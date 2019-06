El Recreativo ya ha vendido más de 16.000 entradas para el partido ante el Mirandés

El Nuevo Colombino tendrá un ambiente espectacular en el partido que enfrentará el próximo domingo al Recreativo de Huelva con el Mirandés. Fuentes del Decano han confirmado que esta tarde ya se han superado las 16.000 entradas vendidas para el encuentro. La afición onubense está deseosa de ver jugar (y remontar) a su equipo, que necesita el apoyo de sus incondicionales para mantener vivo el sueño del ascenso a Segunda División.

Mañana, cuando se abra la taquilla, estarán liberados los asientos de los abonados que no han adquirido su localidad para asistir al partido. Los socios mantienen la posibilidad de adquirir una entrada por 5 euros (aunque ya no tienen reservado su asiento, que puede que ya no esté disponible por lo que tendría que comprar una entrada diferente, siempre hasta que se agoten las existencias).

Para los no abonados mañana sábado cambia el precio de los tickets, que pasa a ser de 15 euros cada uno en cualquier zona del campo excepto para los menores de 5 a 14 años, que es de cinco euros.

La taquilla estará abierta mañana de 10:00 a 13:30 y si no se han agotado los billetes el domingo desde hora y media antes de que comience el encuentro.

Desde que el martes se pusieron a la venta las entradas la respuesta de la afición ha sido espectacular. Tanto el plantel recreativista como los seguidores albiazules están muy mentalizados y a buen seguro desde la grada se animará al equipo entrenado por José María Salmerón, que tiene como objetivo clasificarse hasta la última ronda del play off de ascenso que da acceso a la Liga 123.