Llorente y Ródenas destacan que la moral de la plantilla del Recreativo está intacta

Fernando Llorente, jugador del Recreativo de Huelva, militó la temporada pasada en el Mirandés, el rival del equipo onubense en la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda División. El centrocampista llegó al conjunto burgalés en enero de 2018 y allí ha dejado buenas amistades. Pero ahora defiende el escudo del Recre y, con profesionalidad, espera superar esta ronda y mantener vivo el sueño de los aficionados albiazules de dar el salto de categoría. “Nos ha tocado el Mirandés. Es un gran equipo que el año pasado ya estuvo ahí y tiene experiencias en estas situaciones. Creo que va a ser una eliminatoria complicada, pero muy bonita”, indica.

En su análisis del rival comenta que el cuadro burgalés “es un equipo que juega bien, que intenta proponer y arriesga. Tiene mucho juego por las bandas con laterales muy profundos, con mucho centro al área. En su campo es un equipo muy intenso y es lo que tendremos que combatir el domingo. Sabemos cuáles son los puntos en los que podemos hacerles daño y estamos trabajando durante la semana para poder hacerlo lo mejor posible”, agrega.

El Decano tiene otra bala en la recámara para alcanzar su objetivo. Tras perder en la eliminatoria con el Fuenlabrada ahora aspira a superar dos rondas más y ascender a Segunda. “Hemos analizado la eliminatoria con el Fuenlabrada para intentar mejorar todas las cosas que no hicimos bien. Ahora tenemos una segunda oportunidad que nos ganamos quedando campeones del grupo y ya nos hemos olvidado de lo anterior. Toca empezar de cero. Estamos con muchas ganas de pasar esta eliminatoria”, dice el segoviano.

Llorente indica que el ánimo del plantel es positivo. “El equipo ha empezado a trabajar con mucha intensidad. Ahora, insisto, toca analizar los errores del pasado. Estamos con la mente puesta en el Mirandés para sacar un buen resultado en Anduva y poder llevarnos la eliminatoria en el Colombino”.

Llorente comenta que "tenemos que hacer autocrítica" de lo sucedido en Fuenlabrada

“Queremos traer un resultado positivo pero tampoco tenemos que volvernos locos; quizá pecamos un poco de eso en la eliminatoria con el Fuenlabrada. Ahora vamos a un campo muy difícil donde ellos han tenido mucha fiabilidad durante toda la liga y donde la gente aprieta mucho. En Anduva hay un ambiente espectacular y tendremos que saber gestionar eso para, como digo, traernos un buen resultado y luego en el Colombino llevarnos la eliminatoria”, insiste el segoviano.

“El play off es diferente. Ya no es la liga y son 180 minutos y tienes que saber dominar los tiempos de cada partido en función de cómo te interese. Ya no es cuestión de pensar solo en un partido, ya no son tres puntos. En la ida en Fuenlabrada nos penalizó mucho lo que sucedió en los últimos 30 minutos y tenemos que hacer autocrítica y aprender”.

El técnico del Recre, José María Salmerón, quiere darle una alegría a la afición. "Es el primero que tira del carro, que nos mentaliza a todos. Es el primero que habla y al que tenemos que seguir", manifiesta Llorente. "El entrenador está igual de bien que todos. Hoy hemos trabajado con mucho optimismo y alegría, que es como mejor salen las cosas, y ya solo pensamos en traer un resultado positivo de Anduva”, concluye.

Alberto Ródenas asegura que la plantilla del Recreativo no está afectada anímicamente tras perder el cruce con el Fuenlabrada. “Creo que estamos bien. Afrontamos este partido como otro cualquiera y es verdad que venimos de perder, pero eso desde mi punto de vista no va a afectar a la plantilla”.

Al igual que Llorente, considera que “en el partido de Fuenlabrada fue donde perdimos la eliminatoria. Después vinimos aquí y fuimos a darlo todo y nos salió un buen partido, aunque no tuvimos la efectividad que solemos tener y al final nos pasó factura”.

Para ascender a Segunda División el Decano debe recorrer ahora el camino largo y superar a dos rivales, el primero de ellos el Mirandés: “Somos muy conscientes de los partidos que tenemos y de los que nos quedan, y en ese sentido la plantilla está concienciada y ahora vamos a ir a tratar de sacar un buen resultado en Miranda para jugárnosla después en el Colombino”.

Ródenas dice que el Mirandés “es un equipo fuerte porque estar en un play-off no es fácil y vamos a intentar ver sus puntos fuertes para minimizarlos e intentar cometer los menores errores posibles. Iremos allí a pelear con uñas y dientes y aguantar lo máximo posible para traernos un buen resultado”.

El alicantino está cedido en el Recre por el Atlético de Madrid, cuyo filial fue eliminado por el Mirandés el pasado fin de semana. El delantero albiazul ha hablado con algunos de sus excompañeros rojiblancos sobre el conjunto burgalés. “Me han dicho que es un equipo fuerte atrás, que comete pocos errores y que tendremos que hacer transiciones muy rápidas para intentar hacerles daño”.

Sobre el ambiente que se vivirá en Anduva comenta que “yo sinceramente no he jugado todavía allí, pero según lo que me han contado mis compañeros es un buen estadio”.