ambiente: “En cuatro años he visto varios partidos con el Nuevo Colombino lleno, pero no con esas ganas, con ese ánimo... es la primera vez que lo he visto tan volcado e ilusionado. Ante el Betis también estaba el campo repleto, pero las sensaciones no eran las mismas. Cuando saliemos a calentar y le gente se volcó con nosotros fue una inyección de moral, alegría, se nos pusieron los pelos de punta y queríamos que el partido empezase ya, sin calentamiento. Ojalá que eso se vuelva a repetir en la vuelta ante el Mirandés”.

En otras ocasiones el estadio se llenó, pero no estaba en juego precisamente un ascenso. “La respuesta de la gente tras el 3-0 fue buenísima y ese tiene que ser el mensaje para lo que resta de play off. Lo que más quería era que el partido saliese bien para enganchar a la afición, por la presión al rival, por muchas cosas”, afirma Diego Jiménez.

Si conseguimos el ascenso, el fisio, Llorente y yo iremos andando hasta Punta Umbría"

El polivalente defensa está seguro que con el nivel mostrado en la vuelta ante el Fuenlabrada el equipo ascenderá: “Si competimos a ese nivel no tengo dudas que el Recreativo estará en Segunda División”, pero reclama prudencia, porque “el Mirandés es muy buen equipo, por algo está ahí. Si damos el nivel que hemos dado durante todo el año y el de la vuelta ante Fuenlabrada, la eliminatoria sale bien seguro. Los errores que cometimos en Madrid nos tienen que servir de lección”.

Elogia a su compañero Iván González, que estará a punto para jugar este domingo en Anduva: “Iván rinde mejor en los partidos importantes, en los de alto calibre como ya demostró contra el UCAM, Cartagena, Ibiza... es buenísimo y en esos encuentros dice ‘Aquí estoy yo’. Es muy importante contar con él”.Mirandés y Fuenlabrada tienen ciertas similitudes: “A nivel defensivo el Fuenlabrada es más fuerte; ellos se adaptaron a nuestro sistema, jugando con cinco atrás; y creo que el Mirandés hará lo mismo. Nos va a costar pero pasaremos y estoy convencido que la eliminatoria se resolverá en Huelva. Será clave estar concentrados, no cometer errores y la efectividad en ataque ¿Un resultado para el domingo? Ganamos 0-1 con un gol de Llorente”.

Diego Jiménez afirma que el Recreativo está en un buen momento de forma, con un nivel físico igual al que le llevó a sumar 22 partidos sin perder. “El equipo está muy bien preparado para afrontar este tramo final de competición. David (el preparador físico) lo tiene todo programado por si teníamos que jugar estas nuevas eliminatorias de ascenso”.

Si el Decano consigue regresar a Segunda A, tiene una promesa pendiente: “El fisio del equipo, Llorente y yo hemos quedado en ir andando desde Huelva hasta Punta Umbría; si se da esa circunstancia, invito a todo el que quiera a sumarse con nosotros”. No quiere imaginarse una celebración desde el balcón del Ayuntamiento: “Es difícil hacerlo después de todo lo que hemos pasado, pero ahora toda nuestra atención está centrada en el Mirandés”. Y tiene claro que, si de él dependiera, el partido de vuelta se jugaría el domingo a las 12:00 “porque ello le tienen bastante respeto al fuerte calor que puede hacer”.

Durante buena parte de la temporada los centrales ayudaron al Decano con muchos goles (9), una circunstancia que no se repite últimamente. “Los defensas estamos para darle solidez al equipo y los goles son para los atacantes; si podemos ayudarlos en ese sentido, mejor. El balón parado es muy importante en ese sentido, y ahora se apuesta más en las jugadas por los jugadores de segunda línea, pero nosotros siempre estamos al servicio del colectivo”.

Todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí", afirma Diego, que renovará si hay ascenso

En caso de ascenso, Diego Jiménez se acordará especialmente de Jesús Vázquez, Antonio Núñez y Zamora. “A ellos les ha tocado vivir los momentos más malos, han sido el buque insignia y han hecho una labor increíble para el club y con los compañeros. No les tocará vivir esos momentos, pero sé que están disfrutando con esta situación. La figura de Jesús es imposible de sustituir como capitán, como persona íntegra, con experiencia en Primera y Segunda, capitán... ellos se merecen también el ascenso”.El zamorano cumplirá en agosto 28 años y aún tiene cuerda para rato, aunque “no creo que aguante tanto como Aitor Tornavaca (que con 43 años seguirá dando guerra en el Condal de Tercera División) o el propio Antonio Núñez. Desde que me operé me encuentro bien, pero estoy muy castigado con el pubis y no sé hasta cuándo estaré jugando”.

En caso de ascenso, Diego Jiménez tiene un año más de contrato; si no se logra el objetivo, no le importaría seguir. “En Huelva he estado en los malos momentos, así que sería tonto si quisiera irme en los buenos. Todo el mundo sabe que estoy a gusto aquí, contento, y me encantaría seguir en el Recreativo”.