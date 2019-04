Los cuatro fantásticos de Salmerón

El Recreativo es un equipo dinámico en su estructura. Salmerón ha sido capaz de mantener en tensión a toda la plantilla durante todo el campeonato, dando opciones a todos los jugadores del plantel albiazul y realizando cambios en sus alineaciones que han fortalecido al grupo. Sin embargo, y a pesar de las rotaciones que ha ido efectuando el preparador almeriense durante la temporada, hay cuatro jugadores que conforman la columna vertebral de este Decano, uno por línea.

En la portería Marc Martínez es incuestionable. El meta ha jugado los 34 partidos de Liga que se han disputado hasta la fecha, contribuyendo decisivamente a que el Recreativo sea el equipo menos goleado del Grupo IV con solo 23 goles en contra, números que solo mejoran el Fuenlabrada en el Grupo I (18) y el Logroñés (18) y el Racing de Santander (20) en el Grupo II.

En la zaga el único jugador indiscutible hasta la fecha es Israel Puerto. El central sevillano ha jugado los 32 partidos en los que ha estado disponible, perdiéndose únicamente dos encuentros por sanción (Sevilla Atlético y San Fernando, ambos en Huelva). El ex de Mirandés o Racing se ha mantenido siempre en el once albiazul, tanto con defensa de cuatro como con defensa de cinco y, de momento, no ha visto amenazada su presencia en el once inicial.

En la medular el jugador intocable para el técnico hasta el momento ha sido Tropi. 32 encuentros ha jugado el canterano del Valencia, que ha sido titular siempre que ha podido jugar. El valenciano se perdió los choques que se disputaron en el Nuevo Colombino ante Recreativo Granada y Marbella, ambos por estar sancionado tras alcanzar el ciclo de amonestaciones.

Caye es el último hombre que forma parte de esta selecta nómina de jugadores que no ha pasado por las rotaciones. El isleño, pichichi albiazul y segundo máximo goleador del Grupo IV con 14 dianas, solo se ha perdido dos envites, el del Don Benito en tierras extremeñas y el del Jumilla en tierras murcianas. El primero de ellos por culpa de unas molestias que le impidieron entrenar con el grupo, aunque entró en convocatoria y vio el choque desde el banquillo, y el segundo por sanción. Sobre estos cuatro jugadores se cimenta un equipo que está haciendo historia.