Carlos Fernández está motivado para el Recreativo-Mirandés

Carlos Fernández vuelve a estar disponible. El delantero del Recreativo de Huelva cumplió el pasado domingo el encuentro de sanción con el que fue castigado tras ser expulsado con tarjeta roja directa en el partido de vuelta de la eliminatoria frente al Fuenlabrada y ahora el entrenador albiazul, José María Salmerón, puede volver a contar con él para el trascendental choque del domingo (19:00) ante el Mirandés en el Estadio Nuevo Colombino.

“Estoy con muchas ganas de que llegue el domingo después de una semana en la que no he podido estar con los compañeros. Espero poder ayudar al equipo”, explica el ariete jiennense, quien prefiere olvidar cuanto antes la sanción. “Eso ya es pasado aunque me afectó bastante. Perderme un partido del play off fue algo difícil para mí. En su día lo vi un poco riguroso pero acepté la decisión del árbitro. Me tocó seguir trabajando para ahora volver a estar disponible”, dice.

El ariete recreativista confía en poder remontar el 1-0 adverso cosechado en la ida en el municipal de Anduva y mantener vivo el sueño del ascenso a Segunda División. “El equipo está haciendo bien las cosas y por mala suerte no están entrando los balones pero lo importante es que las ocasiones se están generando. Hay que tener paciencia porque seguro que el gol llegará”, indica.

El Recre necesita marcar frente al Mirandés y el regreso del delantero es una buena noticia para la escuadra albiazul, ya que Fernández amplía el abanico de posibilidades ofensivas. “Estoy con muchas ganas y trabajando para poder jugar lo que me ponga el míster, si así lo decide. Me entreno al 100% para estar preparado y ayudar al equipo a ganar y a pasar la eliminatoria”, comenta.

Tras destacar el potencial del conjunto burgalés, que asegura “es un gran equipo”, el delantero recreativista se muestra convencido de que el Decano pasará a la ronda decisiva por el ascenso. “Creemos en nuestro trabajo y estamos seguros que haciendo las cosas como sabemos podemos pasar la eliminatoria. Es verdad que el Mirandés tiene muy buenos jugadores, con calidad, pero si aprovechamos al máximo las oportunidades que tengamos, con paciencia porque el partido es largo, todo es posible y más en nuestro campo”.

"Nosotros dentro del campo sentimos el apoyo de la afición, nos da un plus", afirma

Para lograr la remontada el plantel albiazul confía en contar con el apoyo incondicional de la afición. “Para nosotros es súper importante; nosotros dentro del campo sentimos ese apoyo y sobre todo en los momentos mas difíciles (que en un partido como estos seguramente los tengamos) ver cómo está el estadio como por ejemplo el otro día contra el Fuenlabrada, nos da un plus”.

El Recre estuvo 22 jornadas consecutivas sin perder, un registro que jamás había alcanzado en Primera, Segunda y Segunda División B, lo que le permitió acabar la Liga como campeón del grupo IV. Y ahora, en las eliminatorias de ascenso, ha perdido dos partidos y empatado otro. Pese a ello, el jiennense no se muestra preocupado y confía en pasar la eliminatoria frente al Mirandés. “Quizás los play off son unos partidos un poco más intensos y notamos la presión y nos falta tener tranquilidad en los últimos metros, pero hay que estar tranquilos sobre todo este domingo porque seguro que vamos a tener ocasiones. Todos sabemos que puede ser la última semana, pero estamos con mucha confianza y en ningún momento pensamos que esto pueda acabar. Afrontaremos el partido como si fuese una final. El encuentro va a ser largo y hay que tener paciencia. Tenemos que ir con tranquilidad e ir a ganar con el juego que hemos hecho toda la temporada. Debemos ser sólidos y conceder lo menos posible”, concluye.