Tocará seguir soñando

El Recreativo tendrá que seguir luchando para lograr el ascenso. Un tanto de Juanma Marrero al borde del descanso destrozó las ilusiones albiazules de remontada. Tuvo el gol el cuadro de Salmerón en un par de ocasiones en el primer tiempo, pero no acertó con la portería contraria y al final terminó sobrando un cuarto de la eliminatoria.

El Recre trató de remontar desde el orden, sin volverse loco ni perder su esencia. Salmerón mantuvo su defensa de cinco, con Pina e Iago Díaz como carrileros y con Diego Jiménez relevando a Iván González por dentro. Además apostó por Borja Díaz como avanzadilla de Tropi y Llorente y por Ródenas como compañero de Caye. Por eso la remontada debía llegar sin efervescencia, con pausa. Así, el arranque de partido fue eso, un arranque de partido, el Recre no dio la sensación de que el aire se le agotaba ni el Fuenlabrada tembló ante el rugir, modélico y de superior categoría, del Nuevo Colombino.

De hecho, fueron los madrileños los primeros que se acercaron al gol en una falta lateral que Glauder rozó para impulsar junto al poste. El Recre fue creciendo con el paso de los minutos y tuvo una inmejorable ocasión en un disparo desde la frontal de Tropi que Biel Ribas rechazó como pudo y dejó muerto para la llegada de Caye Quintana, que terminó impulsando el balón atrás, donde esperaba con todo a favor Iago Díaz, que tuvo tiempo para acomodarse el esférico y chutar, pero un defensor sacó con la cabeza cuando el Nuevo Colombino ya veía un poco más cerca el milagro.

El Recre rozó el gol en un tiro de Tropi que terminó en una clara ocasión de Iago Díaz

El Decano se asentó, pero los visitantes también seguían estirándose a sabiendas que un gol era darle el tiro de gracia a los albiazules. Hugo Fraile, que no terminó la primera parte por lesión, tuvo un remate en el punto de penalti que se marchó alto. El Recre volvió a acariciar el gol rebasada la media hora en un balón profundo a Caye que se quedó mano a mano ante Biel Ribas. Con el meta a media salida el isleño trató de hacerse un autopase, pero el arquero desvió lo justo. El rechace lo volvió a rescatar Caye, que penetró en el área y finalizó con un disparo raso con la zurda que el meta del cuadro madrileño volvió a desviar con los pies. El Recre también sacó el libreto de la estrategia para que Borja Díaz rematase solo y entrando desde atrás un saque de esquina, pero el centrocampista del Decano envió el cuero alto.

La sensación era que el Recre merecía, al menos, el premio de marcar y encontrar un motivo más para creer en darle la vuelta a la remontada, pero lo que recibió el cuadro de Salmerón fue un jarro de agua fría. De un córner evitable nació el 0-1. Juanma Marrero remató un saque de esquina imponiéndose en el salto a la zaga albiazul. Al poste y para dentro. Imparable.

El gol de Juanma Marrero, justo antes del descanso, acabó con las esperanzas recreativistas

Con una desventaja de cinco goles la segunda parte fue poco más que un trámite. El Fuenlabrada se defendió, se dedicó a no exponerse demasiado y a buscar alguna contra de Jeisson que no llegó. El Recre lo intentó con más corazón que fútbol, pero la fortuna le ha abandonó en esta eliminatoria. Tuvieron el gol Iago Díaz, que se hartó de balón; o Caye, con un fuerte disparo desde la frontal, pero el tanto no llegó hasta el descuento. Tras una gran jugada entre Víctor y Quiles que el primero terminó centrando al corazón del área, donde Caye empujó a gol para reanimar a un Nuevo Colombino al que no le importará sufrir un mes más para volver a Segunda.

Ficha técnica:

Recreativo: Marc Martínez; Pina (Víctor Barroso, 73'), Israel Puerto, Diego Jiménez, Jesús Valentín, Iago Díaz, Tropi, Llorente (Quiles, 53'), Borja Díaz, Ródenas (Carlos Fernández, 53') y Caye Quintana.

Fuenlabrada: Biel Ribas; Iribas (Jaume, 79'), Glauder, David Prieto, Juanma Marrero, Clavería, Cristóbal, Hugo Fraile (Marcos Gullón, 42'), Randy (Carlos Caballero, 65'), José Fran y Jeisson.

Goles: 0-1 (46') Juanma Marrero. 1-1 (91') Caye Quintana.

Árbitro: Muñiz Ruiz (C. Gallego). Amonestó al local Tropi y a los visitantes Juanma Marrero, Biel Ribas y Marcos Gullón.

Incidencias: Encuentro de vuelta de la eliminatoria de campeones por el ascenso a Segunda División disputado en el Nuevo Colombino. Lleno, 21.670 espectadores, con presencia de un centenar de aficionados del Fuenlabrada. Se guardó un minuto de silencio en memoria de José Antonio Reyes.